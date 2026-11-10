Ley de pagos digitales: Gobierno de México permitirá el uso de efectivo en los siguientes casos

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una prohibición general del dinero en efectivo en el comercio cotidiano. Credito: cuartoscuro

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La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos entró en vigor el pasado 5 de noviembre y permite usar efectivo o cheque cuando una contingencia impida recibir cobros electrónicos; aun así, la SHCP podrá definir sectores estratégicos y actividades relevantes donde los medios digitales sean la única forma de pago, como las gasolineras y las casetas.

Claudia Sheinbaum descartó que la regulación implique una prohibición general de los billetes y monedas en las compras cotidianas. “El efectivo no se va a quitar, se va a ir impulsando que poco a poco haya mayor número de pagos digitales”, afirmó durante su conferencia matutina de este 9 de noviembre.

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La presidenta explicó que el cobro electrónico en las gasolineras busca complementar la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combatir el robo y la importación ilegal de combustible.

El cobro electrónico en gasolineras busca mejorar la trazabilidad del IEPS para combatir el robo y la importación ilegal de combustible. FGR

“En el pago de la gasolina, ¿por qué? Porque eso nos ayuda, junto con la trazabilidad del IEPS, a acabar con el robo de combustible, con la importación ilegal de combustible y que haya total trazabilidad, desde la producción o desde la importación hasta la venta de combustible”, señaló Claudia Sheinbaum.

Para las casetas, Sheinbaum planteó una incorporación gradual de pagos electrónicos, acompañada de información para los usuarios. La restricción no se trasladará de forma general a tiendas ni a otros establecimientos de consumo diario.

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“Y poco a poco se va incorporando, pero no es que vayamos a decir que ya está prohibido el pago en una tienda en efectivo, ese sigue estando permanente”, sostuvo la presidenta.

Hacienda tiene 15 días hábiles para definir los sectores obligados

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con 15 días hábiles para definir qué sectores adoptarán cobros digitales exclusivos. FUENTE Broxel

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de noviembre establece que la nueva ley surte efectos al día siguiente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con 15 días hábiles desde esa fecha para determinar qué sectores estratégicos y actividades relevantes sólo podrán recibir pagos digitales o electrónicos.

Después de esa definición, las autoridades competentes de cada rubro tendrán otros 15 días hábiles para emitir disposiciones administrativas de carácter general. Esas reglas deberán establecer las condiciones, requisitos y obligaciones para los comercios o actividades que adopten exclusivamente esas modalidades de cobro.

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La legislación también autorizó mecanismos y plazos específicos para una transición gradual de los pagos en efectivo hacia los electrónicos. La entrada en vigor no representa una eliminación inmediata de los billetes y monedas en los sectores que lleguen a ser determinados por Hacienda.

El artículo 15 de la ley permite el uso de efectivo o cheque en caso de contingencias en las terminales electrónicas. Credito: cuartoscuro

El artículo 15 prevé una excepción ante fallas que imposibiliten recibir medios electrónicos: los consumidores podrán pagar con efectivo o cheque. Esa posibilidad no podrá utilizarse de manera permanente o recurrente para incumplir las obligaciones previstas en la ley, en especial dentro de sectores estratégicos o actividades relevantes.

Las erogaciones derivadas de la norma se cubrirán con los presupuestos autorizados para los ejecutores de gasto correspondientes. El decreto precisa que no se incrementará el presupuesto regularizable destinado a operación y servicios personales, ni se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal ni los posteriores.

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Sheinbaum adelantó además que el Banco del Bienestar cuenta con una nueva aplicación para realizar pagos desde el teléfono celular sin necesidad de retirar primero el dinero en una sucursal.

AIMX respalda la Ley de Economía Digital, pero advierte riesgos de exclusión para personas y negocios

La asociación tecnológica señaló que la aplicación de los pagos electrónicos requiere conectividad, dispositivos, capacitación, privacidad y reglas sobre costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) respaldó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de noviembre y vigente desde el día siguiente, aunque advirtió que su aplicación podría excluir a personas y negocios sin conectividad, dispositivos, capacitación o condiciones de privacidad adecuadas.

En un posicionamiento difundido a inicios de noviembre, la asociación, que agrupa a empresas de la industria tecnológica, consideró necesario reducir la dependencia del efectivo y avanzar en la digitalización financiera. Aun así, sostuvo que la norma parte de la premisa de que la infraestructura ya está disponible y que solo falta que la población adopte las herramientas electrónicas.

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Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la AIMX, resumió la postura de la organización: “Nuestro respaldo viene acompañado de una advertencia: la ley parte de un diagnóstico incompleto: asume que la infraestructura ya existe y que sólo falta adopción”.

El vicepresidente de Innovación de la AIMX afirmó que la legislación parte de un diagnóstico incompleto sobre la infraestructura disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la asociación, la transición hacia los pagos electrónicos requiere capacitación, confianza de los usuarios, acceso a internet, teléfonos y otros dispositivos adecuados, reglas para proteger la información personal y certeza sobre quién asumirá los costos de la implementación.

Entre los puntos favorables, la AIMX destacó que los tres órdenes de gobierno deberán aceptar pagos digitales en sus trámites y servicios. También reconoce las medidas sobre interoperabilidad entre sistemas de pago.

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Si embargo, la asociación identificó vacíos relacionados con la falta de capacitación, la seguridad de las operaciones, la ausencia de conectividad, la disponibilidad de teléfonos y herramientas en distintos idiomas, además de los costos para pequeños comercios que deberán aceptar medios de pago digitales.