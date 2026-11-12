México

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 12 de noviembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Guardar

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Obstrucción de carril

Estación afectada: El Caminero

Línea 2

Estado de servicio: Obstrucción de carril

Estación afectada: Fuentes Brotantes

Línea 3

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Canela

Línea 4

Estado de servicio: Congestionamiento vial

Estación afectada: Línea Completa

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Línea 4 del Metrobús. (Metrobús CDMX)
Línea 4 del Metrobús. (Metrobús CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karla Souza se suma como protagonista al spin-off de Grey’s Anatomy: así ha sido su carrera desde Nosotros los Nobles

De las comedias que conquistaron la taquilla mexicana a los dramas de Hollywood, la actriz construyó una trayectoria internacional que ahora suma un nuevo desafío médico

Karla Souza se suma como protagonista al spin-off de Grey’s Anatomy: así ha sido su carrera desde Nosotros los Nobles

El riesgo de conservar jamón y salchichas en bolsas de plástico en el refrigerador

Aunque es una práctica común, organismos internacionales de salud recomiendan evitarla

El riesgo de conservar jamón y salchichas en bolsas de plástico en el refrigerador

Corona Capital 2026: horarios oficiales por escenario y día

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas a tus artistas favoritos

Corona Capital 2026: horarios oficiales por escenario y día

Gobierno repartirá los 6 mil mdp que le quitó al INE para el 2027 a siete programas y dependencias

La Cámara de Diputados añadió 300 millones de pesos a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas

Gobierno repartirá los 6 mil mdp que le quitó al INE para el 2027 a siete programas y dependencias

¿Qué pasa si un médico comete negligencia? Suprema Corte respalda sanciones penales

La resolución no significa que cualquier complicación médica sea un delito ni que el especialista involucrado en el caso analizado haya sido declarado culpable

¿Qué pasa si un médico comete negligencia? Suprema Corte respalda sanciones penales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Feria Ganadera de Culiacán 2026 sigue en pie tras cancelación del Palenque por violencia: blindarán la ciudad con operativo similar al Mundial

Feria Ganadera de Culiacán 2026 sigue en pie tras cancelación del Palenque por violencia: blindarán la ciudad con operativo similar al Mundial

Policías de la CDMX rescataron a un hombre secuestrado en La Merced al detener a tres sujetos con armas y droga

“Ni el New York Times encontró pruebas contra César Jáuregui por presencia de agentes extranjeros”, afirma su abogado

Liberan a 15 personas de las 19 detenidas en Jalisco junto al “R2”, líder de una célula del CJNG

Intervención federal en el penal de San Miguel dependerá de que el gobierno de Puebla la solicite, afirma Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Karla Souza se suma como protagonista al spin-off de Grey’s Anatomy: así ha sido su carrera desde Nosotros los Nobles

Karla Souza se suma como protagonista al spin-off de Grey’s Anatomy: así ha sido su carrera desde Nosotros los Nobles

Corona Capital 2026: horarios oficiales por escenario y día

Así lucen los actores de la telenovelas “Cuna de Lobos” en su reencuentro 40 años después del éxito de Televisa

Lanzan tráiler de la nueva versión del doblaje de Wilwood tras polémica

El preocupante mensaje de Eugenio Derbez que encendió las alarmas entre sus seguidores

DEPORTES

Fórmula 1 confirma el futuro de Checo Pérez en Cadillac y revela qué escudería todavía tiene un asiento libre para 2027

Fórmula 1 confirma el futuro de Checo Pérez en Cadillac y revela qué escudería todavía tiene un asiento libre para 2027

Mateo Chávez conquista la Eredivisie y se posiciona como uno de los mejores laterales del futbol europeo

El CMB abre la puerta para que Canelo Álvarez decida su futuro inmediato

México rompe récord de medallas totales y firma una actuación histórica en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Va por la titularidad: Rodrigo Huescas vuelve a la Selección Mexicana y manda mensaje a Kevin Álvarez e Israel Reyes