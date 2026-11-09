Dónde y cuándo ver a Santa Claus gratis en el Centro Histórico

Varios niños con regalos conversan con un hombre vestido de Santa Claus durante las celebraciones navideñas en el Zócalo de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La temporada navideña comienza a tomar forma en la Ciudad de México con espectáculos, festivales, encendidos de árboles y actividades para familias, parejas y grupos de amigos.

Entre finales de noviembre y enero, la capital ofrece funciones de ballet, experiencias temáticas, bazares y opciones gratuitas en espacios culturales y públicos.

PUBLICIDAD

Uno de ellos es el Café Chocolate Fest Navideño una edición de temporada dedicada a productores de café, chocolate y cacao de distintos estados que tiene entrada gratuita.

Lo mejor de este festival es que entre sus muchas actividades estará la oportunidad de para los niños de poder disfrutar de uno de los personajes favoritos de esta temporada: Santa Claus.

Es por eso que si tu desea tomar una foto a tus niños este festival podría ser una oportunidad perfecta ya que además de café y talleres durante el evento habrá un Santa Claus que estará recibiendo las cartas y peticiones de todos los niños.

PUBLICIDAD

Un grupo de niños hace fila para entregar sus cartas a Santa Claus en la plaza del Zócalo durante las celebraciones de Navidad en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde y cuándo se podrá visitar a Santa Claus en el Centro Histórico y vivir otras actividades

La presencia de Santa Claus y las muchas otras actividades que se podrán realizar durante el Café Chocolate Fest Navideño ocurrirá el sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026, de 11:00 a 20:00 horas, en el Palacio de la Autonomía, ubicado en Lic. Primo Verdad 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Además de la presencia de Santa entre sus otras actividades anunciadas estarán las siguientes:

Catas de café y chocolate.

Talleres y cuentacuentos.

Venta de bebidas, café, chocolate y productos de cacao.

Actividades navideñas y piñatas

Las actividades no tendrán costo, aunque el cupo será limitado. El programa detallado se anunciará más cerca de las fechas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar Café Chocolate Fest Navideño

La alternativa más directa es el Metro Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2. Desde ahí se puede caminar hacia el Palacio de la Autonomía, en la zona del Zócalo.

Como opciones alternas están las estaciones Allende y Pino Suárez, ambas de la Línea 2. También se puede usar la Línea 4 del Metrobús y descender en estaciones como Museo de la Ciudad o Teatro del Pueblo, para continuar a pie hacia el Centro Histórico. Conviene revisar antes los avisos del STC, pues Zócalo/Tenochtitlan puede tener cierres temporales por operativos o eventos.

PUBLICIDAD

Actividades navideñas anunciadas en Ciudad de México para 2026

La agenda todavía está en crecimiento, pero ya hay opciones confirmadas entre finales de noviembre de 2026 y enero de 2027. La Verbena Navideña del Zócalo aún no tiene programa ni fechas oficiales publicados; habitualmente se anuncia hacia finales de noviembre.

Christmas in the Park en Six Flags México Se realizará del 26 de noviembre de 2026 al 17 de enero de 2027 . Incluye iluminación temática, espectáculos, desfiles, zonas de nieve artificial, personajes y atracciones mecánicas. El parque tendrá horarios especiales el 24, 25 y 31 de diciembre.

Función gratuita de El Cascanueces El ballet se presenta el domingo 29 de noviembre , a las 16:00 horas , en el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, en el Centro Histórico. La entrada será libre.

Festival del Mezcal y la Cerveza, edición navideña Se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre , de 12:00 a 21:00 horas , en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco. Habrá mezcal, cerveza artesanal, pulques, comida, bazar y música en vivo. El acceso cuesta 30 pesos .

Festival de Magos navideño, inspirado en Harry Potter El encuentro será el 5 de diciembre en el Centro de Convenciones Churubusco, a partir de las 11:00 horas . Tendrá entrada libre, concursos, cosplay, mercancía, rifas y experiencias con costo adicional. Entre los invitados anunciados está Víctor Ugarte, voz en español latino de Daniel Radcliffe.

Tierra Mágica Navidad Festival familiar con temática medieval y de fantasía que tendrá lugar el 12 y 13 de diciembre en Doméstico, colonia Hipódromo. El programa contempla música, personajes, bazar, concurso de máscaras y baile temático.

Encendidos de árboles y decoraciones en centros comerciales Varias plazas programan ceremonias gratuitas de encendido durante noviembre. Entre las fechas difundidas están Forum Buenavista, 7 de noviembre a las 19:00 horas; Manacar, 11 de noviembre a las 16:00; Encuentro Oceanía, 12 de noviembre a las 16:00; Perisur, 12 de noviembre a las 19:00, y Galerías Insurgentes, 13 de noviembre a las 19:00. Algunas fotos con personajes o dinámicas pueden requerir registro.

Visitantes recorren los puestos comerciales y las atracciones iluminadas de una feria navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades tradicionales que faltan por confirmar

La Verbena Navideña del Zócalo, con árbol monumental, túneles de luz, nieve artificial y actividades gratuitas, no tiene aún cartel oficial para diciembre de 2026. También faltan anuncios específicos de posadas, pastorelas y actividades culturales organizadas por las alcaldías.

La cartelera oficial de la Secretaría de Cultura de CDMX puede concentrar nuevas actividades conforme se acerque diciembre.