México

INE alcanza acuerdo con trabajadores de módulos y reanudan actividades este martes

Blanca Cruz informó que se restableció el diálogo con el personal que mantenía el paro y que se trabaja en un documento para formalizar los compromisos

Blanca Cruz anuncia que los módulos del INE reanudarán actividades este martes.
Guardar

El Instituto Nacional Electoral (INE) llegó a un acuerdo con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) que este lunes suspendieron actividades en distintas entidades del país para exigir mejoras salariales y condiciones laborales.

Tras las negociaciones con representantes del movimiento, el personal retomará la atención a la ciudadanía este martes 10 de noviembre.

PUBLICIDAD

La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, informó que se restableció el diálogo institucional con los trabajadores y que ambas partes coincidieron en avanzar en los planteamientos presentados durante las reuniones.

La funcionaria explicó que, después de alcanzar un entendimiento, los equipos técnicos del Instituto y los representantes del personal continuarían trabajando en la elaboración de un documento para dejar constancia de los compromisos acordados.

INE acuerda con trabajadores levantar paro y garantiza atención en módulos. Crédito: X/ @AhoraTabasco
INE acuerda con trabajadores levantar paro y garantiza atención en módulos. Crédito: X/ @AhoraTabasco

“Volvió a abrir este canal de comunicación institucional que nunca se tenía que haber cerrado, donde el diálogo se haga de manera respetuosa, con apertura, donde podamos intercambiar con argumentos las distintas posturas”, señaló Cruz.

PUBLICIDAD

Trabajadores del INE y autoridades acuerdan resolver demandas laborales

La presidenta provisional indicó que el propósito de las negociaciones es generar mejores condiciones laborales dentro del organismo, mediante un intercambio de propuestas entre los trabajadores y las autoridades electorales.

Asimismo, aseguró que uno de los compromisos alcanzados consiste en garantizar que los Módulos de Atención Ciudadana operen nuevamente con normalidad en todo el país, para que las personas puedan realizar sus trámites sin contratiempos.

Por su parte, Édgar Fernández, representante de los trabajadores que participaron en las protestas, confirmó que se alcanzó un acuerdo con las autoridades del INE.

Empleados de módulos del INE logran acuerdos para atender sus demandas laborales.

El representante explicó que las partes únicamente afinaban los últimos detalles del documento que formalizará los puntos tratados durante la reunión.

“Ya estamos en los puntos finales. Vamos a hacer el documento básicamente que va a quedar de constancia de todo lo que se habló el día de hoy. Hemos llegado a un acuerdo, hemos coincidido por fin”, expresó.

Fernández también pidió a sus compañeros mantener la calma mientras concluía la elaboración del escrito y descartó que se realizaran bloqueos o cierres de vialidades y estacionamientos.

Paro del INE afectó hasta 95% de los módulos de atención

La suspensión de actividades comenzó durante las primeras horas de este lunes 9 de noviembre y tuvo repercusiones en módulos de distintas entidades.

De acuerdo con Fernández, la protesta llegó a afectar entre 80 y 95 por ciento de las oficinas de atención ciudadana del país.

Trabajadores del INE suspendieron actividades en hasta 95% de los módulos del país. (Foto: Cuartoscuro)
Trabajadores del INE suspendieron actividades en hasta 95% de los módulos del país. (Foto: Cuartoscuro)

El movimiento se organizó para exigir mejores percepciones salariales, renovación de equipos de trabajo y condiciones laborales que, de acuerdo con los empleados, requieren atención por parte de las autoridades del Instituto.

Entre las principales demandas planteadas por los trabajadores se encontraban:

  • Un incremento salarial de hasta 100 por ciento, con el objetivo de alcanzar percepciones equivalentes a dos salarios mínimos.
  • Mejoras en las condiciones contractuales y laborales.
  • Renovación de equipos tecnológicos utilizados para los trámites de credencialización.
  • Disponibilidad de insumos básicos para realizar sus actividades.
  • Homologación de horarios laborales y periodos vacacionales.

Trabajadores rechazaron aumento salarial de 6% propuesto por el INE

Antes de concretar el acuerdo, los empleados habían manifestado su inconformidad con la propuesta de incremento salarial de 6 por ciento presentada por el organismo, la cual estaba prevista para entrar en vigor en enero de 2027 y estaba dirigida al personal del nivel FA1.

Jorge Romero Herrera pide a la Cámara de Diputados un procedimiento ciudadano, apartidista e imparcial para cubrir la vacante de Guadalupe Taddei rumbo a las elecciones de 2027
Trabajadores del INE suspendieron actividades en hasta 95% de los módulos del país. Crédito: X/@JorgeRoHe

Los representantes consideraron que el ofrecimiento era insuficiente frente a sus exigencias.

Inicialmente, advirtieron que podrían convocar a una nueva suspensión de actividades el próximo 25 de enero, fecha que identificaron como el cierre del periodo de credencialización, si no obtenían una respuesta favorable.

Además de las demandas económicas, los trabajadores señalaron deficiencias en el equipamiento de algunos módulos, donde reportaron problemas con escáneres, teclados, cámaras y materiales necesarios para atender a la ciudadanía.

INE busca garantizar atención normal en todos los módulos

Con el acuerdo alcanzado este lunes, las autoridades electorales y los representantes de los trabajadores comenzaron a preparar el documento que establecerá por escrito los compromisos derivados de las negociaciones.

Blanca Cruz aseguró que habrá atención normal para la ciudadanía en todo el país.
Blanca Cruz aseguró que habrá atención normal para la ciudadanía en todo el país.

Blanca Cruz sostuvo que el diálogo permitirá avanzar en la revisión de las condiciones laborales y fortalecer la comunicación entre el personal y la autoridad electoral.

El compromiso anunciado contempla que los módulos reanuden sus actividades este martes en todo el territorio nacional, con el objetivo de restablecer al 100 por ciento la atención a las personas que necesitan tramitar, renovar o recoger su credencial para votar.

De esta manera, el INE busca normalizar los servicios después de una jornada de protestas que afectó la operación de sus oficinas de credencialización en buena parte del país.

Temas Relacionados

Blanca CruzINEMódulosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez y un cómplice enfrentan acusaciones por ilícitos contra la salud y posesión de armamento exclusivo de las fuerzas armada

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Ley de pagos digitales: Gobierno de México permitirá el uso de efectivo en los siguientes casos

El nuevo marco permite a los consumidores utilizar el papel moneda y los cheques cuando una contingencia impida los cobros electrónicos

Ley de pagos digitales: Gobierno de México permitirá el uso de efectivo en los siguientes casos

Que no te engañen durante el Buen Fin: Profeco tiene una herramienta para detectar descuentos falsos

Antes de dejarse llevar por una etiqueta de descuento, los consumidores podrán revisar si el precio de un producto realmente bajó durante El Buen Fin o si aumentó semanas antes de la promoción

Que no te engañen durante el Buen Fin: Profeco tiene una herramienta para detectar descuentos falsos

Tren México - Pachuca: llegan los primeros vagones eléctricos que conectarán con el AIFA

El Tren Felipe Ángeles facilitará la conexión entre la capital hidalguense y la CDMX, además, conectará con la terminal Buenavista

Tren México - Pachuca: llegan los primeros vagones eléctricos que conectarán con el AIFA

Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI

Los agentes estatales emplearon aeronaves no tripuladas junto con tecnología de geolocalización para ubicar a Alberto Alonso Alencastro en Autlán de Navarro, quien era buscado por el gobierno de Estados Unidos desde junio pasado

Capturan en Jalisco a “Beto el Mexa”, acusado de homicidio en California y objetivo prioritario del FBI
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Más de 6 mil policías resguardarán la Feria Ganadera de Culiacán 2026 entre diversos operativos en Sinaloa

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

Marina despliega operativo antinarco en zonas urbanas, turísticas y rurales de Sinaloa: piden a la población denunciar con código QR

Omar García Harfuch se reúne con el director de la DEA para coordinar acciones contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Votación en La Mansión VIP 2: cuánto cuesta enviar un mensaje a los habitantes y cómo funciona el Super Chat

Votación en La Mansión VIP 2: cuánto cuesta enviar un mensaje a los habitantes y cómo funciona el Super Chat

Fiscalía de la CDMX no logra notificar a Vadhir Derbez en seis domicilios: José Eduardo Derbez lo habría negado

Bellakath descarta reconciliarse con Yeri Mua en La Mansión VIP 2: “La que está desarreglada de la cabeza es ella”

Miss Universe México ya está en Puerto Rico: María Vargas supera contratiempos y va por la corona

La 80 Muestra Internacional de Cine llegará a tres sedes de CDMX: fecha de inicio y películas que podrás ver

DEPORTES

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

Julio César Chávez Jr. menosprecia el reto de su hermano Omar para pelear con Canelo Álvarez

Agenda NBA de la semana: estos son los partidos que podrás ver en México del 9 al 15 de noviembre

Tyson Fury asegura quién será el sucesor de Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo: “Tiene una gran personalidad”

Pumas vs Tigres: estos son los precios para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil en el Estadio Olímpico Universitario