Cae “El Fénix” en operativo contra el R2 en Zapopan: entre los detenidos se encuentran un estadounidense y un argentino

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

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La Marina detuvo en Zapopan, Jalisco, a Rafael Álvarez Ayala, alias R2, y a otras 19 personas durante un operativo contra una célula presuntamente ligada al CJNG. Entre los capturados estuvo Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix”, identificado como presunto líder regional de esa organización en Uruapan, Michoacán, mientras que Álvarez Ayala quedó hospitalizado bajo custodia federal tras resultar herido en un enfrentamiento armado. Además, entre ellos, a dos ciudadanos extranjeros un argentino y otro hombre originario de California, Estados Unidos.

El saldo de detenidos ascendió a 20 personas, incluido R2; la cifra posterior incorporó a El Fénix y a otros presuntos integrantes de la estructura criminal.

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La operación ocurrió el domingo en un restaurante de Zapopan, donde elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades investigaron qué relación mantenían los detenidos con R2 y las circunstancias en las que se encontraban en el establecimiento.

Durante la intervención se registró un intercambio de disparos entre marinos, agentes federales y presuntos integrantes de una célula delictiva. R2 recibió impactos de bala en el pecho y una pierna, mientras que un elemento naval también resultó herido; hasta ese momento, las autoridades no habían informado sobre el estado de salud del presunto mando criminal.

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Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

El Fénix fue identificado como mando regional en Uruapan

Entre los detenidos figuró Fernando Omar Farías Chávez, alias El Fénix, a quien las investigaciones identificaron como líder regional del CJNG en Uruapan. Al presunto integrante del grupo criminal se le vinculó con extorsiones contra productores y empresarios del sector aguacatero, además de secuestros y desapariciones.

El Fénix ya había sido detenido en 2016 por delitos de alto impacto. Después fue recluido en los CEFERESOS 8, ubicado en Guasave, Sinaloa, y 11, en Hermosillo, Sonora, antes de aparecer entre las personas aseguradas durante el operativo en Zapopan.

También fueron detenidos un ciudadano argentino y un estadounidense. Las autoridades no habían establecido cuál habría sido su posible relación con la organización criminal ni el papel que presuntamente desempeñaban dentro del grupo reunido en el restaurante.

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Mexican marines keep watch outside the Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, where Rafael “N,” alias “R2,” an alleged leader of the Jalisco New Generation Cartel’s “Los Rs” faction, is hospitalized after being wounded in an operation aided by intelligence shared by the US Drug Enforcement Administration (DEA) that led to his arrest, in Guadalajara, Jalisco state, Mexico, November 9, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Entre los capturados había personas originarias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Michoacán, además de al menos una procedente de Argentina. Todos permanecieron a disposición de la FGR en Jalisco, que abrió investigaciones para determinar su situación jurídica y sus posibles vínculos con la célula atribuida a R2.

R2 era requerido por Estados Unidos y tenía una orden por homicidio

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que Rafael Álvarez Ayala era requerido en extradición por Estados Unidos y contaba con una orden de aprehensión por homicidio en Michoacán. La localización del presunto delincuente derivó de labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, con información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

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En el despliegue también participaron la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la DEA y elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. La intervención estuvo encabezada por la UNOPES, unidad de la Marina especializada en operaciones de alto riesgo.

Rafael Álvarez Ayala, el R2, enfrenta acusaciones en México y en territorio estadounidense. REUTERS/Luis Cortes / Semar

Las autoridades identificaron a R2 como presunto mando de Los Rs, una célula vinculada con el CJNG. También lo señalaron como posible sucesor de su hermano Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, quien había sido detenido previamente y era considerado líder regional de esa estructura.

A la organización que presuntamente encabezaba se le relacionó con extorsiones a empresarios y productores de aguacate, tráfico de drogas, homicidios, secuestros y ataques contra autoridades en municipios de Michoacán y Jalisco. Las indagatorias federales buscaban establecer la participación individual de cada detenido en esos hechos.

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“El Fénix” fue ligado al asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo

Fernando Omar Farias Chávez, alias el Félix" o "El prangana" fue identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y ligado al asesinato de Carlos Manzo Foto: Especial

Fernando Omar Farías Chávez alas “El Fénix” o “El Prángana” fue identificado como un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y es señalado de ser cercano a quien se creyó en uno de los autores materiales del asesinato de Carlos Manzo, Osvaldo Gutiérrez Velázquez, alias “El Cuate”, joven originario de Apatzingán.

“El Cuate” es presuntamente familiar de Omar Farías Chávez, apodado “El Prángana” o “El Fénix”, sicario y operador del CJNG para la zona de Apatzingán, con influencia clave en células asociadas al grupo de “las 3 R”: los hermanos Álvarez Ayala.

Estos actores familiares configuran uno de los árboles criminales y políticos más antiguos de la región. Roldán Álvarez Ayala (“R3”) fue presidente municipal de Apatzingán por el PRD y funcionario estatal en gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy; además, buscó ser diputado plurinominal por Morena en 2024.

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Ramón (“R1”) y Rafael Álvarez Ayala (“R2”) fueron capturados en septiembre de 2012 acusados de operar para el CJNG, y ligados directamente con “El Mencho”. Ramón fue señalado como hombre de confianza y autor material de bloqueos e incendios de vehículos en Jalisco y Colima.

En detalle, Omar Farías Chávez (El Prángana/El Fénix) está identificado como extorsionador y aliado tanto del CJNG como del grupo delictivo conocido como Las 3 R.

Los Arras quedaron bajo investigación por su presencia en el lugar

Cuatro integrantes del grupo norteño Los Arras estarían entre las personas detenidas en el restaurante. Hasta ese momento, no se había establecido públicamente que los músicos tuvieran vínculos con la delincuencia organizada, por lo que su situación jurídica permanecía pendiente de definición ante la FGR.

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La presencia de integrantes del grupo musical formó parte de las líneas de investigación sobre las personas reunidas en el lugar de la captura. Las autoridades debían determinar si su estancia en el restaurante se relacionaba con R2 o con alguno de los demás detenidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 26 de agosto de 2026 que los hermanos R1 y R2 enfrentaban una acusación formal por su presunta participación en una conspiración para traficar cocaína y metanfetaminas a nivel internacional. La acusación también incluyó delitos relacionados con armas de fuego.