Receta de enchiladas poblanas con salsa de chile tatemado: todo el sabor de Puebla en un solo platillo

Un plato de enchiladas poblanas con salsa de chile tatemado reposa en una mesa de madera junto a guarniciones de arroz, frijoles y tortillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El chile poblano tatemado aporta un aroma ahumado, profundo y ligeramente dulce que convierte estas enchiladas en un plato lleno de carácter.

La salsa se completa con espinacas, cilantro, ajo y cebolla, una combinación fresca que equilibra el sabor del fuego.

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Estas enchiladas se rellenan con pollo deshebrado y se sirven con lechuga, queso y crema. Son una preparación casera de inspiración poblana, perfecta para una comida familiar y para acompañar con agua fresca de jamaica o de horchata.

Varios chiles se asan sobre un comal caliente colocado en un fogón de leña durante la preparación de alimentos al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de enchiladas poblanas con salsa de chile tatemado

Son tortillas de maíz pasadas brevemente por aceite, rellenas de pollo y cubiertas con una salsa de chiles poblanos tatemados. La técnica principal consiste en asar los chiles, retirarles la piel y triturarlos con el resto de los ingredientes antes de cocer la salsa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Preparación: 35 minutos.

Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

6 chiles poblanos. 12 tortillas de maíz. 500 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada. ½ cebolla blanca. 3 dientes de ajo. 1 taza de espinacas frescas. 1 ramita de cilantro. 500 ml de caldo de pollo. 1 cucharada de mantequilla. 2 cucharadas de aceite vegetal. ½ cucharadita de sal, aproximadamente. 2 tazas de lechuga picada. 100 g de queso fresco desmenuzado. 120 ml de crema de leche o nata.

Cómo hacer enchiladas poblanas con salsa de chile tatemado, paso a paso

Cuece la pechuga de pollo en agua con un poco de sal. Cuando esté tierna, escúrrela y deshébrala. Reserva 500 ml del caldo. Lava los chiles poblanos y sécalos bien. Colócalos directamente sobre una llama, comal o sartén muy caliente. Asa los chiles hasta que la piel quede negra y con ampollas. Gíralos para que se tatemen por todos los lados. Coloca los chiles en una bolsa o recipiente tapado durante 10 minutos. Este reposo permite retirar la piel con más facilidad. Pela los chiles. Retira los tallos y las semillas. Si prefieres una salsa más picante, conserva algunas semillas. Asa la cebolla y los dientes de ajo en el mismo comal. Retíralos cuando estén dorados y con algunas zonas tostadas. Tritura los chiles, la cebolla, el ajo, las espinacas, el cilantro, la sal y 250 ml de caldo de pollo. Calienta la mantequilla con 1 cucharada de aceite en una cazuela. Vierte la salsa de chile poblano. Cocina la salsa a fuego medio durante 10 minutos. Añade más caldo si queda demasiado espesa. Debe cubrir las tortillas sin resultar líquida. Calienta el resto del aceite en una sartén. Pasa cada tortilla por ambos lados durante unos segundos. No frías demasiado las tortillas. El objetivo es ablandarlas para que puedan doblarse sin romperse. Rellena cada tortilla con pollo deshebrado. Enróllala y colócala en un plato o fuente. Baña las enchiladas con la salsa caliente. Cubre bien toda la superficie. Termina con lechuga picada, queso fresco y crema. Sirve de inmediato, mientras la salsa está caliente y las tortillas conservan una textura suave.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para cocinar enchiladas poblanas con salsa de chile tatemado y pollo deshebrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 3 enchiladas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 590 kcal.

Proteínas: 35 g.

Hidratos de carbono: 48 g.

Grasas: 28 g.

Fibra: 6 g.

Sodio: 780 mg, aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las enchiladas en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 2 días.

Conserva la salsa, el pollo y las tortillas por separado si quieres evitar que se ablanden demasiado. La salsa puede mantenerse refrigerada durante 3 días.

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Para recalentar, calienta la salsa en una cazuela y añade las enchiladas después. Evita hervir la crema, ya que podría separarse.