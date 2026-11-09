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Bebeshita explota contra Kevyn Bicolor en La Granja VIP: “¿Qué me espera de un hombre que le ha fallado a tantas mujeres?”

La influencer encaró al comediante regiomontano tras acusarlo de difamarla en el reality, desmintió su romance y le echó en cara su historial de fracasos amorosos

Daniela Alexis encara a Kevyn Contreras en el baño de la hacienda tras reprocharle presuntas difamaciones sobre su intimidad.
Daniela Alexis encara a Kevyn Contreras tras reprocharle presuntas difamaciones sobre su intimidad. (Captura de pantalla )
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La influencer Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, confrontó a Kevyn Contreras en el reality show La Granja VIP tras una serie de acusaciones cruzadas sobre la autenticidad de su noviazgo.

La ruptura definitiva ocurrió en medio de reproches personales y señalamientos por traiciones estratégicas dentro de la competencia.

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Antes de encarar al comediante, Alexis se desahogó en privado con su compañero Kunno. La participante expuso su frustración por los comentarios que su expareja realizaba en la granja, luego de semanas donde ella procuró atenderlo y respaldarlo en las labores diarias de la granja.

Bebeshita manifestó a Kunno que cuidó a Contreras durante su estancia, le recordó que lavó su ropa, le preparó comida y le brindó apoyo constante para evitar su desgaste físico en el encierro, atenciones que consideró menospreciadas tras el distanciamiento entre ambos.

La concursante expresó que buscó un diálogo inicial para aclarar las diferencias, señaló que Contreras la acusó de haber terminado el noviazgo sin motivos y de rechazar sus intentos de acercamiento, postura que ella calificó como una justificación para encubrir sus propias decisiones en el juego.

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Frente a Kunno, Bebeshita cuestionó la rapidez con la que terminaron los sentimientos de su expareja. Sostuvo que no era posible dejar de amar a alguien de un día para otro cuando se compartía un espacio durante 24 horas al día los 7 días de la semana.

La influencer descartó que su vínculo fuera una táctica para generar reflectores y rechazó la acusación de que el romance formara parte de un montaje, atribuyó esa versión a comentarios de Natalia Alcocer, a quien señaló de influir negativamente en las opiniones de Contreras.

El creador de contenido escuchó los reclamos y frustraciones de Daniela Alexis tras el distanciamiento con Kevyn.
El creador de contenido escuchó los reclamos y frustraciones de Daniela Alexis tras el distanciamiento con Kevyn Contreras. (Captura de pantalla )

Bebeshita encaró a Kevyn Bicolor y revivió su pasado sentimental

Tras la conversación con Kunno, Alexis buscó a Contreras para increparlo directamente, la discusión subió de intensidad cuando la creadora de contenido le exigió frenar las declaraciones sobre su intimidad.

Alexis desmintió los rumores que Contreras difundió sobre supuestos tocamientos inapropiados durante las noches. Le advirtió que ella evitó denunciar cuando él insistía en meterse a su cama y le reclamó mentir sobre las muestras de afecto que ocurrieron entre ambos.

La relación entre ambos participantes atravesó por altibajos durante la convivencia diaria en la granja antes de la ruptura.
La relación entre ambos participantes atravesó por altibajos durante la convivencia diaria en la granja antes de la ruptura definitiva. (Captura de pantalla )

Durante el careo, la participante le pidió prudencia para evitar agresiones verbales. Le exigió comportarse con educación y respetar los momentos positivos que compartieron durante las semanas previas, en lugar de descalificarla frente al resto de los habitantes.

Alexis insistió en que sus sentimientos fueron genuinos desde el inicio de la convivencia. Recriminó a Contreras por dar crédito a versiones externas y le reprochó no haber permitido una separación en términos cordiales que beneficiara la convivencia entre los distintos equipos.

El reclamo culminó con una alusión directa al historial amoroso del comediante fuera de la pantalla. Alexis sentenció: “¿Qué me espera de un hombre que le ha fallado a tantas mujeres?”, en alusión a las rupturas y conflictos que él mismo compartió al entrar al programa.

El comediante regiomontano tomó con ironía los reclamos de su expareja mientras ella le gritaba en el área de los corrales.
El comediante regiomontano tomó con ironía los reclamos de su expareja mientras ella le gritaba. (Captura de pantalla )

La fractura estratégica y los antecedentes del distanciamiento

El quiebre entre ambos inició días antes con las pruebas de salvación. Contreras ganó el beneficio del Huevo Dorado y prefirió rescatar a Fernando Lozada de la tabla de eliminación, dejando a su pareja en riesgo directo de abandonar la competencia.

La decisión provocó el llanto de Bebeshita y reclamos inmediatos, la participante consideró que su entonces novio priorizó una alianza externa por encima del compromiso afectivo que sostenían, lo que derivó en reclamos públicos donde lo llamó basura por anteponer la conveniencia individual.

La Granja VIP
El quiebre entre ambos inició días antes con las pruebas de salvación. Contreras ganó el beneficio del Huevo Dorado y prefirió rescatar a Fernando Lozada de la tabla de eliminación. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Alexis respondió poco después al obtener el Poder de la Traición. Con esa herramienta, la influencer modificó la lista de participantes en riesgo: salvó a Julio Camejo y colocó a Contreras directamente en la tabla de nominados rumbo a la gala de expulsión.

Las tensiones escalaron después de que la creadora de contenido arriesgó su permanencia al violar el reglamento para alimentar a escondidas a Contreras con un plato de comida en el armario durante sus labores de peón, acción que provocó un castigo económico al presupuesto semanal de todos los habitantes.

El origen de las desconfianzas data de semanas atrás, a inicios de octubre, Alexis descubrió que Contreras compartía la regadera sin ropa junto a Manelyk González y Kunno, hecho que detonó las primeras discusiones formales sobre los límites de su noviazgo.

Alexis descubrió que Contreras compartía la regadera sin ropa junto a Manelyk González y Kunno. (Especial)
Alexis descubrió que Contreras compartía la regadera sin ropa junto a Manelyk González y Kunno. (Especial)

Contreras habló previamente en el programa sobre su vida personal, el comediante regiomontano tiene 6 hijos con 3 exparejas diferentes y reconoció en dinámicas pasadas que cometió constantes errores en sus vínculos sentimentales, factor que Bebeshita utilizó para cuestionar su credibilidad.

Contreras manifestó en las últimas jornadas un fuerte agotamiento emocional por el encierro y solicitó a sus seguidores que no emitieran votos en su favor.

El participante sostuvo una charla de despedida con Alexis para concluir definitivamente su vínculo en la emisión.

Con ambos competidores instalados en la placa de riesgo tras el intercambio de beneficios y traiciones, la permanencia de Contreras y Alexis dentro de la hacienda quedó sujeta a la decisión del público durante la gala dominical de expulsión.

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