Menú semanal basado en la alimentación mexicana que te ahorra tiempo, dinero y te hace comer mejor

Una buena alimentación durante la semana no depende de recetas complicadas ni de gastar de más.
Planear los desayunos, comidas y cenas permite aprovechar mejor los ingredientes, reducir el desperdicio y evitar recurrir a opciones rápidas con exceso de azúcar, sodio o grasas.
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Un menú semanal basado en alimentos mexicanos como frijoles, tortillas de maíz, verduras, huevo y fruta de temporada puede facilitar una dieta variada, rendidora y accesible.
Menú semanal mexicano práctico y económico
Pensado para 1 o 2 personas, con ingredientes repetidos para reducir desperdicio. La base es cocinar el domingo frijoles, arroz, pollo deshebrado y verduras para usar durante la semana.
Preparación base para ahorrar tiempo
- 500 g de frijoles de olla.
- 2 tazas de arroz integral o blanco.
- 1 kg de pollo cocido y deshebrado.
- Salsa roja o verde casera.
- Verduras picadas: jitomate, cebolla, nopales, zanahoria, calabacita y lechuga.
- Tortillas de maíz, huevos, queso fresco y fruta de temporada.
Lunes
Desayuno: Huevos a la mexicana con frijoles de olla y 2 tortillas.
Comida: Tinga de pollo con arroz, lechuga y aguacate.
Cena: Tostadas horneadas de frijol, queso fresco, nopales y salsa.
Martes
Desayuno: Avena cocida con plátano, canela y cacahuates naturales.
Comida: Caldo de pollo con zanahoria, calabacita, papa y arroz.
Cena: Quesadillas de tortilla de maíz con flor de calabaza o champiñones, acompañadas de pico de gallo.
Miércoles
Desayuno: Molletes: bolillo integral o pan de caja, frijoles refritos sin manteca, queso y pico de gallo.
Comida: Ensalada de nopales con pollo deshebrado, jitomate, cebolla, queso fresco y tostadas horneadas.
Cena: Sopa de tortilla preparada con caldo, jitomate licuado, tiras de tortilla doradas y aguacate.
Jueves
Desayuno: Yogur natural sin azúcar con papaya, avena y semillas.
Comida: Lentejas guisadas con jitomate, zanahoria, cebolla y plátano macho asado o tortillas.
Cena: Tacos de frijoles con queso panela, aguacate y salsa.
Viernes
Desayuno: Chilaquiles sencillos con salsa casera, pollo deshebrado y un poco de queso fresco.
Comida: Pescado económico —tilapia, sardina o atún— a la mexicana, con arroz y ensalada de pepino.
Cena: Ensalada de atún con frijoles, jitomate, cebolla, limón y tostadas horneadas.
Sábado
Desayuno: Omelette con nopales, queso panela y salsa.
Comida: Fajitas de pollo con pimiento, cebolla y calabacita; acompaña con tortillas y frijoles.
Cena: Sincronizadas de tortilla de maíz con frijoles, queso y verduras sobrantes.
Domingo
Desayuno: Hotcakes de avena y plátano, sin azúcar añadida, con fruta de temporada.
Comida: Picadillo de carne molida de res o soya con papa, zanahoria, chícharos y arroz.
Cena: Caldito de verduras o una ensalada grande con huevo cocido, aguacate y tortillas.
Lista de compras base
Proteínas
- 1 kg de pollo
- 18 huevos
- 2 latas de atún o sardina
- 500 g de queso panela o fresco
- 250 g de carne molida o soya texturizada
- 500 g de lentejas
Cereales y leguminosas
- 1 kg de frijoles
- 1 kg de arroz
- Tortillas de maíz
- Avena
- Tostadas horneadas
- Pan integral o bolillos
Verduras y fruta
- Jitomate, cebolla, ajo y chiles
- Nopales
- Zanahoria, papa, calabacita y pimiento
- Lechuga, pepino y aguacate
- Plátano, papaya y la fruta de temporada más barata
Claves para que funcione
- Cocina doble porción en la comida y reserva una parte para la cena o el día siguiente.
- Usa frijoles, huevo y lentejas varios días: aportan proteína y cuestan menos que comer carne diario.
- Compra fruta y verdura de temporada en mercado o tianguis.
- Evita refrescos, jugos envasados y botanas. Agua natural, café o té sin azúcar reducen el gasto.
- Mantén porciones simples: la mitad del plato verduras, una cuarta parte proteína y una cuarta parte arroz, tortilla o papa.
Beneficios a la salud de un menú semanal saludable
Un menú semanal saludable ayuda a mantener una alimentación más equilibrada y constante. Al planear las comidas con anticipación, es más fácil incluir verduras, frutas, leguminosas, cereales integrales y fuentes de proteína, además de reducir el consumo de productos ultraprocesados, refrescos y alimentos con exceso de sal, azúcar o grasas.
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También puede favorecer la digestión, mantener niveles estables de energía durante el día y apoyar el control del peso. En personas con padecimientos como diabetes, hipertensión o colesterol alto, una planificación adecuada puede contribuir al seguimiento de las recomendaciones médicas, siempre con orientación profesional cuando sea necesaria.
Organizar el menú permite variar los alimentos y evitar comer lo mismo todos los días. Esta diversidad aporta vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar de forma adecuada.
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