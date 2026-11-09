México

Miss Universe México ya está en Puerto Rico: María Vargas supera contratiempos y va por la corona

María Vargas llegó a Puerto Rico para representar a México en Miss Universe 2026, tras un viaje marcado por vuelos retrasados y maletas perdidas

Díptico de una mujer con banda de Miss Universe México, traje lila y blusa verde, quien sostiene un sombrero charro bordado y un bolso
La representante mexicana inicia su despedida rumbo a la concentración internacional acompañada por mariachis y bailarines de folclor. (Redes)
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María Vargas llegó a Puerto Rico para representar a México en Miss Universe 2026, con la final prevista para el 24 de noviembre. La representante jalisciense inició la concentración con entusiasmo, aunque su traslado a San Juan incluyó retrasos de vuelos y la pérdida temporal de parte de su equipaje.

La mexicana viajó con 11 maletas y con el objetivo de competir por una nueva corona para el país. La edición tendrá un componente especial para ella: Fátima Bosch entregará el título a la ganadora, después de su reinado como representante mexicana.

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Los vuelos retrasados y las maletas perdidas marcaron su primer día

María Vargas compartió que los contratiempos no alteraron su actitud al llegar a Puerto Rico. La concursante afrontó la primera jornada de actividades con maletas perdidas, vuelos demorados y tareas pendientes de preparación.

La representante de México dejó claro que el viaje no transcurrió como esperaba, pero sostuvo que nada la apartará de su meta. Su llegada a la isla se produjo en medio de los preparativos de las delegaciones que participarán en la 75.ª edición del certamen.

La situación obligó a reorganizar parte de su agenda inicial. Aun así, Vargas apareció en las primeras actividades de concentración con disposición para cumplir con los compromisos previos a la competencia.

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La participante lució un conjunto compuesto por un top y una falda de rayas blancas y azul claro durante sus primeras horas en Puerto Rico. Antes de partir desde México, había elegido un traje sastre lavanda, pantalón blanco de pierna ancha y accesorios de diseñadores mexicanos.

La despedida también estuvo marcada por referencias a sus raíces. La jalisciense partió hacia San Juan acompañada por mariachis y bailarines de folclor mexicano, en una muestra de la identidad cultural que busca llevar al escenario internacional.

María Vargas quiere mostrar otra imagen de México

La aspirante mexicana considera que su participación es una oportunidad para presentar al país desde una perspectiva ligada a las experiencias, la creatividad y las cualidades de su gente. Su intención es que el público conozca una faceta de México distinta a la que suele circular en los medios.

Vargas viajó a Puerto Rico para competir en Miss Universe 2026, afrontar la preparación previa y representar a México con una propuesta basada en sus valores, su disciplina y su origen jalisciense. La final será el 24 de noviembre y definirá si el país obtiene una nueva corona en el certamen.

La concursante manifestó que siente orgullo por su bandera y por la posibilidad de llevar elementos de la cultura mexicana a la competencia. También aseguró que desea dejar una referencia positiva para las nuevas generaciones.

Su mensaje está dirigido a niñas, niños y jóvenes. La modelo plantea que las mujeres pueden construir vínculos de amistad, confianza y apoyo mutuo mientras persiguen sus objetivos personales y profesionales.

La representante mexicana busca que su presencia en el concurso trascienda las pasarelas. Para ella, el certamen puede convertirse en una plataforma para hablar de la voz de las mujeres, la sororidad y la atención que requieren las juventudes.

Las críticas en redes no cambiarán su preparación

Las listas de favoritas y los comentarios en redes sociales forman parte del entorno previo a Miss Universe. María Vargas reconoció que ese tipo de publicaciones puede provocar temor, confusión o ansiedad en quienes compiten.

La mexicana señaló que prefiere concentrarse en el trabajo que realizó antes de llegar a Puerto Rico. La confianza en su preparación es uno de los elementos que utiliza para mantener la tranquilidad ante las expectativas que rodean al concurso.

Vargas decidió no dar un lugar central a las críticas digitales. Su plan es cumplir con las actividades programadas, disfrutar el proceso y sostener una actitud firme dentro y fuera del escenario.

La concursante admitió que imagina la posibilidad de alcanzar la etapa final de la competencia. Esa escena le genera emociones intensas, aunque también refuerza la ilusión con la que emprendió el viaje.

El certamen representa uno de los desafíos más grandes de su trayectoria. La representante de México llegó con la expectativa de que su participación permita al público conocer su historia y la cultura de su país.

El legado de Fátima Bosch tendrá un lugar central en la final

La entrega de la corona por parte de Fátima Bosch añade un significado particular a esta edición. María Vargas definió a la reina saliente como una figura que rompió esquemas y dejó una referencia para otras mujeres.

La jalisciense expresó su intención de continuar ese camino. Su propósito incluye promover mensajes sobre la solidaridad entre mujeres y la capacidad de las nuevas generaciones para construir sus propios proyectos.

La posibilidad de recibir la corona de manos de Bosch es una de las imágenes que ilusionan a la representante mexicana. Vargas confía en que México puede volver a destacarse en la competencia internacional.

Su preparación también incluye un trabajo de imagen y vestuario para las distintas instancias del certamen. El diseñador Fernando Santos elaboró atuendos para las semifinales, la final, las galas, entrevistas y otras apariciones públicas.

El especialista participa por tercera ocasión en la creación de prendas para Vargas. Santos destacó la disciplina de la concursante durante los meses previos y expresó confianza en sus condiciones para competir.

La mexicana Fátima Bosch concluye su periodo como reina y entrega el título a la triunfadora de la edición este 24 de noviembre. (ig/mariavargas.n)
La mexicana Fátima Bosch concluye su periodo como reina y entrega el título a la triunfadora de la edición este 24 de noviembre. (ig/mariavargas.n)

Una historia personal ligada al trabajo y a Jalisco

María Vargas tiene 28 años y es originaria de Copalita, una comunidad cercana a Zapopan, Jalisco. Es licenciada en Negocios Internacionales y escribió el libro La reina de los problemas, centrado en consejos para afrontar críticas.

La concursante ha contado que creció en una familia vinculada al trabajo rural. Su padre se dedica al ganado y a la construcción, actividades que influyeron en la forma en que entiende el esfuerzo y la constancia.

Vargas también ha desarrollado proyectos empresariales relacionados con productos para el cuidado de la piel, alimentos y un restaurante. Además, ha señalado que conoce tareas ligadas al campo, el ganado, el trigo, el maíz y la construcción.

Esa experiencia forma parte del perfil con el que llegó a Puerto Rico. Más allá del equipaje y de los diseños que presentará, la mexicana sostiene que viajó acompañada por la disciplina, los valores aprendidos en su familia y la confianza en su preparación.

La final del 24 de noviembre determinará quién sucederá a Fátima Bosch. Hasta entonces, María Vargas continuará con las actividades de Miss Universe 2026 tras superar los primeros inconvenientes de un viaje que empezó con retrasos, equipaje extraviado y una meta intacta.

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