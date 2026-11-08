Desmantelan en Puebla un narcolaboratorio y aseguran más de 600 kilos de droga en elaboración. Semar

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Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y policías municipales desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el municipio de Atempan, Puebla. El operativo terminó con dos detenidos y el aseguramiento de 650 kilogramos de metanfetamina en proceso de elaboración.

La acción se originó a partir de reportes ciudadanos y fue resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. En el predio también se incautaron diversos compuestos químicos, herramientas y equipo especializado utilizado para la fabricación de la droga.

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El operativo y la detención de dos hombres

El trabajo conjunto involucró a la Secretaría de Marina (MARINA), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), además de las policías municipales de Tlatlauquitepec y de Atempan.

Desmantelan en Puebla un narcolaboratorio y aseguran más de 600 kilos de droga en elaboración. Semar

Como resultado del operativo fueron detenidos Jaime N., de 18 años, y Miguel N., de 53 años. Según el comunicado, ambos realizaban actividades relacionadas con la elaboración de sustancias ilícitas en el momento de su captura.

Las autoridades no precisaron, de manera inmediata, la vinculación de los detenidos con alguna organización criminal específica.

Lo que se aseguró en el predio

El operativo en Atempan permitió el aseguramiento de 650 kilos de metanfetamina en proceso de elaboración, junto con reactores de destilación, maquinaria industrial y sustancias químicas precursoras. La intervención conjunta de SEMAR, la SSPC, la Guardia Nacional y la FGR inhabilitó el laboratorio clandestino para impedir que continuara operando.

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El predio intervenido ocupaba una superficie aproximada de 5 mil metros cuadrados. De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar operaba un centro de producción a gran escala, donde además de la droga en elaboración se aseguraron tambos y bidones con sustancias químicas.

Desmantelan en Puebla un narcolaboratorio y aseguran más de 600 kilos de droga en elaboración. Semar

Entre los materiales incautados se contabilizaron 725 kilogramos de hidróxido de sodio, 425 kilogramos de ácido tartárico, 275 kilogramos de cloro granulado, 150 kilogramos de ácido cianoacético, 55 kilogramos de peróxido de dicumilo y 27 kilogramos de aluminio. También se localizaron 4 mil litros de cloruro de calcio y mil 200 litros de ácido fenilacético.

El inventario de equipo incluyó 61 recipientes de distintas capacidades, 22 tanques, cuatro hornillas, cuatro reactores de destilación, una centrifugadora, una mezcladora, un colector, una báscula, una carretilla y un remolque. En el predio se identificaron además dos fosas de desecho, utilizadas presuntamente para depositar residuos químicos derivados de la elaboración de drogas sintéticas.

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Impacto económico y laboratorios desmantelados en 2026

Se estima que la afectación económica a los grupos delincuenciales por este desmantelamiento supere los 438 millones de pesos, de acuerdo con el reporte oficial.

Este laboratorio se suma a otros tres desmantelados durante el año en la entidad poblana: los de Chila de la Sal, Jopala y Tlachichuca. Con la intervención en Atempan, el total de laboratorios clandestinos inhabilitados en 2026 asciende a cuatro.

Postura de las autoridades

El comunicado oficial señala que los tres órdenes de gobierno combaten de manera frontal a quienes atentan contra la salud y el bienestar de la población. Según el documento, con este tipo de acciones se debilitan las capacidades operativas de los grupos delictivos.

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El Gobierno del Estado de Puebla indicó que fortalece la coordinación con autoridades federales y municipales para combatir las actividades delictivas y preservar la tranquilidad en todas las regiones de la entidad.

Segundo laboratorio desmantelado en Puebla en menos de 24 horas

El hallazgo en Atempan ocurrió horas después de que fuerzas federales localizaran otro laboratorio clandestino en la junta auxiliar de Agua Escondida El Salitrero, en el municipio de Tlachichuca, en los límites con Veracruz. Aquel inmueble, considerado el narcolaboratorio más grande en la historia del estado, estaba distribuido en 11 zonas de producción.

Desmantelan en Puebla un narcolaboratorio y aseguran más de 600 kilos de droga en elaboración. Semar

En esa intervención, encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la FGR, la Guardia Nacional y la propia SSPC, se aseguraron 587 costales con precursores químicos y 179 instrumentos especializados destinados a la destilación de narcóticos. En ese operativo no se reportaron personas detenidas.

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Fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmaron que, en lo que va de la actual administración, se han desmantelado seis laboratorios clandestinos en diversas regiones del territorio poblano.