A qué hora empieza La Mansión VIP 2: dónde ver en vivo, horarios y participantes confirmados

HotSpanish encabeza la segunda temporada de La Mansión VIP con 10 figuras digitales confirmadas y seis lugares sorpresa que se revelan en vivo durante el estreno en YouTube. (Especial )

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El reality show La Mansión VIP 2 arranca este 8 de noviembre con una bolsa de 2 millones de pesos en efectivo tras el encierro de figuras de redes sociales durante 30 días en Guadalajara.

La competencia reúne a 16 personalidades bajo vigilancia continua de cámaras las 24 horas del día. La señal digital emite de forma gratuita a través de la cuenta oficial de YouTube de HotSpanish Vlogs, sin requerir suscripciones de paga.

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El banderazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El horario para Los Ángeles marca las 18:00 horas, mientras que en Colombia y Perú la señal entra a las 21:00 horas. En Puerto Rico inicia a las 22:00 horas y en Argentina y Brasil a las 23:00 horas.

La lista de diez participantes confirmados suma creadores de contenido y músicos

La producción reveló de manera escalonada a 10 integrantes del elenco. La primera en confirmar su participación fue la modelo regiomontana Karely Ruiz, seguida por la empresaria de belleza e influencer Itatí López, quien prometió cerrar sus perfiles digitales si no resulta ganadora del reality.

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A ellas se sumaron el cantante sonorense de corridos Tony Aguirre, el creador digital brasileño João Ferreira y el influencer Edwin Mendoza. La sexta habitante confirmada fue Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas, quien llega al formato tras meses de presencia mediática.

El grupo incluye a Leticia Guajardo, conocida en plataformas como Doña Alegría y madre del conductor Poncho de Nigris. También participa la modelo colombiana Cintia Cossio, el influencer de baile Rod Contreras y la cantante de reguetón Bellakath, quien cerró la lista preliminar de anuncios oficiales.

La producción reveló de manera escalonada a 10 integrantes del elenco. (Especial )

Seis habitantes sorpresa completan el elenco durante la primera transmisión

La producción mantiene en secreto seis lugares de la competencia, estos seis participantes ingresan al inmueble sin aviso previo durante la gala de apertura para definir la totalidad de los 16 competidores que disputarán las pruebas de salvación.

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En carteles y promocionales difundidos en Instagram, los organizadores colocaron siluetas con signos de interrogación para invitar al público a comentar sus predicciones.

La convocatoria digital generó especulaciones sobre la entrada de figuras del entretenimiento nocturno y creadores internacionales.

Entre las versiones que circularon para los lugares sorpresa figuró el nombre de Emma Coronel, quien realizó una transmisión en directo en TikTok para aclarar las especulaciones de sus seguidores sobre su posible ingreso a la casa.

La producción mantiene en secreto seis lugares de la competencia. (Especial)

YouTube impone filtros de vestimenta a los participantes del encierro

La transmisión ininterrumpida obliga a los concursantes a someterse a las normas comunitarias de YouTube. Estas políticas sancionan la desnudez involuntaria y el material sugerente con el corte de transmisiones o la pérdida de monetización en directo.

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Horas antes de cruzar la puerta de la residencia, Karely Ruiz denunció que los coordinadores revisaron sus maletas y apartaron varias piezas de ropa interior. La creadora regiomontana tomó con ironía el hecho en sus redes al asegurar: “Me quitaron mis tangas que por YouTube”.

El incidente refleja el reto técnico de un programa digital que opera sin el retraso de señal habitual de la televisión abierta. Cualquier infracción de vestuario puede derivar en sanciones directas sobre el canal emisor.

Horas antes de cruzar la puerta de la residencia, Karely Ruiz denunció que los coordinadores revisaron sus maletas y apartaron varias piezas de ropa interior. (Especial)

El superchat define las eliminaciones semanales mediante pagos en directo

A diferencia de los programas de televisión abierta con votos gratuitos en aplicaciones móviles, el formato de HotSpanish financia la permanencia de los habitantes con microtransacciones.

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La audiencia emite su respaldo mediante aportaciones monetarias en el chat de la transmisión.

El sistema de recaudación convierte el poder adquisitivo de las comunidades de seguidores en votos directos. Quienes reciban menor respaldo financiero quedan expuestos a las galas de expulsión frente a los participantes con mayor tracción económica.

Los concursantes dividen fuerzas en dos equipos conformados al azar, las escuadras compiten en dinámicas físicas por alimentos, beneficios de alcoba exclusiva y salvaciones individuales frente a los procesos de nominación que ocurren cada semana.

La audiencia emite su respaldo mediante aportaciones monetarias en el chat de la transmisión. (La Mansión VIP)

Fricciones previas calientan la convivencia dentro de la residencia

Las rivalidades comenzaron fuera de la casa, el conductor Poncho de Nigris advirtió en días previos que su madre suele tener dificultades de trato cotidiano con mujeres jóvenes que exhiben su figura en internet.

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Ruiz contestó a las declaraciones con un mensaje público donde expuso: “Doña Alegría no soporta a las encueradas, yo que la amo ya valió”. El cruce verbal posicionó a ambas habitantes como el primer foco de tensión en la distribución de dormitorios.

El encierro concluye en diciembre tras 30 días ininterrumpidos de transmisiones en YouTube. (Especial)

Por su parte, Bellakath llega tras meses de debate público por sus letras de reguetón y su paso por certámenes televisivos previos, sumando una audiencia masiva que compite de frente con el arrastre de las seguidoras de Paolita Suárez e Itatí López.

La segunda edición busca emular el arrastre de la temporada inicial emitida en abril de 2026, donde la empresaria Sol León se llevó el premio mayor, el encierro concluye en diciembre tras 30 días ininterrumpidos de transmisiones en YouTube.

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