En qué consiste cada boleto del Vive Latino 2027: los beneficios de General, Platino, Boxes Oro y Diamante

El cartel oficial del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino anuncia la realización de su vigesimoséptima edición los días 13 y 14 de marzo.

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El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino anunció el cartel de su vigesimoséptima edición y la estructura de precios para sus abonos de dos días, con cuatro modalidades de boleto que van de 2,800 a 10,000 pesos. El encuentro se realizará el sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

La revelación del lineup se hizo el viernes 6 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mediante una dinámica con una bicicleta equipada con altavoz que reproducía fragmentos de los temas de algunos de los invitados. El cartel reúne 55 propuestas musicales distribuidas en cinco escenarios, con cerca de 12 horas de música por jornada.

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Placebo y Residente encabezan el cartel del Vive Latino 2027

Entre los actos internacionales figuran Mötley Crüe, Placebo, Turnstile, Kasabian y Epica, junto a Mike D, integrante de Beastie Boys, con su propuesta musical. La organización del festival destacó que cada edición busca honrar y reconocer las bases del rock latinoamericano, un eje que mantiene un lugar central en la programación.

(Instagram)

La agenda iberoamericana incluye a Residente, Los Auténticos Decadentes, Cultura Profética, Ataque 77, Bacilos y Bandalos Chinos. En la escena nacional destacan Carla Morrison, Ximena Sariñana, Ed Maverick, Latin Mafia, Inspector y 31 Minutos, que llevará su universo de humor y música al festival. La convocatoria también suma nombres de alta proyección juvenil como Milo J y Barry B.

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El Abono General cuesta 2,800 pesos en su primera fase de venta

El boleto de menor precio es el Abono General, con un costo de 2,800 pesos correspondiente a la fase uno. Esta modalidad está sujeta a un esquema de fases, por lo que el precio puede aumentar conforme se agoten las localidades disponibles.

Este abono permite recorrer los cinco escenarios y participar en las dos jornadas del festival. Incluye acceso a Casa Comedy, Lucha Libre, Aldea Musical, Vive La Feria, Momentos Indio, mercadillo y disqueras independientes, food trucks, barras de bebidas y zonas recreativas y de descanso. Los asistentes también podrán adquirir lockers según disponibilidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 15MARZO2025. Dan comienzo las actividades del primer día del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Viv Latin, en su edición número 25, en el Estadio GP Seguro de la capital del país. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Banamex Platino incluye terrazas lounge y accesos preferentes por 4,800 pesos

El Banamex Platino tiene un precio de 4,800 pesos en fase única y conserva todos los beneficios del Abono General, con servicios exclusivos adicionales. Incluye entrada por carriles de acceso preferentes y una zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon.

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Entre sus amenidades figuran terrazas lounge con áreas de descanso y sombra, Wi-Fi exclusivo, baños dentro de las terrazas, lanyard y gafete conmemorativos, y actividades y oportunidades fotográficas exclusivas. La zona de venta de alimentos y bebidas en la terraza del escenario Amazon tiene costo adicional al boleto.

Boxes Oro suma estacionamiento y meseros por 7,500 pesos

El Boxes Oro Sur y Norte cuesta 7.500 pesos en fase única e incorpora los beneficios de Platino, más estacionamiento dentro del inmueble con un lugar por cada cuatro personas con boleto que viajen en el mismo vehículo.

(Instagram)

Esta modalidad contempla servicio de meseros en butacas y terrazas, además de asientos asignados con respaldo frente al escenario Amazon. Cuenta con una zona exclusiva para la venta de alimentos y bebidas premium, también con costo adicional.

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Boxes Diamante es la opción más cara con butacas acolchadas por 10,000 pesos

El Boxes Diamante Sur y Norte es la modalidad de mayor precio, con un costo de 10,000 pesos en fase única. Su diferencia principal está en las butacas acolchadas y con respaldo, ubicadas en el punto más cercano al escenario Amazon.

Esta categoría conserva las ventajas de Boxes Oro, como el estacionamiento, el servicio de meseros y el acceso a las áreas exclusivas. Los precios anunciados para las cuatro modalidades no incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster, por lo que el monto final puede aumentar al momento de la compra.

Miles de asistentes vibran al ritmo de la música en el escenario principal del Festival Vive Latino (Instagram/@vivelatino)

La preventa Banamex para los boletos del Vive Latino 2027 comienza el miércoles 11 de noviembre a las 14:00 horas, exclusiva para clientes con tarjetas participantes de la institución bancaria. Los boletos individuales por jornada aún no han sido anunciados; por el momento solo están disponibles los abonos de dos días.

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