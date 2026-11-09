SEP defiende la presencia de computadoras a pesar de la prohibición a celulares

Las autoridades educativas de las 32 entidades respaldaron la restricción de teléfonos dentro de los salones de clases. (Foto: Cuartoscuro)

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) sostuvo que regular el uso de celulares en las escuelas y ampliar la conectividad mediante computadoras son medidas complementarias para proteger la salud mental del alumnado, favorecer la concentración y garantizar el derecho a la educación. El planteamiento forma parte del comunicado 370, fechado el 7 de noviembre, pero compartido el día siguiente, en respuesta a una nota de El Universal titulada “Escuelas sin internet o computadoras”.

Afirmó la dependencia que las 32 autoridades educativas estatales respaldan la regulación de teléfonos durante el horario escolar. También indicó que más de 565 mil docentes participaron en las consultas sobre el no uso de celulares en las aulas.

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Según la SEP, las computadoras tienen un propósito pedagógico porque fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. En contraste, los celulares permiten el acceso a redes sociales y plataformas diseñadas para captar y retener la atención, lo que puede provocar distracción, dependencia y afectaciones al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia federal advirtió que los algoritmos de plataformas digitales pueden propiciar comportamientos compulsivos y adicción. Entre los riesgos para la salud mental mencionó depresión, ansiedad, autolesiones y trastornos alimentarios, además de ciberacoso, acoso sexual, violencia digital y exposición a grupos de odio.

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Oaxaca recibió más de 23 mil computadoras y 11 mil proyectores

El gobierno federal entregó más de 23 mil computadoras y 11 mil proyectores en planteles escolares de Oaxaca. (FOX 11)

La SEP señaló que el equipamiento tecnológico y la conectividad avanzan mediante inversiones progresivas para atender rezagos acumulados. Bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo, se busca reforzar a las escuelas de entidades que habían recibido menor atención.

En Oaxaca se distribuyeron más de 23 mil computadoras y 11 mil proyectores, con una inversión superior a 750 millones de pesos. En Chiapas, el programa La Escuela es Nuestra destinó más de 2 mil 146 millones de pesos para mejorar más de 7 mil planteles.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) conectó a internet a 10 mil 194 escuelas, de acuerdo con el comunicado. El Gobierno de México prevé sumar otras 13 mil 476 en marzo de 2027, con prioridad para telesecundarias y bachilleratos comunitarios ubicados en zonas rurales.

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El objetivo oficial es que ambos sistemas alcancen 100% de conectividad el próximo año. La estrategia busca reducir la brecha digital y ampliar las oportunidades educativas en comunidades con menor acceso a infraestructura tecnológica.

Conectividad en educación básica pasó de 22.1% a 42.7%

La cobertura de internet en escuelas públicas de educación básica pasó de 22.1% a 42.7% en el país. (ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

Las cifras del comunicado indican que, entre los ciclos escolares 2021-2022 y 2025-2026, el porcentaje de escuelas públicas de educación básica con internet pasó de 22.1% a 42.7%. El aumento fue de 20.6 puntos porcentuales.

En educación media superior, la conectividad subió de 46.2% a 62%, un incremento de 15.8 puntos porcentuales. La SEP reconoció que todavía falta conectar a un mayor número de planteles, aunque sostuvo que los datos muestran un fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

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La dependencia cuestionó que el rezago tecnológico heredado se presente como si no existieran acciones para atenderlo. También afirmó que la educación digital no se limita a disponer de un teléfono celular, sino que exige aprender a utilizar la tecnología de forma responsable.

Añadió la SEP que en el segundo piso de la Cuarta Transformación, la prioridad es contar con escuelas seguras, saludables, incluyentes y aptas para el aprendizaje. Según el comunicado, ello requiere proteger al estudiantado de los riesgos digitales, mejorar la convivencia y desarrollar habilidades tecnológicas.

El documento sostuvo que la educación es un derecho y “no una mercancía ni un privilegio”. Además, atribuye a gobiernos neoliberales el debilitamiento de la educación pública y la promoción de visiones ligadas a intereses particulares y a la privatización.

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La dependencia aseguró que no se trata de escoger entre tecnología y seguridad, como, según afirmó, plantean personas vinculadas con intereses de la educación privada o grupos empresariales, sino de garantizar ambas para la comunidad escolar del país.