México

Ramón Castro acompañará al papa León XIV en su visita a Perú como representante de los obispos mexicanos

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó que recibió una invitación formal para acompañar al pontífice durante su recorrido por territorio peruano

Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca
El presidente del Episcopado Mexicano aceptó la invitación formal de la Iglesia peruana. (Foto: CEM)
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El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, participará en la gira apostólica del papa León XIV por Perú, luego de recibir una invitación formal de la Conferencia Episcopal de ese país para representar a los obispos mexicanos durante las actividades del pontífice.

El jerarca católico confirmó su asistencia durante la homilía dominical del 8 de noviembre, celebrada en la Catedral de Cuernavaca, donde informó a los fieles que aceptó la invitación para acompañar al líder de la Iglesia católica durante toda su estancia en territorio peruano.

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“Yo tengo el privilegio, la dicha y el honor de acompañar toda la visita del Papa al Perú. Ya les contaré cómo”, expresó Castro Castro ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

El obispo explicó que su participación será en representación del episcopado mexicano, por lo que estará presente en las actividades programadas para la visita de León XIV a Sudamérica.

León XIV visitará Perú del 11 al 17 de noviembre

La participación de Ramón Castro Castro ocurrirá durante la tercera y última etapa de la gira internacional del papa León XIV, programada del 6 al 17 de noviembre de 2026.

El recorrido contempla tres países sudamericanos: Uruguay, Argentina y Perú. Esta será la primera visita del pontífice a la región desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica.

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La estancia en Perú tiene un significado particular para León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, debido a que desarrolló durante más de dos décadas parte de su trayectoria religiosa y pastoral en ese país. Además, cuenta con la nacionalidad peruana.

El programa contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia, autoridades, jóvenes y comunidades locales.

Entre los puntos destacados se encuentra Chiclayo, ciudad en la que Prevost ejerció como obispo y a la que regresará para reunirse con sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

El recorrido del papa incluye Uruguay y Argentina

Antes de llegar a Perú, León XIV desarrollará actividades en Uruguay y Argentina, países que forman parte de su recorrido apostólico de 12 días.

La primera escala comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, donde el pontífice visitó Montevideo y tiene contempladas actividades en Paysandú y Florida. Posteriormente, del 8 al 11 de noviembre, estará en Argentina, con encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En su paso por Argentina, el programa incluye una reunión con el presidente Javier Milei, así como visitas a espacios de atención a personas vulnerables y centros penitenciarios.

Entre los principales puntos de la gira destacan:

  • Uruguay: encuentros con autoridades y comunidades religiosas, además de visitas a distintas localidades.
  • Argentina: reuniones con representantes gubernamentales, organizaciones sociales y sectores laborales.
  • Perú: actividades pastorales en cuatro ciudades, encuentros con jóvenes y representantes de comunidades amazónicas.

Ramón Castro pide no normalizar la violencia en Morelos

La confirmación de su participación en la gira papal ocurrió durante una homilía en la que Ramón Castro también se refirió a la situación de violencia en Morelos.

El presidente de la CEM condenó los hechos registrados durante la última semana y pidió a las autoridades investigar los delitos, esclarecer los homicidios y garantizar justicia para las víctimas.

En su mensaje, recordó que durante el último fin de semana de octubre se reportó el asesinato de nueve personas en distintos municipios de la entidad, entre ellas un regidor de Cuernavaca.

Asimismo, llamó a las familias a no acostumbrarse a recibir noticias sobre hechos violentos ni considerar estas situaciones como parte inevitable de la vida cotidiana.

Obispo cuestiona el uso de estadísticas sobre seguridad

Castro Castro también se pronunció sobre la presentación de cifras oficiales en materia de seguridad y señaló que los indicadores deben servir para orientar las decisiones gubernamentales, sin dejar de lado las experiencias de las víctimas.

El obispo reconoció que una disminución de los delitos, cuando está debidamente comprobada, debe tomarse en cuenta.

Sin embargo, sostuvo que los resultados estadísticos no eliminan las consecuencias de la violencia ni sustituyen la atención a las personas afectadas.

También advirtió que la confianza de la ciudadanía en las instituciones puede deteriorarse cuando existe una diferencia entre los informes oficiales y las situaciones que enfrentan las familias.

Por ello, consideró que las autoridades deben actuar con transparencia, rendir cuentas y reconocer las dificultades que persisten en materia de seguridad.

Mientras tanto, el obispo de Cuernavaca se incorporará a las actividades del papa León XIV en Perú, donde representará a los obispos mexicanos durante la última etapa de la gira sudamericana.

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