Richard Neal promete mantener el T-MEC y revertir aranceles de Trump

Richard Neal apuesta ir contra aranceles de Trump y mantener el T-MEC (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

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El legislador demócrata Richard Neal se comprometió a revertir los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump y mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que las políticas comerciales de la actual administración han elevado el costo de vida y profundizado la desigualdad económica en Estados Unidos.

Neal, quien se perfila para presidir la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, encargada de asuntos fiscales y comerciales, adelantó que una de sus principales prioridades será preservar el acuerdo comercial con sus dos socios de América del Norte, México y Canadá.

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Durante un discurso en una conferencia organizada por Katherine Tai, ex representante comercial de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden, el legislador criticó las decisiones comerciales de Trump y calificó sus medidas como políticas deliberadamente caóticas e injustificadas.

Richard Neal busca revertir los aranceles injustificados de la administración Trump (Foto: Richard Neal/FB)

Afirmó que los aranceles y los acuerdos negociados sin transparencia han contribuido al encarecimiento de productos y servicios, además de afectar principalmente a las familias trabajadoras estadounidenses.

“Me comprometo a revertir los aranceles injustificados de Trump y a aplicar una política comercial basada en la buena gobernanza y la transparencia”, declaró Neal.

El demócrata agregó que su objetivo será atender las necesidades de las familias estadounidenses y no las decisiones personales del mandatario republicano.

Richard Neal busca preservar el T-MEC

Con la victoria demócrata, las negociaciones del TMEC podrían tener cambios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Neal no presentó detalles de una agenda legislativa para modificar la política comercial estadounidense, dejó claro que buscará mantener a México y Canadá dentro del acuerdo comercial trilateral.

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El legislador consideró que la cláusula de revisión prevista a los seis años de la entrada en vigor del T-MEC representa una oportunidad para introducir mejoras y fortalecer el funcionamiento del tratado.

Este planteamiento adquiere relevancia para México debido a que el acuerdo constituye uno de los principales instrumentos para mantener la integración económica de América del Norte, facilitar el intercambio de mercancías y dar certidumbre a las cadenas de suministro regionales.

La postura de Neal también anticipa posibles diferencias entre el Congreso estadounidense y la administración de Trump respecto al rumbo de la política comercial, particularmente por los aranceles aplicados a productos de sus principales socios comerciales.

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Sin embargo, cualquier intento de los legisladores demócratas para eliminar las tarifas presidenciales enfrentaría obstáculos políticos. Entre ellos, un eventual veto de Trump, que necesitaría ser superado mediante una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Por ello, aunque los demócratas tendrían mayor capacidad para impulsar iniciativas destinadas a modificar las políticas comerciales, no contarían necesariamente con los votos suficientes para garantizar su aprobación definitiva.

Aranceles y carestía, entre los factores del resultado electoral

Transeúntes caminan por una calle de la ciudad mientras un quiosco de periódicos anuncia "ON THE ECONOMIC CRISIS", reflejando el impacto diario en la vida de nueve de cada diez estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encarecimiento de los alimentos, las mercancías y los energéticos se convirtió en uno de los temas que influyeron en el comportamiento de los votantes durante las elecciones legislativas del martes.

De acuerdo con el balance electoral citado en la información, los demócratas consiguieron al menos 250 escaños en la Cámara de Representantes, lo que les permitiría alcanzar su mayor mayoría desde las elecciones de 2008, cuando Barack Obama llegó a la Presidencia.

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Asimismo, obtuvieron al menos 54 lugares en el Senado y ampliaron su presencia en los gobiernos estatales, con 28 gubernaturas frente a 20 ganadas por los republicanos.

La preocupación por el costo de vida estuvo relacionada con el aumento de los precios de los productos básicos y los efectos económicos de la guerra en Irán, además de las consecuencias de las medidas arancelarias impulsadas por Trump.

Una encuesta realizada en agosto por la firma financiera Self Financial reveló que la mitad de los estadounidenses afirmó haberse saltado comidas debido al incremento de los precios de los alimentos.

A su vez, cifras oficiales citadas en el reporte indican que los alimentos registraron un aumento de 28 por ciento entre septiembre de 2020 y septiembre de 2026, situación que ha presionado el presupuesto de los hogares.

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Demandas contra los aranceles de Trump

Foto de archivo. Un hombre pasa junto a unas pegatinas con dólares pegadas en el escaparate de una oficina de cambio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el miércoles que reduciría temporalmente los nuevos aranceles impuestos a muchos países, en Ciudad Juárez (México), el 9 de abril de 2025. REUTERS/José Luis González

La política comercial del presidente también ha enfrentado cuestionamientos en los tribunales estadounidenses.

Hasta julio de 2026, el gobierno de Trump había tenido que devolver alrededor de 100 mil millones de dólares de los 166 mil millones recaudados mediante aranceles, luego de una orden judicial relacionada con la decisión de la Suprema Corte de anular en febrero algunas de las tarifas impuestas por el mandatario.

Además, el pasado 3 de agosto, una coalición de 25 estados gobernados por demócratas presentó una demanda contra la administración federal para impugnar una nueva ronda de aranceles aplicada a productos de 60 socios comerciales.

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Las tarifas fueron establecidas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite adoptar medidas contra prácticas comerciales consideradas desleales.

Los gobiernos estatales acusaron a la administración de Trump de utilizar esa disposición como un mecanismo para sustituir los aranceles que previamente habían sido anulados por la Suprema Corte.

En este escenario, la propuesta de Richard Neal de revertir las tarifas y mantener el T-MEC coloca nuevamente la relación comercial con México y Canadá en el centro del debate político estadounidense, en un momento en que las decisiones del Congreso podrían influir en el futuro económico de América del Norte.

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