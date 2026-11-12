Detienen a presunto abusador sexual de animales en situación de calle en CDMX: activistas piden que las investigaciones lleguen a fondo

Miguel Ángel N. permanece bajo custodia policial tras su detención por presuntos actos de violencia contra animales en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. (Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX )

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre la detención de un hombre de 63 años, a quien vecinos de la alcaldía Tlalpan identifican como Miguel Ángel “N”. Activistas y residentes lo señalan por presuntos actos de violencia contra animales, incluidos abusos sexuales y asesinatos.

Fundación Toby, que refugia a animales víctimas de maltrato y abandono en la Ciudad de México, documentó en sus redes sociales denuncias vecinales contra el detenido. La organización difundió videos y testimonios sobre los presuntos hechos.

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La SSC detuvo al hombre tras recibir un reporte por una agresión en calles de la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, en Tlalpan. De forma paralela, activistas señalaron que el detenido acumulaba denuncias por presunta violencia contra animales, incluidas una ante la PAOT y otra carpeta de investigación.

En una publicación del 11 de noviembre, la fundación señaló que el detenido cuenta con una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), con el folio PAOT-138430. Infobae México confirmó con la institución la existencia de la denuncia; sin embargo, la autoridad no aclaró si la investigación continúa activa.

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De acuerdo con los activistas, también existe una carpeta de investigación con el folio CI-FIDAMPU/A/UI-1 C/D/00584/84-2026. Fundación Toby documentó el rescate de una perra en un video. Los rescatistas dijeron que acudieron al domicilio del hombre para salvarla y que lo encontraron mientras presuntamente abusaba sexualmente del animal. Señalaron que la llevarían ante el MP.

Un grupo de personas realiza el rescate de un animal durante la noche en un área urbana. En las imágenes se observa a los participantes ingresando a una estructura con correas y linternas, envolviendo al animal en una manta gruesa y trasladándolo en brazos hacia la vía pública.

Una activista afirmó: “Aquí viene la perra que el hombre estaba violando cuando lo sacamos de ahí”.

La detención tras un reporte del C2 Sur

Elementos de la SSC realizaron la captura luego de recibir un reporte del personal del C2 Sur sobre una agresión en las calles Chemax y Sudzal, en la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección. Los oficiales acudieron al lugar.

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Al llegar, observaron a varias personas que golpeaban a un hombre en la vía pública. Los policías intervinieron para controlar la situación y resguardarlo.

Video testimonial difundido en redes sociales en el que una mujer expone una denuncia sobre agresiones reiteradas hacia perros en la vía pública. La publicación intercala grabaciones captadas en la calle que muestran a un individuo junto a un animal, acompañadas de textos sobre quejas previas ante las autoridades.

Los agentes detuvieron al hombre de 63 años, le informaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público. La autoridad determinará su situación jurídica.

Activistas piden investigar las denuncias

El Comité Integral por los Derechos de los Animales exigió a las autoridades una investigación exhaustiva, diligente y transparente para esclarecer los hechos, integrar y valorar las pruebas, así como determinar las responsabilidades correspondientes.

La organización pidió que, si existen elementos suficientes, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso y el órgano jurisdiccional resuelva conforme a derecho. También solicitó valorar medidas cautelares para evitar nuevos riesgos, incluida la prisión preventiva, si se cumplen los requisitos legales.

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El colectivo sostuvo que no se trata de daños materiales, sino de seres sintientes que sufrieron violencia. Los activistas advirtieron que la detención no representa el final del caso y que permanecerán atentos a las diligencias. “Exigiremos que se actúe con responsabilidad, legalidad y compromiso con la justicia”, señalaron. También pidieron a la ciudadanía denunciar actos de crueldad contra animales y destacaron que “la vigilancia ciudadana es fundamental para que los delitos no queden impunes”.