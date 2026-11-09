Poncho de Nigris defiende a Doña Alegría en La Mansión VIP 2 y reta a João Ferreira a subirse a Ring Royale

Poncho de Nigris abraza a Doña Alegría junto a una imagen superpuesta de los participantes en el programa La Mansión VIP 2.

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Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, pidió abandonar La Mansión VIP 2 apenas 24 horas después del estreno, luego de que los habitantes Jaryel Román y João Ferreira le bailaran durante una dinámica de convivencia. La participante, cuyo nombre real es Leticia Guajardo, aseguró que no dio pie a la situación y se definió como “una señora recatada” que no acepta ese tipo de actitudes.

El incidente ocurrió el domingo 8 de noviembre, el mismo día del estreno de la segunda temporada del reality producido por el creador de contenido HotSpanish. Doña Alegría expresó su malestar ante el resto de los habitantes y dejó clara su intención de salir del programa este lunes.

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Poncho de Nigris responde en redes contra João Ferreira

La reacción de la madre del conductor regiomontano no tardó en escalar fuera de la casa. Poncho de Nigris utilizó su cuenta de X para dirigirse directamente al creador de contenido brasileño, al que acusó de agresivo con su madre.

Leticia Guajardo, madre del conductor Poncho de Nigris y conocida en redes sociales como Doña Alegría, suma su faceta digital al elenco de La Mansión VIP 2. (Especial )

“Muy groserito el brasileño, vamos a ver si cuando entremos tiene los mismos huevos. Muy agresivo que le contesta a Doña Alegría. Según tiene cinturones, ahí está Ring Royale a ver si es muy bueno”, escribió el conductor en su cuenta de X.

El mensaje hace referencia a un presunto historial de João Ferreira en artes marciales y lo reta a medirse en el ring de Ring Royale, la empresa de box y lucha creada por Poncho de Nigris. El conductor adelantó además que buscará un careo directo con el brasileño dentro de la casa, confirmando que otro miembro de la familia entrará al reality.

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Otras polémicas de Doña Alegría en sus primeros días en La Mansión VIP 2

La tensión con Karely Ruiz marcó el ingreso de Doña Alegría incluso antes del estreno. Poncho de Nigris había advertido días previos que su madre suele tener dificultades de trato con mujeres jóvenes que exhiben su figura en internet, a lo que Karely Ruiz respondió públicamente: “Doña Alegría no soporta a las encueradas, yo que la amo ya valió”.

Horas después del estreno, Doña Alegría protagonizó un segundo incidente al filtrar sin querer información confidencial sobre futuros ingresos a la competencia. Durante una plática nocturna con el cantante puertorriqueño Jlexis, la producción intervino por el sistema de audio para pedirle que ajustara el micrófono. Ella intentó minimizar el error murmurando “lo bueno es que no me oyeron”, pero el propio Jlexis le confirmó que sí se había escuchado, y el momento se viralizó en minutos.

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Doña Alegría filtra la participación de Aldo de Nigris dentro del reality

En una tercera conversación con otros habitantes, Doña Alegría adelantó que su nieto Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, podría integrarse al reality durante la tercera etapa del proyecto y permanecer una semana dentro de la casa. No precisó fecha exacta y la producción tampoco ha confirmado oficialmente esta información.

La participante también vivió un momento de confusión cuando la producción leyó un mensaje dirigido a ella durante la transmisión en vivo: “Doña Alegría, usted es la mera punta del tren. Saludos de su sobrino Samuel García”. Ella reaccionó sorprendida y preguntó “¿a poco el gobernador?”, en referencia al mandatario de Nuevo León, aunque hasta el momento no existe confirmación de que Samuel García haya enviado realmente ese saludo.

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Doña Alegría forma parte del equipo Barullo, junto a Abel Robles, Paolita Suárez, Rod Contreras, Odette Orlena, Karely Ruiz y Edwin Mendoza, en el mismo equipo se encontraba Dany Flow, quien tomó la decisión de salir del encierro con pocas horas dentro, asegurando que no aguantaba más el aislamiento.

¿Quién es Doña Alegría?

Doña Alegría es el apodo en redes sociales de Leticia Guajardo, madre del conductor y empresario regiomontano Poncho de Nigris y de los exfutbolistas Toño de Nigris y Aldo de Nigris. También es abuela del influencer Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

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Es originaria de Monterrey, Nuevo León, y tiene 74 años de edad. Se hizo popular en redes por sus apariciones en transmisiones en vivo junto a su hijo y su nieto. En noviembre de 2026 ingresó a la segunda temporada de La Mansión VIP, el reality show del creador de contenido HotSpanish.

La entrevista de Leticia Guajardo en Más Allá del Fierro reveló las complejidades de su vida actual, en la que enfrenta tanto retos económicos como responsabilidades familiares. (Más Allá del Fierro / YouTube)

¿Quién es João Ferreira?

João Ferreira es un influencer y creador de contenido brasileño, conocido por sus videos de humor, baile y entretenimiento en redes sociales.

Forma parte de la segunda temporada de La Mansión VIP, que reúne a 16 personalidades de internet en una residencia durante 30 días. Ferreira ingresó como uno de los participantes internacionales del elenco, junto a figuras mexicanas y colombianas, en el grupo Equipo Roletix.

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