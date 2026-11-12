Diabetes tipo 2: estudio revela cómo detectar el riesgo antes de que aparezcan los síntomas

El hallazgo abre nuevas posibilidades para avanzar en la detección temprana y diseñar estrategias de prevención más personalizadas

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La diabetes tipo 2 podría dejar señales en la sangre mucho antes de que una persona presente los primeros síntomas. Una investigación identificó 44 metabolitos asociados con el desarrollo futuro de esta enfermedad, un descubrimiento que podría contribuir a mejorar la evaluación del riesgo y fortalecer las estrategias de prevención.

El estudio adquiere relevancia ante el crecimiento de la diabetes en el mundo y los desafíos que representa su diagnóstico oportuno. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IDF), alrededor de 589 millones de adultos de entre 20 y 79 años viven con esta enfermedad a nivel global. Más del 90% de los casos corresponde a diabetes tipo 2.

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En México, el panorama también representa un reto para las autoridades sanitarias. Se estima que 13.6 millones de adultos viven con diabetes, de los cuales aproximadamente 5.6 millones desconocen que tienen la enfermedad.

En este contexto, identificar indicadores biológicos que permitan reconocer a las personas con mayor probabilidad de desarrollar diabetes antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas podría representar un avance para la medicina preventiva.

Identifican 44 metabolitos relacionados con el riesgo de diabetes tipo 2

La investigación, desarrollada por especialistas de Mass General Brigham y la Escuela de Medicina Albert Einstein, identificó una firma metabólica integrada por 44 metabolitos que permitió mejorar la predicción del riesgo futuro de desarrollar diabetes tipo 2.

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Los metabolitos son moléculas que se producen durante los procesos químicos del organismo y pueden encontrarse en la sangre. Sus concentraciones pueden aportar información sobre diferentes funciones biológicas y cambios relacionados con el estado de salud.

Un estudio científico identificó 44 metabolitos presentes en la sangre que podrían ayudar a anticipar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 antes de que aparezcan los primeros síntomas

Los investigadores analizaron cómo estas moléculas se relacionan con factores genéticos, características clínicas y condiciones ambientales, con el propósito de comprender mejor los mecanismos que intervienen en el desarrollo de la enfermedad.

El trabajo, titulado Metabolitos circulantes, genética y factores del estilo de vida en relación con el riesgo futuro de diabetes tipo 2, representa una de las investigaciones más amplias realizadas hasta ahora sobre los perfiles metabólicos sanguíneos asociados con esta condición.

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Los resultados también amplían los conocimientos obtenidos en estudios anteriores, que habían identificado más de 100 metabolitos relacionados con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Sin embargo, el nuevo análisis profundiza en la interacción entre estas moléculas y distintos elementos que pueden influir en la salud de las personas, como la predisposición genética, la alimentación y los hábitos cotidianos.

Alimentación y actividad física influyen en las señales metabólicas

Uno de los aspectos destacados de la investigación fue la relación entre los hábitos de vida y las concentraciones de los metabolitos asociados con la diabetes tipo 2.

Jun Li, autora principal del estudio y profesora adjunta de Medicina y epidemióloga del Departamento de Medicina de Mass General Brigham, explicó que los factores relacionados con la alimentación y el estilo de vida pueden tener una influencia considerable en las moléculas vinculadas con el desarrollo de la enfermedad.

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Entre los elementos analizados se encuentran la obesidad, la actividad física y el consumo de determinados alimentos y bebidas, como carne roja, verduras, productos azucarados, café y té.

La especialista señaló que existe cada vez más evidencia sobre la relación entre estos factores y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Estos resultados permiten profundizar en cómo las decisiones cotidianas pueden relacionarse con los procesos metabólicos del organismo. También refuerzan la importancia de considerar tanto los antecedentes genéticos como las condiciones ambientales al evaluar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

¿Los metabolitos permitirán detectar la diabetes antes de los síntomas?

Uno de los posibles alcances de este descubrimiento es mejorar las herramientas utilizadas para identificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

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De acuerdo con Qibin Qi, autor del estudio y director asociado del Centro de Cohortes Poblacionales de la Escuela de Medicina Albert Einstein, la investigación integra información genómica, alimentaria y del estilo de vida de una población diversa.

El especialista destacó que los resultados sientan las bases para futuras investigaciones sobre los mecanismos biológicos relacionados con la enfermedad.

No obstante, los científicos advirtieron que todavía es necesario realizar estudios experimentales y ensayos clínicos para determinar si las asociaciones identificadas son causales y establecer cómo intervienen las distintas vías metabólicas en el desarrollo de la diabetes.

Por esta razón, los 44 metabolitos identificados no deben considerarse una prueba diagnóstica disponible para la población ni un método que actualmente permita confirmar quién desarrollará diabetes tipo 2.

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La investigación representa un avance en el conocimiento científico, pero su posible aplicación en la práctica médica dependerá de nuevas evaluaciones que permitan comprobar su utilidad y precisión.

Jun Li señaló que comprender mejor estas vías metabólicas podría contribuir al desarrollo de estrategias de medicina de precisión, enfocadas en prevenir la enfermedad de acuerdo con las características biológicas de cada persona.

Un estudio científico identificó 44 metabolitos presentes en la sangre que podrían ayudar a anticipar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 antes de que aparezcan los primeros síntomas

México enfrenta el reto de diagnosticar la diabetes oportunamente

La posibilidad de mejorar la predicción del riesgo de diabetes tipo 2 resulta especialmente importante para México, donde una proporción considerable de adultos vive con esta condición sin contar con un diagnóstico.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 2023 el 18.4% de los adultos mexicanos vivía con diabetes, pero solamente una tercera parte contaba con un diagnóstico.

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La detección oportuna es fundamental para iniciar la atención médica, mejorar el control de los niveles de glucosa y reducir el riesgo de complicaciones asociadas con la enfermedad.

Entre las recomendaciones internacionales se encuentra realizar pruebas de detección a partir de los 35 años, con una periodicidad de tres años. En México, también se recomienda considerar el tamizaje desde los 20 años cuando existen factores de riesgo.

Entre ellos se encuentran:

Sobrepeso u obesidad.

Hipertensión arterial.

Antecedentes familiares de diabetes.

Niveles elevados de colesterol o triglicéridos.

Síndrome de ovario poliquístico.

El hallazgo abre nuevas líneas de investigación para comprender cómo los cambios metabólicos pueden anticipar el desarrollo de diabetes tipo 2.