México

Detienen a presunto abusador sexual de animales en situación de calle en CDMX: activistas piden que las investigaciones lleguen a fondo

El Comité Integral por los Derechos de los Animales solicita la vinculación a proceso y la posible prisión preventiva para el imputado

Hombre con barba y ojos cubiertos por una franja negra, vestido con chamarra azul y chaleco de malla, junto a un emblema institucional
Miguel Ángel N. permanece bajo custodia policial tras su detención por presuntos actos de violencia contra animales en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. (Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX )
Guardar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre la detención de un hombre de 63 años, a quien vecinos de la alcaldía Tlalpan identifican como Miguel Ángel “N”. Activistas y residentes lo señalan por presuntos actos de violencia contra animales, incluidos abusos sexuales y asesinatos.

Fundación Toby, que refugia a animales víctimas de maltrato y abandono en la Ciudad de México, documentó en sus redes sociales denuncias vecinales contra el detenido. La organización difundió videos y testimonios sobre los presuntos hechos.

PUBLICIDAD

La SSC detuvo al hombre tras recibir un reporte por una agresión en calles de la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, en Tlalpan. De forma paralela, activistas señalaron que el detenido acumulaba denuncias por presunta violencia contra animales, incluidas una ante la PAOT y otra carpeta de investigación.

En una publicación del 11 de noviembre, la fundación señaló que el detenido cuenta con una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), con el folio PAOT-138430. Infobae México confirmó con la institución la existencia de la denuncia; sin embargo, la autoridad no aclaró si la investigación continúa activa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los activistas, también existe una carpeta de investigación con el folio CI-FIDAMPU/A/UI-1 C/D/00584/84-2026. Fundación Toby documentó el rescate de una perra en un video. Los rescatistas dijeron que acudieron al domicilio del hombre para salvarla y que lo encontraron mientras presuntamente abusaba sexualmente del animal. Señalaron que la llevarían ante el MP.

Un grupo de personas realiza el rescate de un animal durante la noche en un área urbana. En las imágenes se observa a los participantes ingresando a una estructura con correas y linternas, envolviendo al animal en una manta gruesa y trasladándolo en brazos hacia la vía pública.

Una activista afirmó: “Aquí viene la perra que el hombre estaba violando cuando lo sacamos de ahí”.

La detención tras un reporte del C2 Sur

Elementos de la SSC realizaron la captura luego de recibir un reporte del personal del C2 Sur sobre una agresión en las calles Chemax y Sudzal, en la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección. Los oficiales acudieron al lugar.

Al llegar, observaron a varias personas que golpeaban a un hombre en la vía pública. Los policías intervinieron para controlar la situación y resguardarlo.

Video testimonial difundido en redes sociales en el que una mujer expone una denuncia sobre agresiones reiteradas hacia perros en la vía pública. La publicación intercala grabaciones captadas en la calle que muestran a un individuo junto a un animal, acompañadas de textos sobre quejas previas ante las autoridades.

Los agentes detuvieron al hombre de 63 años, le informaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público. La autoridad determinará su situación jurídica.

Activistas piden investigar las denuncias

El Comité Integral por los Derechos de los Animales exigió a las autoridades una investigación exhaustiva, diligente y transparente para esclarecer los hechos, integrar y valorar las pruebas, así como determinar las responsabilidades correspondientes.

La organización pidió que, si existen elementos suficientes, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso y el órgano jurisdiccional resuelva conforme a derecho. También solicitó valorar medidas cautelares para evitar nuevos riesgos, incluida la prisión preventiva, si se cumplen los requisitos legales.

El colectivo sostuvo que no se trata de daños materiales, sino de seres sintientes que sufrieron violencia. Los activistas advirtieron que la detención no representa el final del caso y que permanecerán atentos a las diligencias. “Exigiremos que se actúe con responsabilidad, legalidad y compromiso con la justicia”, señalaron. También pidieron a la ciudadanía denunciar actos de crueldad contra animales y destacaron que “la vigilancia ciudadana es fundamental para que los delitos no queden impunes”.

Temas Relacionados

Maltrato animalAlcaldía TlalpanCDMXZoofiliaSCCSeguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karla Souza se suma como protagonista al spin-off de Grey’s Anatomy: así ha sido su carrera desde Nosotros los Nobles

De las comedias que conquistaron la taquilla mexicana a los dramas de Hollywood, la actriz construyó una trayectoria internacional que ahora suma un nuevo desafío médico

Karla Souza se suma como protagonista al spin-off de Grey’s Anatomy: así ha sido su carrera desde Nosotros los Nobles

El riesgo de conservar jamón y salchichas en bolsas de plástico en el refrigerador

Aunque es una práctica común, organismos internacionales de salud recomiendan evitarla

El riesgo de conservar jamón y salchichas en bolsas de plástico en el refrigerador

Corona Capital 2026: horarios oficiales por escenario y día

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas a tus artistas favoritos

Corona Capital 2026: horarios oficiales por escenario y día

Gobierno repartirá los 6 mil mdp que le quitó al INE para el 2027 a siete programas y dependencias

La Cámara de Diputados añadió 300 millones de pesos a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas

Gobierno repartirá los 6 mil mdp que le quitó al INE para el 2027 a siete programas y dependencias

¿Qué pasa si un médico comete negligencia? Suprema Corte respalda sanciones penales

La resolución no significa que cualquier complicación médica sea un delito ni que el especialista involucrado en el caso analizado haya sido declarado culpable

¿Qué pasa si un médico comete negligencia? Suprema Corte respalda sanciones penales
MÁS NOTICIAS

NARCO

De México a Chile: detectan en el AICM camisas con cocaína líquida que pretendían enviar por paquetería

De México a Chile: detectan en el AICM camisas con cocaína líquida que pretendían enviar por paquetería

Feria Ganadera de Culiacán 2026 sigue en pie tras cancelación del Palenque por violencia: blindarán la ciudad con operativo similar al Mundial

Policías de la CDMX rescataron a un hombre secuestrado en La Merced al detener a tres sujetos con armas y droga

“Ni el New York Times encontró pruebas contra César Jáuregui por presencia de agentes extranjeros”, afirma su abogado

Liberan a 15 personas de las 19 detenidas en Jalisco junto al “R2”, líder de una célula del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Karla Souza se suma como protagonista al spin-off de Grey’s Anatomy: así ha sido su carrera desde Nosotros los Nobles

Karla Souza se suma como protagonista al spin-off de Grey’s Anatomy: así ha sido su carrera desde Nosotros los Nobles

Corona Capital 2026: horarios oficiales por escenario y día

Así lucen los actores de la telenovelas “Cuna de Lobos” en su reencuentro 40 años después del éxito de Televisa

Lanzan tráiler de la nueva versión del doblaje de Wilwood tras polémica

El preocupante mensaje de Eugenio Derbez que encendió las alarmas entre sus seguidores

DEPORTES

Persephone, luchadora mexicana, entra al Top 10 de las mejores del mundo en 2026

Persephone, luchadora mexicana, entra al Top 10 de las mejores del mundo en 2026

¡Más letal que las leyendas! El brutal récord con el que Miguel Borja ya supera a goleadores del América

Charlyn Corral revela quiénes deben ser los próximos mexicanos en ser inducidos al Salón de la Fama

Fórmula 1 confirma el futuro de Checo Pérez en Cadillac y revela qué escudería todavía tiene un asiento libre para 2027

Mateo Chávez conquista la Eredivisie y se posiciona como uno de los mejores laterales del futbol europeo