México

Raíz de diente de león muestra potencial contra el cáncer de colon, según nuevo estudio clínico

Investigadores de la Universidad de Windsor, en Canadá, señalan que este compuesto podría ser una alternativa selectiva a los tratamientos tradicionales

Mano enguantada sostiene una raíz de diente de león. Un vial con líquido ámbar está en la mesa. Detrás, una pantalla muestra el colon humano y un microscopio.
La raíz del Diente de León y el cáncer de Colon: qué reveló nuevo estudio sobre su benigna relación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El extracto de raíz de diente de león mostró efectos sobre células de cáncer colorrectal en pruebas de laboratorio. El compuesto indujo la muerte celular programada y redujo la viabilidad de las células cancerosas, sin afectar a las células sanas del colon.

Investigadores de la Universidad de Windsor, en Canadá, señalan que el compuesto podría representar una alternativa selectiva frente a tratamientos tradicionales. Los resultados fueron publicados en la revista Oncotarget.

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Durante los ensayos, el extracto eliminó más de 95% de las células de cáncer colorrectal analizadas en 48 horas. Siyaram Pandey, líder del estudio, precisa que los hallazgos no constituyen una cura, debido a que las pruebas se realizaron en placas de Petri y no en pacientes.

El extracto de diente de león elimina células cancerosas sin dañar las sanas

El equipo aplicó el extracto a dos líneas de células cancerosas agresivas, HT-29 y HCT116. Usó concentraciones de 2.0 y 3.5 miligramos por mililitro. Las células normales del colon, empleadas como control, mantuvieron su viabilidad y actividad.

El extracto logra eliminar células cancerosas sin dañar células sanas (Wikipedia)
El extracto logra eliminar células cancerosas sin dañar células sanas (Wikipedia)

Comparación con quimioterapia tradicional

La eficacia del extracto se comparó con la combinación de medicamentos FOLFOX, utilizada en la quimioterapia contra el cáncer de colon. Los científicos observaron que FOLFOX afecta tanto a células cancerosas como a células sanas, mientras que el diente de león demostró mayor selectividad para eliminar solo las células malignas.

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Los investigadores detectaron que, bajo las mismas condiciones, las células normales expuestas al extracto no perdieron actividad ni viabilidad. Esta diferencia representa una ventaja potencial, ya que los tratamientos actuales suelen ocasionar efectos colaterales al dañar tejidos sanos.

Resultados en modelos animales y ensayos clínicos

Estudios posteriores realizados en modelos animales mostraron una reducción superior al 90 por ciento en el crecimiento de tumores humanos trasplantados. Estos resultados alentaron la aprobación de ensayos clínicos en personas con cáncer avanzado, según la información proporcionada por la universidad canadiense.

El Dr. Pandey puntualizó que el extracto utilizado es altamente concentrado y no se compara con infusiones o suplementos disponibles en tiendas. La línea de investigación avanza con estudios clínicos bajo supervisión de Health Canada.

Precauciones y límites de la evidencia

Los especialistas insisten en que el extracto de raíz de diente de león aún no debe considerarse un sustituto de los tratamientos médicos convencionales. Las pruebas realizadas hasta ahora son prometedoras, pero se requiere más evidencia clínica para determinar su efectividad y seguridad en humanos.

“No significa que una persona con cáncer se curará en 48 horas tomando té de diente de león”, advirtió Pandey en declaraciones recogidas por Oncotarget. El efecto observado hasta ahora se limita a pruebas de laboratorio y modelos animales.

Datos clave del estudio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas insisten en que el extracto de raíz de diente de león aún no debe considerarse un sustituto de los tratamientos médicos convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El extracto de raíz de diente de león indujo la muerte celular en más del 95 por ciento de las células cancerosas de colon en pruebas in vitro.
  • Las células normales del colon no resultaron afectadas bajo las mismas condiciones.
  • El tratamiento tradicional con FOLFOX dañó tanto células cancerosas como células sanas.
  • En modelos animales, el extracto redujo el crecimiento tumoral en más del 90 por ciento.
  • Los ensayos clínicos en humanos avanzan bajo el control de autoridades sanitarias de Canadá.

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