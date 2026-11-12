Feria Ganadera de Culiacán 2026 sigue en pie tras cancelación del Palenque por violencia: blindarán la ciudad con operativo similar al Mundial

Foto: Gobierno de Sinaloa

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Pese a la cancelación del Palenque de Culiacán, por tercer año consecutivo a causa de la violencia provocada por la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la Feria Ganadera 2026 sigue en pie para realizarse en la capital sinaloense el próximo 20 de noviembre con un megaoperativo planeado de manera similar al del Mundial 2026 con el Plan Kukulkán.

Aunque el Palenque formaba parte de las actividades de la Feria Ganadera, las autoridades de los tres órdenes de gobierno decidieron implementar un plan de seguridad en el que serán desplegados más de 6 mil militares y cuerpos de auxilio para blindar Culiacán.

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Respecto de la decisión de cancelar solo el Palenque, cuya organización fue amenazada con una narcomanta en el que se exigió a los artistas suspender su participación en el evento y a los asistentes abstenerse de acudir, el secretario de seguridad de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, aseguró que se trató de una decisión de los organizadores en la que las autoridades no tienen injerencia.

Recorridos para supervisar detalles del plan de seguridad en la Feria Ganadera 2026. Foto: SSP Sinaloa

El plan de seguridad, implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea, contempla dos dispositivos: uno general y otro particular. El primero se desarrollará en la mancha urbana y localidades aledañas de la capital, mientras que el segundo estará enfocado en el área de la Feria Ganadera.

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Así será el operativo que blindará Culiacán durante los diez días del evento

El dispositivo estará integrado por la Defensa, Guardia Nacional, Fuerza Aérea con 6 mil 470 elementos; 250 de seguridad municipal; 250 de la policía estatal y 58 cuerpos de emergencias.

Foto: Captura de pantalla / Seguridad Sinaloa

Como apoyo, las autoridades contarán con cinco aeronaves que blindarán seguridad sobre la ciudad, así como un componente antidrón que contempla 2 semifijos, 6 portátiles y 4 drones para vigilancia.

En la Feria Ganadera se contará con binomios de búsqueda y detección de sustancias ilícitas, así como arcos detectores de metal, cámaras de vigilancia, componentes antidrón y elementos de la Guardia Nacional que blindarán seguridad a pie. Fuera del evento se mantendrán puestos de atención ciudadana desde las entradas a la capital.

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Foto: Captura de pantalla / Gobierno de Sinaloa

En el dispositivo aéreo se contempló el sobrevuelo de dos aeronaves para vigilar en un primer sector con altitud de hasta 25 mil pies y con una amplitud de 70 millas. El siguiente subsector contempla cinco aeronaves de ala rotativa, y el siguiente (el más pequeño) tendrá el control de seguridad antidrones y el vuelo seguro de aquellos drones de filmación recreativa con permiso previo.

Las similitudes con el operativo del Mundial 2026

El Plan Kukulkán, implementado durante la Copa Mundial de Futbol 2026 en Jalisco, Monterrey y la Ciudad de México, contempló un despliegue de 124 mil efectivos del Ejército Mexicano, seguridad federal y estatal.

Las similitudes entre ambos dispositivos son su planeación tanto para el recinto donde se realizarían los eventos deportivos como para el área circundante, en los que también se contó la participación de binomios caninos, equipo de caballería y sistemas antidrones.

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Se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del Gobierno de México y representantes de la FIFA (Gobierno de México)

Aunque en el Mundial 2026 se contó con más elementos para fortalecer la seguridad, también se implementaron sobrevuelos con 5 aeronaves de la Fuerza Aérea, detectores de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos, así como vehículos militares y civiles.

Realizan recorridos para supervisar las condiciones de seguridad en el recinto

A ocho días de realizarse la Feria Ganadera en Culiacán, los organizadores del evento, autoridades de los tres órdenes de gobierno y la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), llevaron a cabo este jueves un recorrido por las instalaciones del recinto.

Sinuhé Téllez, secretario de seguridad de Sinaloa, supervisó con el grupo interinstitucional los accesos y puntos donde se desplegarán los más de 6 mil militares y cuerpos de auxilio para afinar los detalles del plan de seguridad.

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Recorridos de supervisión de la Feria Ganadera 2026. Foto: SSP Sinaloa

Con esto, esperan que las exposiciones ganaderas, artísticas y culturales se puedan llevar a cabo de manera segura para los habitantes y visitantes a la feria en los diez días que tendrá de duración.