SEP confirma segundo megapuente de noviembre: estos serán los días inhábiles y para quiénes aplican

Un aula escolar luce decoraciones de la Revolución Mexicana junto a un calendario de noviembre que indica una jornada sin clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado un megapuente de cuatro días sin clases para estudiantes de educación básica del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026, con regreso a las aulas el martes 17

El descanso aplica en kínder, primaria y secundaria de planteles públicos y privados incorporados al sistema educativo nacional.

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La suspensión coincide con El Buen Fin 2026, programado del viernes 13 al martes 17 de noviembre por lo que se espera que la familia aprovechen para realizar sus compras navideñas.

El primer día sin clases corresponde a la descarga administrativa de calificaciones que realizará el personal docente en la plataforma de la SEP.

Las autoridades educativas de cada entidad pueden modificar la programación ante situaciones extraordinarias que pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes.

Las familias deben consultar los canales oficiales de cada plantel para conocer los horarios de entrega de calificaciones y cualquier aviso previo al regreso a clases.

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Un aula escolar vacía presenta en su pared un calendario de noviembre que anuncia la suspensión de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se celebra el 20 de noviembre en México y por qué es un día feriado oficial

El 20 de noviembre se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910. La fecha recuerda el llamado de Francisco I. Madero a levantarse contra el régimen de Porfirio Díaz, expresado en el Plan de San Luis.

Es un día feriado oficial porque la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, lo reconoce como día de descanso obligatorio.

La ley no fija el descanso necesariamente el 20 de noviembre: establece el tercer lunes de noviembre, con el fin de formar un fin de semana largo y mantener la conmemoración cívica.

Si una persona trabaja ese día, debe recibir, además de su salario ordinario, un pago doble por el servicio prestado.

En resumen: el 20 de noviembre es la fecha histórica; el tercer lunes de noviembre es el descanso laboral obligatorio que se recorre cada año.

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Estudiantes de una escuela primaria desfilan con vestimenta tradicional durante la conmemoración del aniversario de la Revolución mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades que se pueden realizar en la Ciudad de México durante el megapuente

Como mencionamos, el megapuente por la conmemoración de la Revolución Mexicana va del sábado 14 al lunes 16 de noviembre de 2026. Estas son algunas opciones en la Ciudad de México para aprovecharlo:

Visitar ORIGINAL en Los Pinos. El Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario reúne a 580 artesanas y artesanos, con venta directa, talleres, gastronomía, pasarelas y conciertos. Se realiza del 12 al 15 de noviembre, de 10:30 a 20:30 horas. La entrada es libre.

Escuchar música en el Festival Música ORIGINAL. El sábado 14 se presentan Vibra Muchá, Miroslav Ü, Alyosha Barreiro y Centavrvs; el domingo 15 habrá actuaciones de Azalea Báalam, Arancha, Alejandra Paniagua y Belle “La Malixita”. Las funciones son gratuitas en la Velaria de Los Pinos.

Ir a la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa. La edición 22 se instala del 13 al 15 de noviembre en la Explanada de la Alcaldía La Magdalena Contreras, en José Moreno Salido s/n, colonia Barranca Seca. Abre de 8:00 a 19:00 horas; la entrada es gratuita, aunque alimentos, bebidas y artesanías tienen costo.

Acudir a la Feria del Atole en San Nicolás Tetelco, Tláhuac. El 14 y 15 de noviembre habrá venta de atoles, tamales, artesanías y actividades culturales en la Plaza Cívica Emiliano Zapata. El acceso no tiene costo.

Ver estrellas en Ciudad Universitaria. La Noche de las Estrellas se realiza el sábado 14 de noviembre en Las Islas de Ciudad Universitaria, de 15:00 a 22:00 horas. Incluye observación con telescopios, planetarios, talleres, charlas y presentaciones musicales, con entrada libre.

Recorrer Chapultepec y sus museos. El Bosque de Chapultepec permite combinar una caminata con visitas al Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno o el Museo Tamayo. Conviene revisar horarios y venta de boletos antes de salir, pues pueden cambiar durante el fin de semana largo.