México contribuye a un hito en la fotografía de agujeros negros con el telescopio más grande del mundo en su tipo

El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano aporta sensibilidad a la red internacional; el análisis completo de los datos continúa. Foto: Especial

Guardar

El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), ubicado en la sierra poblana y operado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) junto con la Universidad de Massachusetts Amherst, fue parte del consorcio internacional que registró un hito operativo en el estudio de agujeros negros: la primera campaña de monitoreo temporal del agujero negro supermasivo M87\. Los resultados se publican en la revista Research Notes of the AAS (RNAAS) y fueron reseñados por la revista Nature el 11 de noviembre de 2026.

La investigación del Event Horizon Telescope (EHT) marca el paso de la fotografía estática de agujeros negros a la astronomía de dominio temporal: en lugar de capturar una imagen única, los científicos ahora producen una secuencia de imágenes para estudiar cómo cambia el entorno del agujero negro a lo largo del tiempo. Se trata del primer estudio de este tipo dedicado a M87\, el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, con una masa equivalente a 6,100 millones de soles.

PUBLICIDAD

Para el GTM, la participación en esta campaña implicó un despliegue operativo doble: un equipo trabajó directamente en el sitio del telescopio, en las laderas del volcán Sierra Negra, mientras otro equipo realizó monitoreo remoto desde las instalaciones del INAOE en Tonantzintla. Su gran superficie colectora —la mayor entre los telescopios milimétricos de apertura única en el mundo— aporta una sensibilidad que permite recuperar información de agujeros negros a partir de registros de observación de apenas cuatro minutos.

El EHT produjo una imagen de M87\ a partir de un solo registro de cuatro minutos

La nota de investigación publicada en RNAAS presenta un primer vistazo de la campaña a través de una imagen reconstruida de M87\ obtenida el 3 de abril de 2026, entre las 05:02 y las 05:06 UT. La imagen se reconstruyó a partir de un único registro de cuatro minutos. Muestra la morfología ya conocida del agujero negro: un anillo asimétrico con una región central de menor brillo, con la zona más brillante en el lado suroccidental del anillo.

PUBLICIDAD

La novedad no radica en revelar rasgos desconocidos, sino en demostrar que el EHT puede producir imágenes científicamente validadas en meses, no en años. Entre los datos más destacados de la campaña:

18 observaciones de M87\, realizadas principalmente entre marzo y mayo de 2026.Frecuencia de dos observaciones semanales, con intervalos de tres a cuatro días, diseñada para capturar la variabilidad del agujero negro a escala del horizonte de sucesos.La imagen preliminar y el manuscrito de investigación estuvieron listos en el verano de 2026, pocos meses después de concluir las observaciones; en campañas anteriores, ese proceso tomaba años.La primera imagen de un agujero negro fue publicada por el EHT en 2019; desde entonces, observaciones en 2018 y 2021 confirmaron la persistencia de la morfología de anillo asimétrico.El procesamiento de datos se aceleró más del doble gracias a optimizaciones en el correlador de datos del MIT Haystack Observatory.

PUBLICIDAD

El conjunto completo de datos aún está en análisis y permitirá estudiar la dinámica del plasma

Aunque la colaboración logró reducir de manera sustancial los tiempos de procesamiento, la nota de investigación advierte expresamente que la imagen publicada no debe usarse para análisis cuantitativos. El conjunto completo de las 18 observaciones se encuentra en proceso de calibración, reconstrucción de imágenes, validación y análisis.

Una vez procesado, ese conjunto de datos ofrecerá la primera vista completamente muestreada y con resolución temporal de la dinámica del plasma en el entorno inmediato de M87\. El objetivo es estudiar cómo cambia la estructura de emisión a lo largo del tiempo y comprender su relación con las estructuras del campo magnético y el crecimiento de materia en el agujero negro.

PUBLICIDAD

El financiamiento de la participación mexicana proviene de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), antes conocida como Conacyt, mientras que el lado estadounidense cuenta con recursos de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). La nota de investigación completa está disponible en A First-look Image of M87from the 2026 EHT Monitoring Campaign.