Charlyn Corral revela quiénes deben ser los próximos mexicanos en ser inducidos al Salón de la Fama

La recién ganadora del premio a mejor goleadora en el Balón de Oro, habló sobre los mexicanos que merecen un lugar en el recinto de los inmortales

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Durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama, Charlyn Corral señaló en entrevista con TUDN que Javier “Chicharito” Hernández y Fátima Leyva merecen ser inducidos en futuras generaciones.

La delantera mexicana, recién reconocida en el Balón de Oro, consideró que ambos cuentan con trayectorias suficientes para integrarse al grupo de figuras distinguidas.

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Corral destacó a Hernández por su recorrido en el futbol mexicano y europeo, además de su presencia con la Selección Mexicana, mientras que la carrera de Leyva representa una referencia para el futbol femenil nacional y para las jugadoras que llegaron después de ella.

Trayectoria de Fátima Leyva

Fátima Leyva (Archivo histórico)

Fátima Leyva construyó una trayectoria que la llevó de la Selección Mexicana a clubes de Estados Unidos y Rusia. Su carrera incluyó una Copa del Mundo, unos Juegos Olímpicos, dos Copas de Oro, títulos de liga y participaciones en competencias europeas.

La futbolista mexicana disputó el Mundial de Estados Unidos 1999 con la selección mayor. México quedó eliminado en la primera fase, pero Leyva participó en los tres partidos del equipo durante el torneo.

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También formó parte del plantel que acudió a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. La selección mexicana llegó a los cuartos de final y Leyva disputó tres encuentros en la competencia.

Su recorrido con el representativo nacional incluyó dos ediciones de la Copa de Oro. En 2002 obtuvo el tercer lugar con México y marcó un gol en cuatro partidos. Cuatro años después volvió a participar en el torneo regional.

Fátima Leyva fue campeona con FC Indiana en Estados Unidos

Fátima Leyva (Foto de Archivo)

En 2005, Fátima Leyva firmó con FC Indiana, club de Estados Unidos con el que obtuvo títulos de Liga y Copa. La experiencia le permitió sumar una etapa profesional fuera de México y competir en el futbol estadounidense.

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Durante 2006 participó como comentarista deportiva de Univisión en la cobertura del Mundial varonil de Alemania. Después retomó su carrera como jugadora y regresó al FC Indiana en 2007.

En su segunda etapa con el club estadounidense volvió a conquistar la Liga y la Copa. Ese mismo año decidió retirarse de la Selección Mexicana de futbol para buscar una oportunidad en el futbol europeo.

A finales de 2008, el Naftokhimik de Ucrania mostró interés en contratarla durante la Copa de la UEFA Femenina. La negociación no se concretó, por lo que la futbolista continuó a la espera de una nueva opción internacional.

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Leyva firmó con el Zvezda de Rusia en 2010. Con ese equipo fue subcampeona de liga y alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

La etapa rusa representó su llegada a uno de los torneos de clubes más competitivos del futbol europeo. El Zvezda alcanzó los cuartos de final de la Champions League, instancia en la que Leyva tuvo participación con el equipo.

En 2012 se integró al FC Zorky, también de Rusia. Permaneció dos años en el club y ganó el campeonato de la temporada de invierno.

Con el Zorky disputó una segunda edición de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. El equipo terminó en el octavo lugar del torneo, lo que sumó otra experiencia continental a su carrera.

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Leyva regresó al futbol de clubes en Estados Unidos en 2017, cuando se incorporó al Michigan Chill Soccer Club. Un año después volvió a representar a México, aunque lo hizo en la modalidad de futbol de playa.

Fue capitana de la selección mexicana de futbol de playa que ganó el campeonato de Concacaf y consiguió el boleto para el Mundial de Catar 2019. Tras su etapa como jugadora, también trabajó como directora deportiva en el programa federal Glorias del Deporte y en San Matías Tlalancaleca, Puebla.

Chicharito, el máximo goleador en la historia de la Selección

En aquel Mundial de 2010, Chicharito le hizo un gol a Argentina.

La calidad de Javier “Chicharito” Hernández quedó más que demostrada a lo largo de una carrera que incluyó pasos por clubes de alto nivel en Europa. El delantero mexicano jugó para Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla, equipos en los que enfrentó exigencias distintas y mantuvo presencia en las principales ligas del continente.

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Su etapa con el Manchester United marcó el inicio de su recorrido europeo, con títulos de liga y participaciones en la Liga de Campeones. Después pasó al Real Madrid, donde formó parte de un plantel con figuras internacionales y aportó goles en competencias locales y europeas. Más tarde defendió al Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

Con la Selección Mexicana, Hernández se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos. Además, anotó en tres Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, una marca que lo coloca entre los delanteros mexicanos con mayor continuidad en el torneo.

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En Mundiales, “Chicharito” comparte la cima de los goleadores mexicanos con Luis “El Matador” Hernández y Julián Quiñones, con cuatro anotaciones cada uno. Javier Hernández consiguió dos goles en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014 y uno en Rusia 2018.