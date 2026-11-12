Pasajeros denuncian robos durante viajes solicitados por aplicación en CDMX y cuestionan respuesta de las empresas

El servicio de motocicletas por aplicación enfrenta cuestionamientos por las condiciones de seguridad y la atención a usuarios que reportan incidentes. (Imagen ilustrativa | Crédito: Didi Global, N+)

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Una usuaria, identificada como Mónica, denunció que un conductor de mototaxi solicitado mediante una aplicación le robó sus pertenencias al terminar un viaje en Xochimilco, Ciudad de México. El caso se suma a otras acusaciones de pasajeros que reportaron la desaparición de equipaje y objetos personales durante traslados contratados por plataformas como DiDi y Uber.

Los antecedentes incluyen denuncias contra conductores que huyeron con maletas, dinero y artículos de valor. En algunos casos, los usuarios señalaron que las respuestas de las empresas se limitaron a suspender temporalmente al chofer o solicitar que presentaran una denuncia ante las autoridades.

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Mónica denunció el robo de sus pertenencias en Xochimilco

La pasajera solicitó un viaje en motocicleta para regresar a su casa después de trabajar. Al llegar a avenida Camino Real a Xochimilco, el conductor la empujó, le arrebató la bolsa y escapó, según el testimonio difundido por N+ este jueves.

Entre los objetos que llevaba en esa bolsa estaban una computadora, un teléfono celular, una cartera, identificaciones, tarjetas y otros artículos personales. En la aplicación, el conductor aparecía con el nombre de Bryan y la matrícula 8A5825.

Después del incidente, Mónica buscó apoyo de la plataforma. Según su denuncia, la respuesta que recibió fue el ofrecimiento de devolverle los 136 pesos que había pagado por el traslado, sin una solución sobre la recuperación de sus pertenencias.

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La mujer también acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para presentar una denuncia. Sin embargo, aseguró que hasta la publicación de su testimonio, este jueves, no había recibido información sobre avances en la investigación.

Mónica señaló que cerca del lugar donde ocurrió el robo había dos cámaras del C5, pero policías preventivos le dijeron que no funcionaban.

Otros pasajeros han denunciado robos durante viajes de aplicación

Las acusaciones contra conductores de plataformas por la desaparición de pertenencias también se han registrado en años anteriores. En mayo de 2023, una pareja denunció que un chofer de DiDi se llevó su equipaje después de dejarlos en la colonia Roma.

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Los pasajeros habían colocado varias maletas y bolsas en la cajuela. Al llegar a su destino, el conductor aprovechó el momento en que descendían del vehículo para escapar con los objetos. Las víctimas identificaron al chofer en la aplicación con el nombre de Javier y reportaron que la empresa les informó sobre una suspensión temporal de su cuenta, pero no lograron recuperar sus pertenencias.

Otro caso ocurrió en marzo de ese año. Gerardo Pedroza denunció que un conductor de DiDi huyó con su equipaje y alrededor de 140 mil pesos en efectivo cuando se preparaba para trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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El transporte de pasajeros en motocicleta por aplicación sigue bajo discusión en CDMX. La Semovi anunció acciones para erradicar esta modalidad, mientras las plataformas mantienen disponible el servicio. (Crédito: Uber)

El pasajero había guardado sus maletas en la cajuela y regresó brevemente a su domicilio por un objeto que había olvidado. Cuando volvió, el vehículo ya se había marchado. Entre los artículos sustraídos había ropa, un traje y una computadora portátil, además del dinero.

Pedroza también cuestionó la respuesta que recibió de la plataforma, pues señaló que tuvo dificultades para obtener los datos del conductor. Según su testimonio, la empresa le indicó que podía proporcionar esa información a las autoridades una vez que existiera una denuncia formal.

En diciembre de 2024, una investigación de Excélsior reunió más denuncias de usuarios que acusaron a conductores de Uber y DiDi de quedarse con maletas, bolsas y otros objetos personales.

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Uno de los testimonios correspondió a una pasajera que denunció que un conductor de Uber se llevó equipaje valuado en aproximadamente 80 mil pesos. Entre sus pertenencias había equipo médico, una computadora y una terminal de cobro. La víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina.

Qué medidas de seguridad ofrecen DiDi y Uber

DiDi informa en su página de seguridad que realiza verificaciones documentales a los conductores y permite a los pasajeros consultar datos como el nombre, la fotografía y las características del vehículo asignado. También menciona herramientas de seguimiento de viajes, reconocimiento facial y atención durante los traslados.

La empresa presenta estos mecanismos como parte de sus medidas para identificar a los conductores y dar seguimiento a los servicios. Sin embargo, los testimonios de pasajeros muestran que contar con los datos de un viaje no necesariamente significa que las pertenencias puedan recuperarse o que el usuario obtenga una respuesta sobre el resultado de su reporte.

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En el caso de Uber, la compañía respondió a Excélsior en 2024 que los usuarios debían presentar una denuncia formal ante las autoridades. También recomendó revisar el vehículo antes de finalizar el recorrido y utilizar mecanismos de verificación para el envío de objetos.

Las plataformas pueden conservar información de los perfiles de los conductores y los recorridos realizados, pero la investigación de un posible delito corresponde a las autoridades. Esos registros pueden ser relevantes para identificar a los involucrados y reconstruir lo ocurrido, siempre que sean solicitados mediante los procedimientos correspondientes.

Los viajes en motocicleta también enfrentan cuestionamientos en CDMX

La denuncia de Mónica ocurrió durante un traslado en motocicleta contratado mediante una aplicación, una modalidad que también ha generado controversia por las restricciones de movilidad y las condiciones de seguridad en la capital.

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En enero de 2026, una investigación de Expansión reportó que DiDi y Uber continuaban ofreciendo viajes en motocicleta en la Ciudad de México, pese a las disposiciones del Reglamento de la Ley de Movilidad que restringen el transporte privado de pasajeros en este tipo de vehículos mediante aplicaciones.

La discusión también se intensificó después de la muerte de una pasajera en julio de 2025, durante un viaje en motocicleta solicitado mediante DiDi sobre Paseo de la Reforma. Tras ese caso, la Secretaría de Movilidad informó que iniciaría acciones jurídico-administrativas para que las empresas dejaran de ofrecer esa modalidad.

Aunque los accidentes y los robos son problemáticas distintas, ambos han generado cuestionamientos sobre la operación de los servicios de transporte en motocicleta y la respuesta de las plataformas ante los reportes de sus usuarios.

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