FGR realiza primer cateo a oficinas del INE tras escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei

Guadalupe Taddei ya dijo que no piensa dejar su cargo en el INE, pero la ley establece mecanismos para sustituirla. Crédito: INE

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Tras el escándalo de corrupción en contratos entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y una empresa proveedora de materiales electorales, que llevó a la renuncia de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y a que el INE presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar presuntas irregularidades, personal de la FGR acudió a un primer cateo en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral (INE).

La inspección de agentes de la FGR al complejo conocido como Torre Zafiro II, al sur de la Ciudad de México, inició el miércoles 11 de noviembre y, según pudo confirmar Infobae México con fuentes del INE, la visita continúa hasta el día de hoy. De igual modo, esta redacción consultó a la FGR para conocer los detalles, sin embargo, al momento de la publicación de esta nota, no ha recibido ninguna respuesta.

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Esta visita, que sería el primer cateo a las oficinas del máximo órgano electoral, se da luego de que se difundiera una presunta red de corrupción en donde se evidenció que la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, tenía un conflicto de interés con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, dueño de Cajas Graf, proveedora de materiales electorales con el que el INE mantenía contratos desde hace más de 20 años.

Ante el escándalo, y tras evidenciarse irregularidades en los contratos, el propio Instituto presentó una denuncia ante la FGR para que se investiguen las “posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes”, de acuerdo a un comunicado emitido por el organismo el pasado 6 de noviembre.

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El área inspeccionada por la FGR es la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, que hasta hace unas semanas, estaba a cargo de Mario Alfonso Burciaga Esparza, quien es uno de los funcionarios que presentó su renuncia y que apareció en un video difundido por Latinus en donde compartía una mesa con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, la expresidenta consejera Guadalupe Taddei y otros funcionarios más.

De acuerdo con información de La Jornada, el cateo es ejecutado por elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

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INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

Aún no hay información sobre investigaciones de la FGR: Sheinbaum

El pasado martes 10 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina. Allí, la mandataria aclaró que todavía no ha sido informada sobre los avances de las indagatorias que está realizando la Fiscalía General de la República ante las denuncias de corrupción e irregularidades.

Detalló que esa mañana, durante la reunión que sostiene con el gabinete de Seguridad, el titular de la Agencia de Investigación Criminal le dio a conocer que aún no hay avances. “Todavía no hay información. Como ustedes saben, ha habido varias denuncias y ellos tienen que hacer sus investigaciones para saber si hay elementos suficientes o qué delito estarían persiguiendo”, explicó la mandataria.

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Los videos que detonaron el escándalo de corrupción en el INE y evidenciaron una red que operó por 20 años

El escándalo en el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó con una serie de reportajes y grabaciones difundidos por Latinus. Las imágenes muestran a la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei y a funcionarios electorales en reuniones privadas con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de la empresa Cajas Graf y proveedor de materiales electorales.

Las revelaciones pusieron bajo escrutinio la relación entre Taddei, sus colaboradores y Hernández Casillas, así como las contrataciones otorgadas a compañías vinculadas con el empresario. Latinus reportó que Cajas Graf recibió, entre otros, un contrato con monto máximo de 198.7 millones de pesos para materiales de la elección judicial de 2025. El medio también documentó un contrato previo, firmado en 2021 en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, por 46.8 millones de pesos.

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Ya son 30 los funcionarios que han renunciado tras la salida de Guadalupe Taddei. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

Los materiales motivaron señalamientos públicos de presunto conflicto de interés y posibles actos de corrupción, acusaciones que deberán ser acreditadas por las autoridades competentes.

El caso también involucró a Mario Alfonso Burciaga Esparza, entonces director de Recursos Materiales y Servicios del INE. Burciaga apareció en una grabación de una celebración con empresarios contratistas y funcionarios electorales, donde se habría festejado el proceso de asignación del contrato para la producción de credenciales para votar.

Tras la difusión de los reportajes, Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre. El organismo presentó posteriormente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles conductas constitutivas de delito, sin delimitar la revisión a personas, cargos o periodos específicos. La indagatoria deberá establecer si existieron irregularidades administrativas o penales en los contratos y en la actuación de servidores públicos y proveedores.

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