Mario Delgado justifica la prohibición de celulares en escuelas: “Lo que estamos haciendo es que las niñas y los niños tengan conciencia”

La presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades educativas de las 32 entidades acordaron la regulación escolar. Crédito: X/ @mario_delgado

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La SEP aplicó desde el pasado 3 de noviembre la regulación del uso de celulares en las escuelas de todo el país para fomentar entre estudiantes la conciencia sobre los daños del uso excesivo de pantallas, sin recurrir a sanciones ni medidas coercitivas.

Esta disposición fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y acordada con las autoridades educativas de las 32 entidades.

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, comparó la medida con la eliminación de la comida chatarra en los planteles, proceso que, según explicó, también enfrentó pronósticos de fracaso por el arraigo de esos productos. Afirmó que las escuelas lograron retirarlos y que las niñas y los niños aprendieron a consumir alimentos que favorecen su salud.

El secretario Mario Delgado comparó el control de celulares con la pasada eliminación de la comida chatarra en los planteles. (Mario Delgado Carrillo )

La regulación incluye un decálogo sobre tecnología y uso de pantallas, además de mecanismos para resguardar los dispositivos, de acuerdo con la SEP. Las familias pueden decidir, por ejemplo, dejar los celulares en casa, mientras que cada comunidad de educación media superior deberá establecer acuerdos para promover un uso consciente.

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Afirmó Delgado que “lo que estamos haciendo es que las niñas y los niños tengan conciencia y sean capaces de adaptarse, de separarse de estos dispositivos y evitar generar una adicción”.

En educación superior, las comunidades escolares deberán considerar que los estudiantes tienen mayores elementos para comprender el funcionamiento de las pantallas, los algoritmos y la inteligencia artificial.

Claudia Sheinbaum advierte que el exceso de pantallas puede generar adicción entre estudiantes

Durante una visita a una secundaria, la mandataria comparó la dependencia tecnológica con una droga. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este 4 de noviembre que las autoridades educativas realizarán jornadas informativas en las escuelas para explicar la prohibición del uso de celulares, vigente desde el 3 de noviembre en planteles públicos y privados.

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Esta medida forma parte del programa Leer, que busca fomentar la lectura entre niñas, niños y jóvenes. Las bibliotecas escolares crecerán de manera gradual como apoyo a la iniciativa.

Durante una visita a la secundaria número dos, Sheinbaum afirmó que el uso excesivo de pantallas genera adicción: “¿Saben que eso crea adicción? Es como una droga. ¿A poco no les pasa que cuando dejan el celular tienen ansias de volver a agarrarlo?”. También aclaró que el objetivo no es eliminar los teléfonos, sino promover un uso responsable de estos dispositivos y de las redes sociales.

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El programa plantea recuperar juegos tradicionales durante los recreos para que los estudiantes convivan, hagan amigos y platiquen. Las autoridades educativas preparan una segunda jornada de actividades en diciembre y advierten que el aislamiento frente a las pantallas puede llevar a la depresión, la tristeza, la angustia y la ansiedad.

Regulación alcanza a 34.1 millones de alumnos y 263 mil 600 planteles del país

La disposición también involucra a 2.2 millones de maestros. SEP.

México aplica desde el pasado 3 de noviembre nuevas restricciones al uso de celulares en escuelas públicas y privadas, con reglas diferenciadas para educación básica, bachillerato y universidades, informó la SEP, según la agencia EFE. La medida busca favorecer el aprendizaje, la convivencia y la protección de los menores ante los riesgos del uso excesivo de pantallas.

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El acuerdo se publicó el pasado 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y concedió a las autoridades estatales 180 días naturales para emitir o ajustar sus normas. La regulación abarca a 34.1 millones de estudiantes, 2.2 millones de docentes y 263 mil 600 escuelas; 19 estados ya tenían disposiciones sobre celulares en planteles educativos.

En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción aplica durante toda la jornada escolar. Los dispositivos pueden utilizarse en actividades pedagógicas programadas por docentes, emergencias y necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

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El titular de la SEP, Mario Delgado, convocó a los estudiantes a reducir el uso de pantallas y fomentar la lectura. (Foto: Cuartoscuro)

En bachillerato, cada plantel acordará con docentes y familias las medidas para limitar el uso ajeno a fines educativos. En universidades se promoverá un uso responsable de la tecnología, la ciudadanía digital crítica y el conocimiento sobre algoritmos e inteligencia artificial, con respeto a la autonomía institucional.

Mario Delgado, titular de la SEP, afirmó que el sistema educativo está preparado para implementar la regulación y llamó a los estudiantes a “apagar el celular y encender la imaginación con la lectura”.

El secretario vinculó el uso excesivo de pantallas con posibles adicciones a plataformas digitales, exposición a violencia, contenido sexual, mensajes de odio y ciberacoso; en una consulta nacional, 81% de los docentes consideró necesario adoptar medidas.

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