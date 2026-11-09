México

Capturan en Tláhuac a un hombre señalado de asesinar a su pareja y a su hija: se le dictó prisión preventiva

El ataque se realizó con un arma donde además hubo dos familiares heridos al intentar frenar la agresión

Capturan en Tláhuac a un hombre señalado de asesinar a su pareja y a su hija: se le dictó prisión preventiva. FGJCDMX
Capturan en Tláhuac a un hombre señalado de asesinar a su pareja y a su hija: se le dictó prisión preventiva. FGJCDMX
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) ejecutó una orden de aprehensión contra Óscar “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio de dos mujeres y la tentativa de homicidio de dos hombres. Los hechos ocurrieron el 30 de octubre en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría agredido con un arma blanca a su pareja y a la hija adolescente de ella. Ambas perdieron la vida a causa de las lesiones sufridas durante el ataque.

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Los hechos del ataque en Tláhuac

Durante la agresión, la pareja de Óscar “N” logró comunicarse por teléfono con sus familiares para pedir auxilio. Por esa llamada, su padre y un vecino acudieron al domicilio donde ocurría el ataque.

Al llegar, ambos hombres también fueron agredidos por el imputado y resultaron lesionados. Los dos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, junto con el propio agresor, quien también resultó herido.

Detención y proceso judicial

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Óscar “N”. El hombre también fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Con los datos de prueba reunidos durante la investigación, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión en su contra. La medida fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 5 de noviembre, una vez que el imputado recibió el alta médica.

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Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
Dos manos sujetan con firmeza dos barrotes de hierro en una celda de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, Óscar “N” fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Investigación y pruebas recabadas

Como parte de las diligencias, agentes de la PDI inspeccionaron el lugar de los hechos y entrevistaron a testigos. También solicitaron videograbaciones de cámaras particulares y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

A ello se sumaron dictámenes periciales en tres áreas: medicina legal, criminalística de campo y química forense. Con el conjunto de esos elementos, el Ministerio Público integró la carpeta que sustentó la solicitud de la orden de aprehensión.

Esa recopilación de evidencia permitió formular los cargos específicos contra el imputado. El resultado de las pericias y los testimonios recabados fue determinante para que la autoridad judicial resolviera sobre su situación jurídica.

Cargos formales y postura institucional

La orden de aprehensión ejecutada contra Óscar “N” corresponde a los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado en grado de tentativa. Ambas calificaciones derivan de los hechos ocurridos contra las dos mujeres fallecidas y los dos hombres lesionados.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Capturan en Tláhuac a un hombre señalado de asesinar a su pareja y a su hija: se le dictó prisión preventiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía CDMX señaló su compromiso de investigar los delitos cometidos contra las mujeres con perspectiva de género. La dependencia indicó que buscará esclarecer los hechos, identificar a quienes participaron y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

Feminicidios en la zona: antecedentes y cifras oficiales

De acuerdo con el Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Tláhuac acumuló 26 feminicidios entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2026. La alcaldía se ubica entre las demarcaciones con menor incidencia del delito en ese periodo, por debajo de Iztapalapa (88), Gustavo A. Madero (57) y Cuauhtémoc (56).

El caso de Óscar “N” no es el único registrado en la demarcación este año. En septiembre de 2026, un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 93 años y cuatro meses de prisión a Gregorio “N” por el feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido también en Tláhuac, en octubre de 2024. En ese caso, la víctima fue atacada con un cuchillo dentro de la vivienda que compartía con el sentenciado.

En el conjunto de la capital, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 27 feminicidios entre enero y septiembre de 2026, lo que representó una disminución del 12.9% respecto al mismo periodo de 2025. La alcaldía Venustiano Carranza encabezó los registros del año con cinco casos, seguida de Gustavo A. Madero con cuatro.

Durante 2025, la Ciudad de México cerró con 44 feminicidios, de acuerdo con el SESNSP. El Atlas de la Fiscalía capitalina señala que 2020 fue el año con mayor incidencia del periodo analizado, con 82 casos, mientras que 2025 registró la cifra más baja, con 46.

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