Amílcar Olán, amigo de Andy y Bobby López Beltrán, financió a Marina del Pilar en BC, revela Loret de Mola

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, atiende una reunión institucional con las manos entrelazadas. (Facebook: Marina del Pilar)

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El empresario Amílcar Olán, identificado como amigo y aliado de Andy y Bobby López Beltrán, habría dado dinero para financiar la campaña de Marina del Pilar Ávila a la gubernatura de Baja California en 2021, de acuerdo con audios difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola.

En una conversación atribuida al empresario, Olán afirma que conoció a la entonces candidata de Morena y que incluso la saludó en una boda. Sus declaraciones colocan a la mandataria estatal en el centro de nuevos señalamientos relacionados con la red de negocios conocida como “El Clan”.

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“Y en la boda yo tenía negocios allá. De hecho, hasta saluda a tu amiga. Bueno, no es tu amiga, obviamente, a la sinvergüenza de Marina, la gobernadora de allá, que también le di dinero para su campaña”, se escucha decir a Olán en el audio difundido por Latinus.

La interlocutora cuestiona entonces la afirmación sobre Marina del Pilar: “¿Y a poco sí es una sinvergüenza?”. En respuesta, Olán señala: “No, es buena gente, es a toda madre”.

Señalamientos previos contra Amílcar Olán

Amílcar Olán ha aparecido en diversas investigaciones periodísticas relacionadas con negocios y contratos públicos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Loret de Mola lo ha identificado como uno de los operadores de “El Clan”, red que presuntamente benefició a personas cercanas a los hijos del expresidente.

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Investigaciones citadas en la información disponible señalan contratos vinculados con Pemex, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Amílcar Olán, empresario que ha ganado contratos para el Tren Maya. (Cuartoscuro/LatinUs)

También existen señalamientos sobre sus negocios inmobiliarios con el Poder Judicial de la Federación. Documentos consultados por El Universal establecen que recibió al menos 58 millones de pesos por el arrendamiento de dos inmuebles en Villahermosa, Tabasco, entre 2018 y 2026.

Además, investigaciones de medios como Infobae y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han señalado presuntos vínculos empresariales de Olán con compañías que obtuvieron contratos públicos.

En agosto de 2026, también se difundieron grabaciones atribuidas al empresario en las que presuntamente habla de combustible robado y de negocios relacionados con el suministro de materiales para obras federales.

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En uno de esos audios, difundido por Latinus, se escucha una conversación sobre el precio del diésel: “Una es cuando se compró en bombas, vale 25 y son 5 mil 500, y ahorita ya que se compra huachicol, son 4 mil 400”.

Olán también ha sido señalado como cercano a Andy López Beltrán. La relación entre ambos data, según investigaciones periodísticas, de al menos 2014.

La Notaría 27 de Tabasco, a cargo del senador morenista Adán Augusto López Hernández, formalizó en dos ocasiones las facultades de arrendamiento de Jorge Amílcar Olán Aparicio sobre predios que el empresario —operador identificado de Andrés Manuel López Beltrán— rentó al Poder Judicial de la Federación entre 2018 y 2026. Crédito: Especial

Acusaciones de Estados Unidos contra Marina del Pilar

Los nuevos señalamientos contra Marina del Pilar surgen después de otras controversias relacionadas con Estados Unidos.

En mayo de 2025, la gobernadora y quien entonces era su esposo, Carlos Torres, informaron que autoridades estadounidenses les revocaron la visa.

Posteriormente, el periodista Héctor de Mauleón difundió audios de una conversación en la que aparece Marina del Pilar con un intermediario del FBI y un supuesto agente especial. En el material se expone su disposición a proporcionar información a autoridades estadounidenses, incluso datos relacionados con mesas de seguridad.

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La difusión ocurrió después de que la gobernadora negara que buscara un acuerdo con Estados Unidos.

Hasta el momento, la gobernadora Marina del Pilar Ávila no ha hecho declaraciones públicas en torno al contenido de los audios difundidos por Latinus.

Ahora, las declaraciones atribuidas a Amílcar Olán abren un nuevo frente político para Marina del Pilar, debido a la afirmación de que habría recibido dinero para su campaña de 2021.

Hasta el momento, la gobernadora no ha hecho declaraciones públicas en torno al contenido de los audios difundidos por Latinus.