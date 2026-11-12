México

El preocupante mensaje de Eugenio Derbez que encendió las alarmas entre sus seguidores

El actor se ha mantenido al margen de las redes sociales tras los señalamientos a Vadhir

Vadhir Derbez / Eugenio Derbez
Foto: Getty Images
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El actor Eugenio Derbez pidió donadores de sangre para Lucía Morales, hermana del productor Giovanni Morales, durante una reaparición en sus historias de Instagram. El mensaje llamó la atención porque el artista se había mantenido fuera de la conversación pública sobre la investigación que involucra a su hijo, Vadhir Derbez.

Eugenio Derbez compartió la solicitud este jueves 12 de noviembre para conseguir donaciones destinadas a la mujer, quien permanece hospitalizada en un centro médico privado de Nezahualcóyotl. La publicación no incluyó detalles sobre el diagnóstico ni sobre las condiciones de salud de Morales.

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Eugenio Derbez difundió una petición de ayuda para Lucía Morales

El mensaje de Eugenio Derbez no se refirió a un proyecto profesional ni a la situación jurídica de su hijo. La solicitud estuvo dirigida a conseguir apoyo para la hermana de Giovanni Morales, conocido como Gio Morales, quien requiere donadores de sangre mientras recibe atención médica.

La petición fue interpretada por usuarios de redes sociales como una señal de preocupación, debido a que el comediante había evitado pronunciarse públicamente sobre la investigación relacionada con Vadhir Derbez.

eugenio derbez -México- 12 noviembre
(Instagram)

Hasta ahora, Eugenio Derbez no emitió una declaración sobre el estado de Lucía Morales ni explicó su vínculo personal con la familia del productor. La publicación se limitó a solicitar el apoyo de posibles donantes.

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La reaparición ocurrió mientras sigue abierta la investigación contra Vadhir Derbez

La aparición de Eugenio Derbez en redes coincidió con nuevos informes sobre la carpeta de investigación abierta en la Ciudad de México contra su hijo. El caso deriva de una denuncia de presunta violación presentada por una mujer, mientras la defensa del actor sostiene que él debe ser considerado inocente durante el proceso.

La Fiscalía capitalina confirmó previamente que mantiene una carpeta abierta por una denuncia vinculada con hechos que habrían ocurrido el 2 de abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

Las autoridades realizaron al menos siete intentos de citación presencial en seis domicilios, aunque no lograron notificar al investigado.

La dependencia indicó que reunió datos de prueba para judicializar el caso. En un primer momento existió una orden de aprehensión, pero esa medida quedó sin efectos después de un juicio de amparo presentado por la defensa de Vadhir Derbez.

Vadhir Derbez con chaqueta oscura mira hacia el frente en un recinto amplio con público e iluminación violeta
El actor Vadhir Derbez mira hacia la cámara en una sala iluminada con tonos morados durante una presentación con público. (Instagram: Vadhir Derbez)

La resolución judicial no cerró la investigación. La Fiscalía aclaró que el expediente continúa y que el señalado debe atender los requerimientos judiciales que correspondan conforme avance el procedimiento.

La defensa de Vadhir Derbez niega que el actor esté prófugo

El abogado Enrique González Casanova afirmó que su cliente no está prófugo. El representante legal sostuvo ante el programa De Primera Mano que una resolución de la justicia federal anuló la orden de captura.

La defensa señaló que la Fiscalía promovió un recurso de revisión. Por esa razón, un Tribunal Colegiado deberá resolver si mantiene la protección judicial concedida al actor.

Vadhir enfrenta una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una presunta agresión sexual
Vadhir Derbez enfrenta una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una presunta agresión sexual. (IG: vadhird)

Los abogados de Vadhir Derbez también aseguraron que solo conocen oficialmente una investigación en la Ciudad de México. Esa posición coincide con lo expresado por los representantes legales del cantante, quienes rechazaron tener información sobre una segunda causa.

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