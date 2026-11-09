Omar García Harfuch se reúne con el director de la DEA para coordinar acciones contra el crimen organizado. @DEAHQ

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Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, se reunió con Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), para revisar la agenda de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países.

El encuentro programado, se desarrolló bajo cuatro principios que, según informó García Harfuch, rigen la relación entre México y Estados Unidos en esta materia: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

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Principios que enmarcan la cooperación bilateral

La reunión entre García Harfuch y Cole se inscribe en un esquema de colaboración que busca equilibrar el combate conjunto al crimen organizado con el respeto a la autonomía de cada nación. El funcionario mexicano detalló que estos cuatro ejes son la base bajo la cual se coordinan las acciones entre ambos gobiernos.

Las acciones dentro del territorio mexicano quedan reservadas de forma exclusiva a las autoridades de México, según se precisó tras el encuentro con el titular de la DEA.

Omar García Harfuch subrayó que la cooperación no implica subordinación de un país respecto al otro, sino una responsabilidad compartida frente a problemas que afectan a ambas naciones, como el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de armas.

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Temas revisados en el encuentro con la DEA

Durante la reunión de trabajo, ambos funcionarios revisaron las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas que operan en la región. También abordaron el estado de las investigaciones financieras vinculadas a organizaciones criminales.

Temas revisados en el encuentro con la DEA. Imagen Ilustrativa. Crédito: X - @OHarfuch

Otro punto de la agenda fueron las solicitudes de colaboración pendientes entre ambas dependencias, así como el seguimiento de asuntos de extradición, los cuales, según se indicó, se canalizan por conducto de las autoridades competentes en cada país.

Prioridades compartidas contra el crimen organizado

García Harfuch y Terry Cole coincidieron en varios puntos considerados prioritarios para ambas naciones. El primero fue la necesidad de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia en territorio mexicano y estadounidense.

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También acordaron avanzar en la detención de objetivos prioritarios para ambos países, sin que se especificara la identidad de dichos objetivos. A esto se suma el compromiso de frenar el tráfico ilícito de armas hacia México, un tema que las autoridades mexicanas han señalado de forma reiterada como un factor que alimenta la violencia vinculada al crimen organizado.

Harfuch con el director de la DEA, Terry Cole. Foto: SSPC Imagen Ilustrativa

Como parte de los acuerdos, los funcionarios se comprometieron a impedir el flujo hacia México de recursos provenientes de la venta de drogas destinados a las organizaciones criminales. Asimismo, coincidieron en la necesidad de combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, uno de los ejes centrales de la relación bilateral en materia de seguridad.

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Estos cuatro puntos, de acuerdo con lo informado por García Harfuch, representan las líneas de acción que ambos países consideran urgentes para reducir la violencia generada por estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Soberanía y marco legal de la colaboración

García Harfuch precisó que estos trabajos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México y se desarrollan con apego a la legislación de ambos países. La aclaración responde a uno de los puntos sensibles en la relación bilateral: los límites de la actuación de agencias extranjeras en territorio mexicano.

El funcionario reiteró que las acciones dentro de México corresponden de manera exclusiva a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Esta precisión busca dejar claro que la cooperación con la DEA no supone la ejecución de operativos por parte de personal estadounidense en suelo mexicano.

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Soberanía y marco legal de la colaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respeto a este límite forma parte de los cuatro principios mencionados al inicio del encuentro, particularmente el de soberanía e integridad territorial, que García Harfuch presentó como un elemento central en la relación de seguridad con Estados Unidos.

Reacción de la DEA tras el encuentro

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) confirmó el encuentro a través de su cuenta oficial en la red social X. La agencia señaló que la reunión entre Cole y García Harfuch permitió sostener conversaciones calificadas como productivas.

Según el mensaje publicado por la DEA, el objetivo compartido es desmantelar las organizaciones narcoterroristas y enfrentar la corrupción que, de acuerdo con la agencia, sustenta a estas estructuras criminales.

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La DEA sostuvo que las organizaciones criminales no conocen fronteras. En el mismo comunicado, la agencia afirmó que tampoco existen límites para el compromiso compartido entre ambos países de llevar a estas estructuras ante la justicia.

Continuidad del Gabinete de Seguridad

El titular de la SSPC señaló que el gobierno mexicano continuará fortaleciendo la coordinación interinstitucional, tanto a nivel interno como en el terreno de la cooperación internacional.

El objetivo planteado es reducir la violencia, combatir la impunidad, debilitar las estructuras criminales y proteger a la población, de acuerdo con lo expresado por el funcionario tras el encuentro con el director de la DEA.