Receta de enchiladas poblanas con salsa de chile tatemado: todo el sabor de Puebla en un solo platillo

El chile poblano tatemado aporta un aroma ahumado, profundo y ligeramente dulce que convierte estas enchiladas en un plato lleno de carácter.
La salsa se completa con espinacas, cilantro, ajo y cebolla, una combinación fresca que equilibra el sabor del fuego.
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Estas enchiladas se rellenan con pollo deshebrado y se sirven con lechuga, queso y crema. Son una preparación casera de inspiración poblana, perfecta para una comida familiar y para acompañar con agua fresca de jamaica o de horchata.
Receta de enchiladas poblanas con salsa de chile tatemado
Son tortillas de maíz pasadas brevemente por aceite, rellenas de pollo y cubiertas con una salsa de chiles poblanos tatemados. La técnica principal consiste en asar los chiles, retirarles la piel y triturarlos con el resto de los ingredientes antes de cocer la salsa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.
- Preparación: 35 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 6 chiles poblanos.
- 12 tortillas de maíz.
- 500 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada.
- ½ cebolla blanca.
- 3 dientes de ajo.
- 1 taza de espinacas frescas.
- 1 ramita de cilantro.
- 500 ml de caldo de pollo.
- 1 cucharada de mantequilla.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- ½ cucharadita de sal, aproximadamente.
- 2 tazas de lechuga picada.
- 100 g de queso fresco desmenuzado.
- 120 ml de crema de leche o nata.
Cómo hacer enchiladas poblanas con salsa de chile tatemado, paso a paso
- Cuece la pechuga de pollo en agua con un poco de sal. Cuando esté tierna, escúrrela y deshébrala. Reserva 500 ml del caldo.
- Lava los chiles poblanos y sécalos bien. Colócalos directamente sobre una llama, comal o sartén muy caliente.
- Asa los chiles hasta que la piel quede negra y con ampollas. Gíralos para que se tatemen por todos los lados.
- Coloca los chiles en una bolsa o recipiente tapado durante 10 minutos. Este reposo permite retirar la piel con más facilidad.
- Pela los chiles. Retira los tallos y las semillas. Si prefieres una salsa más picante, conserva algunas semillas.
- Asa la cebolla y los dientes de ajo en el mismo comal. Retíralos cuando estén dorados y con algunas zonas tostadas.
- Tritura los chiles, la cebolla, el ajo, las espinacas, el cilantro, la sal y 250 ml de caldo de pollo.
- Calienta la mantequilla con 1 cucharada de aceite en una cazuela. Vierte la salsa de chile poblano.
- Cocina la salsa a fuego medio durante 10 minutos. Añade más caldo si queda demasiado espesa. Debe cubrir las tortillas sin resultar líquida.
- Calienta el resto del aceite en una sartén. Pasa cada tortilla por ambos lados durante unos segundos.
- No frías demasiado las tortillas. El objetivo es ablandarlas para que puedan doblarse sin romperse.
- Rellena cada tortilla con pollo deshebrado. Enróllala y colócala en un plato o fuente.
- Baña las enchiladas con la salsa caliente. Cubre bien toda la superficie.
- Termina con lechuga picada, queso fresco y crema.
- Sirve de inmediato, mientras la salsa está caliente y las tortillas conservan una textura suave.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 3 enchiladas por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 590 kcal.
- Proteínas: 35 g.
- Hidratos de carbono: 48 g.
- Grasas: 28 g.
- Fibra: 6 g.
- Sodio: 780 mg, aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las enchiladas en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 2 días.
Conserva la salsa, el pollo y las tortillas por separado si quieres evitar que se ablanden demasiado. La salsa puede mantenerse refrigerada durante 3 días.
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Para recalentar, calienta la salsa en una cazuela y añade las enchiladas después. Evita hervir la crema, ya que podría separarse.
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