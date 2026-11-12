Lanzan tráiler de la nueva versión del doblaje de Wilwood tras polémica

Cinemex avance wildwood (Redes sociales)

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La cadena Cinemex confirmó este 12 de noviembre la disponibilidad del redoblaje de Wildwood: El bosque salvaje en sus salas de México. El anuncio se suma al de la distribuidora Imagem Films México, que había oficializado dos días antes la producción de una segunda versión en español para la cinta de LAIKA.

La nueva pista de audio llega luego de semanas de críticas en redes sociales contra el doblaje original, estrenado el 29 de octubre junto con la película. Imagem Films confirmó el cambio de elenco el 10 de noviembre y fijó el 12 de noviembre como fecha de disponibilidad en cines, la misma que ahora replica Cinemex en su comunicación oficial.

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La distribuidora explicó en su comunicado: “La primera versión del doblaje se realizó conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, contando con la participación y aprobación de todas las partes involucradas en Latinoamérica”. La empresa agregó que la nueva grabación “no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas”.

Una publicación en redes sociales de la cadena Cinemex anuncia la exhibición de la película animada Wildwood con un nuevo doblaje. (Redes sociales/Cinemex/Imagem Films)

Los cambios de voces confirmados por la distribuidora

Un afiche promocional de la película El bosque salvaje: Wildwood presenta a sus personajes sobre una colina al atardecer y anuncia un nuevo doblaje. (Redes sociales/Cinemex/Imagem Films)

Imagem Films México precisó que el ajuste se limita a tres de los cuatro personajes principales. Danna Alcalá, ganadora del Premio Bravo a Mejor Actriz de Doblaje de Dibujos Animados en 2023, asumió el papel de Prue McKeel, interpretado originalmente por Macarena García.

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Erica Edwards, con más de tres décadas de trayectoria y voz habitual de Tigresa en la saga Kung Fu Panda, tomó el personaje de Alexandra Svik, antes a cargo de Natalia Téllez. Erick Selim, con crédito en Jujutsu Kaisen y Spider-Man: Into the Spider-Verse, sustituyó a Javier Ibarreche como Brendan, el Rey Bandido.

Emilio Treviño, voz de Curtis Mehlberg, fue el único integrante del elenco principal que conservó su personaje en ambas versiones. Según confirmó la distribuidora, el redoblaje no representa un reestreno de la película ni el retiro de la versión anterior: desde este jueves, las dos pistas en español conviven en cartelera junto con la proyección en inglés subtitulado.

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Un afiche de la película animada Wildwood anuncia la proyección en salas de cine con una nueva versión de doblaje. (Redes sociales/Cinemex/Imagem Films)

El origen de la controversia que derivó en el cambio

El cambio respondió a una ola de críticas que cuestionó la falta de experiencia técnica de García, Téllez e Ibarreche, convocados como figuras mediáticas y no como actores profesionales de doblaje. Los señalamientos apuntaron principalmente a García e Ibarreche, cuyo trabajo fue calificado de plano y sin emotividad, mientras que a Téllez se le cuestionó por abusar del susurro en sus líneas.

La inconformidad se tradujo en una petición en Change.org que reunió más de 14,000 firmas antes del anuncio oficial. El texto de la campaña señalaba que “la inclusión de star talents, destacando mayormente a quienes doblaron a Prue y Brendan, afectan la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes” y exigía una versión que “dignifique la profesión del doblaje en nuestra región”.

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El desempeño en taquilla también influyó en la decisión. La película registró cerca de 200,000 asistentes en su primer fin de semana en México, una cifra tres veces menor a la de La venganza del Charro Negro, la animación mexicana con la que compitió en cartelera.

Las reacciones del elenco original

Natalia Téllez habló por primera vez sobre su salida del proyecto durante la alfombra roja de otra película que coprotagoniza. “Yo solo puedo decirles que cada proyecto que hago lo hago con cariño, con profesionalismo, que había un equipo de personas que estaban de verdad haciendo su parte”, afirmó. Agregó que el público “tiene todo el derecho” a opinar y que asume las críticas “con todo el respeto”.

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Javier Ibarreche había reaccionado antes del anuncio oficial. En un comunicado en redes, explicó que aceptó el proyecto para dar sus primeros pasos en el doblaje profesional: “No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”.

Javier Ibarreche había reaccionado antes del anuncio oficial. En un comunicado en redes, explicó que aceptó el proyecto para dar sus primeros pasos en el doblaje profesional (Ibarreche Javier)

Axel Montiel cuestiona la rapidez del cambio

La decisión de Imagem Films también generó la reacción del influencer Axel Montiel, conocido por su personaje de El Escorpión Dorado. Montiel, quien él mismo ha trabajado como actor de doblaje bajo la modalidad de star talent en proyectos previos, calificó el redoblaje como “una falta de respeto” hacia los actores contratados originalmente.

A través de un video en redes sociales, Montiel reconoció que “el arte es subjetivo” y que el público tiene derecho a cuestionar un trabajo. Sin embargo, consideró desproporcionado el desenlace: “De eso a tirar a la basura el trabajo de estos cuates, qué poca madre”, expresó.

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El influencer también cuestionó la velocidad de la reacción de la distribuidora. “Yo no recuerdo una reacción tan radical y tan rápida acerca de la queja de un doblaje como en esta ocasión”, afirmó. Montiel planteó además que la medida podría afectar la disposición de otros actores, con o sin experiencia en doblaje, para trabajar con la distribuidora en el futuro: “Veremos si otro actor de doblaje startalent o no, quiere trabajar con esa distribuidora que faltó al respeto a quienes ellos mismos contrataron”.

Sus declaraciones no pasaron sin respuesta. Varios usuarios recordaron en redes que Montiel también ha participado en proyectos de doblaje como figura célebre ajena al gremio tradicional, lo que, para sus críticos, restaba consistencia a su postura. El influencer mencionó incluso que Emilio Treviño, pese a conservar su personaje en la nueva versión, recibió cuestionamientos de usuarios que lo acusaron de “quitar” oportunidades a actores especializados, una contradicción que el propio Montiel calificó de desconcertante dado el historial de Treviño dentro del gremio tradicional de doblaje.

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Art viste una chaqueta con el logotipo de Marvel frente a un panel promocional. (Axel Montiel /X)

Cine Caníbal entra en la disputa y provoca una nueva ola de críticas

Una publicación en la red social X de la distribuidora Cine Caníbal incluye una nota de la comunidad sobre la contratación del actor Javier Ibarreche para un doblaje en México. (Cine Caníbal/X)

La controversia sumó un capítulo adicional cuando la distribuidora Cine Caníbal, ajena a la distribución de Wildwood, se involucró públicamente en el debate desde su cuenta oficial en X. Todo comenzó cuando el usuario Andy Morales escribió el 10 de noviembre: “Si tras el nuevo doblaje no se paran en el cine a comprar su boleto para Wildwood entonces son una bola de hipócritas que namás aprovecharon la ola de hate”.

La cuenta oficial de Cine Caníbal respondió al día siguiente con un mensaje que intensificó la polémica: “Solo aprovechar las ganas que tenían de funar a Ibarreche y se llevaron entre las patas a las dos actrices”. La publicación acumuló 346,900 visualizaciones, 143 comentarios, 77 republicaciones, 727 “me gusta” y 60 guardados.

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La intervención de la distribuidora generó un fuerte rechazo entre usuarios de X. El usuario identificado como Yaxx cuestionó la actitud de la empresa: “Qué mierda hace una distribuidora dando pataletas por una funa a un influencer como si fuera una cuenta fan”. Otro usuario, Furconomics, advirtió que a Cine Caníbal “se le puede caer todo el apoyo del público mexicano que le dieron a tus proyectos”.

La discusión escaló cuando el usuario Kevin Aguilar planteó la posibilidad de una “funa” dirigida directamente contra la distribuidora, en referencia a un episodio similar ocurrido con otra cuenta identificada como @mubilat: “También hay que darle un escarmiento a @cineCANIBAL. Para que no ande de busca ruidos defendiendo a sus amiguitos”.

Parte del reclamo contra Cine Caníbal se vinculó con un antecedente: la distribuidora ya había trabajado previamente con Ibarreche en el doblaje del proyecto Mary and Max, lo que algunos usuarios interpretaron como un posible conflicto de interés al momento de salir en su defensa.

Otros usuarios matizaron el reparto de culpas entre los tres actores señalados. El usuario Joseph Mora sostuvo que Macarena García y Natalia Téllez “lo hicieron igual o peor” que Ibarreche, pero que las críticas se concentraron en él “porque es más famoso y se las da de crítico de cine”. Mientras tanto, el usuario Eder X. Vicente cuestionó directamente a Cine Caníbal: “¿Por qué siendo una empresa dedicada al cine en vez de defender ‘tiktokeros’ defiende al verdadero actor de doblaje que le quitan oportunidad de trabajo?”.

Imagem Films México precisó que el objetivo del segundo doblaje es ofrecer una alternativa al público, sin que esto implique una descalificación del trabajo previo: “Agradecemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esta producción”.