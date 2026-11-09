Sedena concentra a casi un cuarto de todo el Ejército mexicano en Sinaloa para contener la violencia entre “chapiza” y “mayiza”

Los elementos federales partieron la tarde de este 3 de junio desde el AIFA. Crédito: Defensa

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Casi uno de cada cuatro soldados en activo del Ejército mexicano permanece desplegado en Sinaloa, el estado donde desde hace más de dos años se libra una guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

El General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presidió este 9 de noviembre la firma de convenios para reforzar la estructura de seguridad pública de la entidad, en un evento realizado en las instalaciones del 8/o. Batallón de Infantería, en Mazatlán.

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Uno de cada cuatro soldados del Ejército están en Sinaloa

El despliegue militar en Sinaloa asciende actualmente a 22,667 efectivos, lo que representa el 23% de todo el despliegue institucional del Ejército en el país, según detalló Trevilla Trejo durante el evento. Esa cifra equivale a que casi uno de cada cuatro soldados mexicanos en activo esté hoy concentrado en un solo estado, resultado directo de la guerra interna del Cártel de Sinaloa que desde septiembre de 2024 ha dejado más de 4 mil homicidios y miles de personas desaparecidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

El contingente incluye, además de personal terrestre, aviones, helicópteros, aeronaves no tripuladas, drones, equipos antidrones y más de mil 700 vehículos, según precisó el secretario de la Defensa Nacional.

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El funcionario encabezó la firma de los acuerdos acompañado del secretario de Marina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el comandante de la Guardia Nacional, además de autoridades civiles y militares locales.

Los hechos que marcaron la guerra entre Chapitos y Mayos

El conflicto estalló el 9 de septiembre de 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, un episodio que enfrentó a las dos facciones que antes operaban como socias dentro del Cártel de Sinaloa.

Uno de los episodios más violentos ocurrió el 21 de octubre de 2024, cuando fuerzas del Ejército reportaron la muerte de 19 civiles en una agresión registrada en el ejido Plan de Oriente, conocido como El Doce, a las afueras de Culiacán, de acuerdo con datos de la Sedena.

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Niños de entre nueve y 11 años consumen fentanilo en Tecate, Baja California, y son captados por el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Crédito: Especial

El 19 de enero de 2025, los hermanos Gael y Alexander, de 12 y 9 años, murieron junto a su padre cuando viajaban en un vehículo por el sector Los Ángeles, en Culiacán. Tres meses después, el 7 de abril, un ataque contra el centro de rehabilitación Shaddai dejó nueve muertos.

El 29 de junio de 2025 fueron encontrados 20 cuerpos en el puente del Seminario y en una camioneta al norte de Culiacán, el mismo día en que se registraron 27 homicidios en todo el estado. En agosto, un ataque armado afuera del área de Urgencias del Hospital Civil de Culiacán dejó cuatro muertos ajenos a la agresión.

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Ya en 2026, el 28 de enero sobrevivieron a un ataque armado en Culiacán los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda. Octubre de este año cerró como uno de los meses más violentos desde el inicio de la disputa: 191 asesinatos y 22 feminicidios.

Convenios para reforzar la seguridad pública de Sinaloa

Durante el acto se firmaron dos convenios de colaboración. El primero contempla la entrega en comodato de 80 vehículos, entre ellos 20 blindados, destinados a reforzar la estructura de seguridad pública estatal.

Sedena concentra a casi un cuarto de todo el Ejército mexicano en Sinaloa para contener la violencia entre la "chapiza" y la "mayiza". Defensa

El segundo convenio, suscrito entre la Guardia Nacional y el gobierno de Mazatlán, corresponde a un programa de adiestramiento para la policía municipal de ese puerto, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas.

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Mandos militares al frente de la seguridad pública municipal y estatal

Entre las acciones más recientes para reforzar la estructura de seguridad en Sinaloa, Trevilla Trejo destacó el nombramiento de un coronel de la Guardia Nacional como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Mazatlán, acompañado de un equipo con experiencia en fuerzas especiales, vehículos blindados y armamento diverso.

El secretario recordó además apoyos previos a la entidad, entre ellos la designación de un general y un coronel del Ejército como secretarios de Seguridad Pública del estado y del municipio de Culiacán, respectivamente, también respaldados por especialistas en fuerzas especiales y equipo táctico.

Los resultados reportados por la Sedena en la entidad

El General Secretario resaltó los resultados obtenidos durante esta administración: 2 mil 250 personas detenidas, el aseguramiento de 5 mil 616 armas y 69 mil 713 kilogramos de droga, además de la destrucción de 2,546 laboratorios clandestinos y áreas de concentración vinculadas al crimen organizado.

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Sedena concentra a casi un cuarto de todo el Ejército mexicano en Sinaloa para contener la violencia entre la "chapiza" y la "mayiza". Defensa

Al cierre del evento, Trevilla Trejo afirmó que “falta mucho por hacer, pero lo tomamos como un compromiso que hemos adquirido por una instrucción que nos dio la señora Presidenta de la República”.

“No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este Estado”, agregó.