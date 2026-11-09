Menú semanal basado en la alimentación mexicana que te ahorra tiempo, dinero y te hace comer mejor

Dos quesadillas de maíz azul rellenas con queso fundido y flor de calabaza reposan en un plato de barro junto con recipientes de salsa y hierbas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una buena alimentación durante la semana no depende de recetas complicadas ni de gastar de más.

Planear los desayunos, comidas y cenas permite aprovechar mejor los ingredientes, reducir el desperdicio y evitar recurrir a opciones rápidas con exceso de azúcar, sodio o grasas.

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Un menú semanal basado en alimentos mexicanos como frijoles, tortillas de maíz, verduras, huevo y fruta de temporada puede facilitar una dieta variada, rendidora y accesible.

Un plato de huevos revueltos con huauzontle y queso panela se acompaña con tortillas de maíz y salsa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menú semanal mexicano práctico y económico

Pensado para 1 o 2 personas, con ingredientes repetidos para reducir desperdicio. La base es cocinar el domingo frijoles, arroz, pollo deshebrado y verduras para usar durante la semana.

Preparación base para ahorrar tiempo

500 g de frijoles de olla.

2 tazas de arroz integral o blanco.

1 kg de pollo cocido y deshebrado.

Salsa roja o verde casera.

Verduras picadas: jitomate, cebolla, nopales, zanahoria, calabacita y lechuga.

Tortillas de maíz, huevos, queso fresco y fruta de temporada.

Lunes

Desayuno: Huevos a la mexicana con frijoles de olla y 2 tortillas.

Comida: Tinga de pollo con arroz, lechuga y aguacate.

Cena: Tostadas horneadas de frijol, queso fresco, nopales y salsa.

Un vibrante desayuno mexicano con huevos revueltos, nopales, jitomate y cebolla, servido junto a tortillas de maíz y café en una mesa de cocina bañada por la luz de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martes

Desayuno: Avena cocida con plátano, canela y cacahuates naturales.

Comida: Caldo de pollo con zanahoria, calabacita, papa y arroz.

Cena: Quesadillas de tortilla de maíz con flor de calabaza o champiñones, acompañadas de pico de gallo.

Dos quesadillas de maíz azul rellenas con queso fundido y flor de calabaza reposan en un plato de barro junto con recipientes de salsa y hierbas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miércoles

Desayuno: Molletes: bolillo integral o pan de caja, frijoles refritos sin manteca, queso y pico de gallo.

Comida: Ensalada de nopales con pollo deshebrado, jitomate, cebolla, queso fresco y tostadas horneadas.

Cena: Sopa de tortilla preparada con caldo, jitomate licuado, tiras de tortilla doradas y aguacate.

Un tazón de barro contiene sopa de tortilla con tiras de maíz frito, aguacate, crema y cilantro sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jueves

Desayuno: Yogur natural sin azúcar con papaya, avena y semillas.

Comida: Lentejas guisadas con jitomate, zanahoria, cebolla y plátano macho asado o tortillas.

Cena: Tacos de frijoles con queso panela, aguacate y salsa.

Un guiso caldoso de lentejas elaborado con nopales, jitomate y cebolla se presenta en una cazuela de barro junto a varias tortillas de maíz sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes

Desayuno: Chilaquiles sencillos con salsa casera, pollo deshebrado y un poco de queso fresco.

Comida: Pescado económico —tilapia, sardina o atún— a la mexicana, con arroz y ensalada de pepino.

Cena: Ensalada de atún con frijoles, jitomate, cebolla, limón y tostadas horneadas.

Atún a la viscaína preparado con salsa de jitomate, aceitunas y alcaparras, servido como platillo tradicional casero lleno de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sábado

Desayuno: Omelette con nopales, queso panela y salsa.

Comida: Fajitas de pollo con pimiento, cebolla y calabacita; acompaña con tortillas y frijoles.

Cena: Sincronizadas de tortilla de maíz con frijoles, queso y verduras sobrantes.

Un plato de fajitas de pollo con pimientos y cebolla se acompaña con tortillas de maíz, limones y guacamole sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Domingo

Desayuno: Hotcakes de avena y plátano, sin azúcar añadida, con fruta de temporada.

Comida: Picadillo de carne molida de res o soya con papa, zanahoria, chícharos y arroz.

Cena: Caldito de verduras o una ensalada grande con huevo cocido, aguacate y tortillas.

Un recipiente de barro contiene un picadillo de carne molida cocinado con papas, zanahorias y guisantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de compras base

Proteínas

1 kg de pollo

18 huevos

2 latas de atún o sardina

500 g de queso panela o fresco

250 g de carne molida o soya texturizada

500 g de lentejas

Cereales y leguminosas

1 kg de frijoles

1 kg de arroz

Tortillas de maíz

Avena

Tostadas horneadas

Pan integral o bolillos

Verduras y fruta

Jitomate, cebolla, ajo y chiles

Nopales

Zanahoria, papa, calabacita y pimiento

Lechuga, pepino y aguacate

Plátano, papaya y la fruta de temporada más barata

Claves para que funcione

Cocina doble porción en la comida y reserva una parte para la cena o el día siguiente.

Usa frijoles, huevo y lentejas varios días: aportan proteína y cuestan menos que comer carne diario.

Compra fruta y verdura de temporada en mercado o tianguis.

Evita refrescos, jugos envasados y botanas. Agua natural, café o té sin azúcar reducen el gasto.

Mantén porciones simples: la mitad del plato verduras, una cuarta parte proteína y una cuarta parte arroz, tortilla o papa.

Beneficios a la salud de un menú semanal saludable

Un menú semanal saludable ayuda a mantener una alimentación más equilibrada y constante. Al planear las comidas con anticipación, es más fácil incluir verduras, frutas, leguminosas, cereales integrales y fuentes de proteína, además de reducir el consumo de productos ultraprocesados, refrescos y alimentos con exceso de sal, azúcar o grasas.

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También puede favorecer la digestión, mantener niveles estables de energía durante el día y apoyar el control del peso. En personas con padecimientos como diabetes, hipertensión o colesterol alto, una planificación adecuada puede contribuir al seguimiento de las recomendaciones médicas, siempre con orientación profesional cuando sea necesaria.

Organizar el menú permite variar los alimentos y evitar comer lo mismo todos los días. Esta diversidad aporta vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar de forma adecuada.