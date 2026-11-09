México

La 80 Muestra Internacional de Cine llegará a tres sedes de CDMX: fecha de inicio y películas que podrás ver

El ciclo también tendrá funciones en las sedes de las Artes y Chapultepec

Durante la conferencia de prensa se dieron a conocer los 14 títulos que integran la muestra. (@CinetecaMexico)

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La 80 Muestra Internacional de Cine llegará a la Cineteca Nacional México, la Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Chapultepec con una selección de 14 películas. El ciclo comenzará el 12 de noviembre y reunirá estrenos, clásicos y versiones restauradas procedentes de distintos países.

La primera sede recibirá las funciones hasta el 29 de noviembre. Las otras dos salas iniciarán su programación el 20 de noviembre y mantendrán las proyecciones hasta el 10 de diciembre, según informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

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La muestra incluirá producciones y coproducciones de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Japón, México, Reino Unido y Suiza.

El programa aborda asuntos como la vejez, el Alzheimer, el deterioro físico, la migración, la muerte y sus efectos en las familias y en la sociedad.

El ciclo abrirá con una historia sobre migración y familia

La película que inaugurará la edición será El jardín que soñamos, del realizador Joaquín del Paso. El largometraje obtuvo la Biznaga de Oro a Mejor Película Iberoamericana en el Festival de Málaga 2026.

El actor Faustin Pierre explicó que la historia examina la migración, los vínculos familiares, el sustento económico y la búsqueda de mejores condiciones de vida.

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Cartel de cine con dos personas abrazadas frente a un árbol en un bosque, rodeadas de hojas secas, mariposas, boletos y textos informativos
El largometraje 'El jardín que soñamos' inaugura el ciclo tras obtener la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga. (@CinetecaMexico)

“La cinta se ven dos migraciones que se unen”, señaló Pierre durante la presentación difundida por la Secretaría de Cultura. El intérprete aludió al recorrido de una familia haitiana y a la migración de mariposas desde Canadá hacia México.

El actor sostuvo que la película también plantea la resistencia y el esfuerzo de una familia que busca una vida distinta. La producción formará parte de una selección centrada en sensibilidades y conflictos contemporáneos.

Entre los títulos anunciados se encuentran Yo no moriré de amor, dirigida por Marta Matute y realizada entre España y Bélgica; Último turno, de Petra Volpe, una coproducción entre Suiza y Alemania; y Light Pillar, del realizador chino Xu Zao.

La programación también contempla El deshielo, de Maneula Martelli, una película coproducida por Chile, España, México y Estados Unidos. La Secretaría de Cultura indicó que estas obras proponen nuevas aproximaciones a los lenguajes y problemáticas del presente.

Una película de Luis Buñuel volverá en versión restaurada

La selección de la 80 Muestra Internacional de Cine incorporará dos títulos vinculados con la memoria cinematográfica. Uno de ellos será La ilusión viaja en tranvía, de Luis Buñuel, que se proyectará en una versión digitalizada y restaurada.

El trabajo fue realizado por el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Vanzuela de la Cineteca Nacional, la Fundación Televisa y el Museo Nacional del Cine de Turín.

La coordinadora del laboratorio, Aleheli López Maldonado, explicó que la Cineteca Nacional revisó los materiales fílmicos y digitalizó la imagen y el sonido. El museo italiano llevó adelante las tareas de restauración de imagen, color y sonido.

“La Cineteca Nacional es quien realizó todo el trabajo de revisión de materiales fílmicos”, afirmó López Maldonado en el comunicado de la Secretaría de Cultura. La funcionaria agregó que las colaboraciones contribuyen a preservar proyectos audiovisuales y a acercar las versiones restauradas a nuevas generaciones.

La película de Buñuel permitirá al público observar calles de México de otra época y acercarse a las situaciones surrealistas y absurdas que caracterizan parte de la obra del cineasta, de acuerdo con la coordinadora.

El segundo clásico será Lumière, ¡La aventura continúa!, continuación de ¡Lumière! La aventura comienza. La nueva película tuvo un estreno reciente en la Cineteca Nacional.

Ambas obras fueron realizadas por Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes. Nelson Carro, director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional, indicó que los dos títulos se incorporan a las adquisiciones de la institución para fortalecer la formación de públicos.

Cartel de fondo naranja con el número ochenta formado por boletos de cine impresos, acompañado de textos informativos y logotipos en la base
La selección reúne producciones de quince países con historias centradas en la vejez, la migración y el deterioro físico. (@CinetecaMexico)

La Muestra mantiene su vínculo con los festivales internacionales

Carro destacó que la Muestra conserva el propósito de reunir películas que han pasado por encuentros internacionales como Cannes, Berlín, Venecia y San Sebastián, además de obras que recibieron reconocimiento de la crítica.

“A pesar de todos los cambios conserva su perfil de proyectar las películas más destacadas del año”, afirmó el director de Difusión y Programación ante la Secretaría de Cultura. El funcionario recordó que, en ediciones anteriores, el ciclo presentó obras de autores como Federico Fellini, Luis Buñuel, Akira Kurosawa y Woody Allen.

La actual selección busca mantener esa continuidad con nuevos realizadores y títulos recientes. El ciclo reúne filmes de diversos orígenes y combina propuestas narrativas introspectivas con obras restauradas.

El sitio oficial de la Cineteca Nacional define a la Muestra Internacional de Cine como una tradición construida a lo largo de casi cinco décadas. La institución resalta tanto el paso de obras que luego se convirtieron en clásicos como la presencia sostenida de espectadores que regresan edición tras edición.

La página de la Cineteca señala que la experiencia no se limita a la circulación de películas: también incluye los boletos adquiridos, las butacas ocupadas y la relación del público con cada proyección.

Fachada de la Cineteca Nacional con un rótulo blanco a la izquierda y el cartel naranja de la 80 Muestra Internacional de Cine a la derecha.
El circuito cinematográfico extiende sus proyecciones a recintos culturales de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las funciones también llegarán a otros espacios culturales

Además de las tres sedes principales, la programación llegará al Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, al Cinematográfico del Chopo y al Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los detalles de la cartelera podrán consultarse en las redes sociales y en el sitio oficial de la Cineteca Nacional.

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