México

Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI

Los agentes estatales emplearon aeronaves no tripuladas junto con tecnología de geolocalización para ubicar a Alberto Alonso Alencastro en Autlán de Navarro, quien era buscado por el gobierno de Estados Unidos desde junio pasado

Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI. FB - Secretaría de Seguridad Jalisco

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La Policía de Jalisco detuvo a Alberto Alonso Alencastro, de 27 años, alias “Beto el Mexa”, en el municipio de Autlán de Navarro. El hombre, originario de California, Estados Unidos, era considerado un objetivo prioritario del FBI y contaba con una orden de aprehensión por homicidio.

La captura se concretó tras un operativo de inteligencia coordinado entre autoridades estatales y agencias de seguridad estadounidenses. Alencastro permanecía prófugo desde junio pasado y, según se informó, se ocultaba en distintas zonas de Jalisco para evadir a la justicia de ambos países.

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Una orden de aprehensión desde California

El requerimiento judicial contra Alencastro fue emitido por un tribunal de California en junio pasado, por el delito de homicidio. A partir de ese momento, el Buró Federal de Investigación (FBI) lo clasificó como objetivo prioritario.

El sujeto, originario de territorio estadounidense, se refugiaba en diversas zonas de la entidad jalisciense con el propósito de evadir a las autoridades de ambos lados de la frontera. La búsqueda se activó luego de que agencias de seguridad de Estados Unidos compartieran información sobre su posible localización con la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

Ese intercambio de datos entre ambos países permitió que las autoridades mexicanas iniciaran un esquema de coordinación interinstitucional orientado a dar con el paradero del prófugo dentro del territorio estatal.

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El despliegue de inteligencia y tecnología

Para localizar a Alencastro, la Policía de Jalisco movilizó distintas áreas especializadas de la corporación. Participaron la Comisaría de Inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Cibernética, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y el Escuadrón Aerotáctico Titán.

Capturan en Jalisco a "Beto el Mexa", acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI. Secretaría de Seguridad Jalisco
Capturan en Jalisco a "Beto el Mexa", acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI. Secretaría de Seguridad Jalisco

El trabajo combinó monitoreo tecnológico con tareas de campo. La Policía Cibernética cumplió un rol central en esta etapa: mediante patrullajes virtuales y monitoreos multiplataforma, esta unidad fue cerrando el cerco de búsqueda hacia el interior del estado.

Ese proceso permitió acotar progresivamente los movimientos del prófugo. El cruce constante de información entre las distintas unidades condujo finalmente a los oficiales hasta un punto específico del territorio jalisciense.

La detención en La Lima, Autlán de Navarro

El rastreo llevó al personal operativo hasta la localidad de La Lima, en el municipio de Autlán de Navarro. Allí, los agentes detectaron a un individuo cuyas características físicas coincidían plenamente con las del sospechoso buscado.

Tras una inspección de rutina y el aseguramiento precautorio del sujeto, los oficiales procedieron a verificar su identidad. Para ello, recurrieron a la Dirección de Control y Verificación Migratoria de la Embajada de Estados Unidos, instancia que confirmó que se trataba de Alencastro.

Una vez confirmada la vigencia del requerimiento judicial en su contra, las autoridades estatales formalizaron la detención. El procedimiento se desarrolló sin incidentes adicionales reportados en la zona.

Traslado al Instituto Nacional de Migración

Tras su detención, Alencastro fue remitido a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). En esa sede se iniciaron los procedimientos correspondientes para gestionar su entrega a las autoridades estadounidenses.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Capturan en Jalisco a "Beto el Mexa", acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de estos trámites es concretar el traslado del detenido para que comparezca ante el Tribunal Superior de California, donde deberá enfrentar los cargos formales por homicidio que motivaron su búsqueda desde junio pasado.

El caso de “Beto el Mexa” se suma a otros operativos de cooperación binacional entre corporaciones mexicanas y estadounidenses, en los que el intercambio de información de inteligencia resultó determinante para la ubicación de personas prófugas que buscaban refugio al cruzar la frontera.

El marco legal detrás de las solicitudes de extradición

Las solicitudes de extradición que Estados Unidos presenta a México se analizan bajo los procedimientos establecidos en la legislación mexicana. De acuerdo con esa legislación, para que se emita una orden de aprehensión deben existir datos de prueba que acrediten la posible comisión de un delito. El tratado bilateral de extradición entre ambos países establece, además, que esta solo puede concederse si las pruebas son suficientes conforme a las leyes del país requerido.

En ese esquema, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, es la instancia encargada de analizar la documentación enviada por las autoridades estadounidenses. Su función es establecer si existen los elementos probatorios necesarios y determinar la viabilidad de cada solicitud.

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