Oscar Martínez, estratega mexicano, conquista tres premios internacionales en los Reed Latino Awards 2026

(Instagram / @soy_oscar_martinez)

Guardar

La consultoría política mexicana tuvo representación en el escenario internacional gracias a Oscar Martínez, quien consiguió tres reconocimientos durante la edición 2026 de los Reed Latino Awards, celebrada en Panamá. El fundador de Strategik Compol & Analytics fue nombrado Estratega Digital Gubernamental del Año, una distinción que reconoce su trabajo en el desarrollo de estrategias de comunicación y posicionamiento para figuras políticas.

El resultado colocó al especialista mexicano entre los protagonistas de una de las ceremonias de referencia para la industria de la comunicación política en Latinoamérica. Además del reconocimiento individual, la agencia que encabeza consiguió otros dos premios, con lo que sumó tres galardones en distintas categorías durante el mismo evento.

PUBLICIDAD

La distinción como Estratega Digital Gubernamental del Año reconoce la labor que Martínez ha desarrollado junto a personajes políticos de relevancia nacional, mediante proyectos enfocados en fortalecer su presencia pública, incrementar su reconocimiento ciudadano y construir una identidad que les permita conectar con diferentes sectores de la población.

(Instagram / @soy_oscar_martinez)

Su trabajo contempla el diseño de estrategias digitales que buscan transformar la popularidad de sus clientes en oportunidades de participación política. De acuerdo con la metodología de su agencia, el objetivo consiste en generar condiciones para que las figuras a las que acompaña puedan avanzar en sus aspiraciones y competir por candidaturas.

PUBLICIDAD

Los otros dos premios que consiguió la agencia mexicana

El reconocimiento individual de Oscar Martínez no fue el único resultado para México durante la ceremonia en Panamá. Strategik Compol & Analytics también obtuvo dos distinciones relacionadas con la innovación tecnológica y la producción de contenidos para campañas gubernamentales.

Uno de los premios correspondió a la categoría de Mejor Agencia de Creación de Contenidos con Inteligencia Artificial para Campañas Gubernamentales. Esta distinción reconoce el trabajo de producción y desarrollo de materiales digitales mediante herramientas tecnológicas aplicadas a la comunicación institucional.

(Instagram / @soy_oscar_martinez)

A este resultado se agregó el galardón de Mejor Spot Viral en Campaña Gubernamental, obtenido por un proyecto realizado en colaboración con el equipo de Felifer Macías, en Querétaro.

PUBLICIDAD

Con estos resultados, la firma mexicana consiguió destacar en tres categorías diferentes, que abarcan tanto la estrategia gubernamental como la producción audiovisual y la utilización de inteligencia artificial en el desarrollo de campañas.

La participación de la agencia en los Reed Latino Awards 2026 representó una oportunidad para mostrar el alcance de sus proyectos ante especialistas y empresas dedicadas a la comunicación política en distintos países de la región.

Oscar Martínez acumula más de 14 años de experiencia

(Instagram / @soy_oscar_martinez)

Los tres reconocimientos internacionales llegan después de una trayectoria de más de 14 años para el estratega mexicano, quien ha participado en más de 75 campañas digitales en Latinoamérica.

Durante ese periodo, Martínez desarrolló una firma especializada en distintas áreas de la comunicación política, entre ellas la planeación estratégica, el análisis de datos, la comunicación gubernamental y la elaboración de contenidos diseñados para alcanzar una mayor difusión.

PUBLICIDAD

Su experiencia también se ha enfocado en acompañar a figuras públicas durante diferentes etapas de sus proyectos políticos, desde la construcción de su imagen hasta el fortalecimiento de su presencia ante la ciudadanía.

La evolución de las plataformas digitales ha modificado la manera en que los equipos políticos desarrollan sus mensajes y establecen contacto con la población. En ese contexto, la incorporación de nuevas tecnologías y el análisis del comportamiento de las audiencias se han convertido en elementos presentes en las estrategias de comunicación.

Para Strategik Compol & Analytics, los resultados obtenidos en Panamá representan un nuevo capítulo dentro de su trayectoria y amplían la visibilidad de la consultoría mexicana en el ámbito internacional.

PUBLICIDAD

Así, Oscar Martínez regresó de los Reed Latino Awards 2026 con tres galardones para su firma, incluido el nombramiento individual como Estratega Digital Gubernamental del Año. Un resultado que pone de relieve la participación de profesionales mexicanos en una industria latinoamericana cada vez más vinculada con la innovación tecnológica, la comunicación digital y el análisis de información.