México

Exparticipante de La Casa de los Famosos anuncia su retiro de la actuación: esta es la razón de su decisión

La actriz tomó una drástica decisión sobre su carrera, luego de participar en el polémico reality de Televisa

Así quedó el posicionamiento de la gala de eliminación de este domingo 17 de agosto. Foto:
Así quedó el posicionamiento de la gala de eliminación de este domingo 17 de agosto. Foto:
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Elaine Haro, exintegrante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, anunció que rechazará proyectos de actuación para dedicarse de lleno a la música. La actriz, de 23 años, explicó que las telenovelas exigen demasiado tiempo y energía, recursos que ahora destina a su carrera como cantante.

“Me preguntaban si iba a estar en la actuación: no. Me voy a enfocar más en la música”, declaró Haro durante un encuentro con medios en la alfombra de los premios Heat. “Si son proyectos full, como las novelas, rechazo porque son proyectos muy demandantes. Ahorita música a full”.

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Quién es Elaine Haro

Nacida el 18 de agosto de 2003 en Ciudad de México, Elaine Haro Aldana comenzó su carrera artística de niña, con apariciones en comerciales de televisión. A los 12 años participó en La Voz Kids; aunque no fue seleccionada, la aparición le dio visibilidad en el medio.

Elaine Haro
(La Casa de los Famosos México)

Su formación continuó en el teatro musical, donde interpretó a Debbie en Billy Elliot: el musical (2015) y a Annie en Anita la Huerfanita (2016). Después debutó en cine con Como Cortar a tu Patán (2017).

Su trayectoria como actriz incluye más de diez producciones

Elaine Haro construyó una carrera sólida en televisión mexicana. Participó en los unitarios La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, y tuvo papeles en las telenovelas Rosario Tijeras (2017-2018), producida por TV Azteca, y La Mexicana y el Güero (2020-2021), donde dio vida a Rocío Heredia Peñaloza.

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En 2019 interpretó a Soledad en la serie La Bandida y a Milagros en la película Como Caído del Cielo. Un año después apareció en Súbete a mi Moto, como la versión joven del personaje de Amanda.

Especial
Desde muy jovencita ha participado en proyectos televisivos como teatrales. (Instagram @elaineharomusic)

En 2023 integró el elenco de la bioserie Gloria Trevi: Ellas Soy Yo, en el papel de Nayeli González. Su trabajo más reciente en pantalla incluye Incorregibles de Santa Martha (2024), Golpe de Suerte (2023-2024), donde encarnó a Sabrina Perea Ramos, y Me Atrevo a Amarte (2025), como Elisa Maldonado.

Su paso por La Casa de los Famosos México

Elaine Haro ingresó a la tercera temporada de La Casa de los Famosos México en julio de 2025 como la última habitante confirmada antes del arranque del programa. Su participación se sumó a una trayectoria previa en realities: en 2022 compitió en Reto 4 Elementos y en 2024 en Los 50.

Dentro de la casa permaneció 50 días de convivencia. El 14 de septiembre de 2025 se convirtió en la séptima eliminada, tras perder la votación frente a Shiky en el carrusel de nominados. La gala de esa noche recibió más de 20 millones de votos, según informó la conductora Galilea Montijo.

Elaine Haro
(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

El reality, producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, llegó a esa gala con más de 14.8 millones de televidentes, una de las cifras más altas de la televisión abierta mexicana ese año. La final se disputó el 5 de octubre de 2025 entre Mar Contreras, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Guana, Aldo de Nigris, Shiky, Abelito y Aaron Mercury.

Su incursión en la música ya tiene antecedentes

El interés de Haro por la música no es nuevo: además de actriz, se desempeña como cantante y bailarina. En junio de 2026 fue elegida para interpretar el tema musical oficial de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, un proyecto que amplió su perfil como artista musical.

También participó en el teatro musical Mentiras, donde interpretó el papel de Yuri. Haro adelantó que busca concretar colaboraciones con otros artistas para mantenerse vigente en la industria y confirmó que ya prepara nuevos temas para los próximos meses.

Ring Royal 2026: ¿Ring Royal 2026: ¿Elaine Haro no se equivocó al cantar el Himno Nacional Mexicano?no se equivocó al cantar el Himno Nacional Mexicano? (RS)
Ring Royal 2026: ¿Ring Royal 2026: ¿Elaine Haro no se equivocó al cantar el Himno Nacional Mexicano?no se equivocó al cantar el Himno Nacional Mexicano? (RS)

Paralelo a su carrera artística, Haro mantiene un emprendimiento de moda junto a su hermana: la boutique Lima Limón, que ya cuenta con varias sucursales. La actriz no descartó un eventual regreso a la actuación, aunque no precisó una fecha para hacerlo.

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