“No son la generación de cristal”: Sandra Cuevas reconoce manifestación por vivienda en España

Sandra Cuevas graba un video en la Puerta del Sol de Madrid, España, durante la noche. En la grabación se observa un campamento con tiendas de campaña y carteles sobre la problemática del acceso a la vivienda en el país, mientras ella camina y habla dirigiéndose a la cámara.

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Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, reconoció la protesta que realizan jóvenes madrileños por la crisis de vivienda que atraviesa España y que se ha robustecido tras el rechazo en el Congreso a los decretos ley que buscó aprobar por el desahucio de Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años que fue desalojada de su vivienda el mes pasado. A través de un video en su cuenta oficial en ‘X’ publicado la noche del domingo 4 de octubre, contó sentirse “gratamente sorprendida” por la movilización de una sociedad que describió como organizada y unida.

En su mensaje, Cuevas expresó que las protestas están encabezadas principalmente por jóvenes. Según planteó, esas acciones buscan defender derechos humanos frente a gobiernos a los que calificó de “corruptos y dañinos” para la ciudadanía.

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Más de 50 ciudades españolas acogerán este sábado manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas, un día después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda del Gobierno

La empresaria sostuvo que la movilización juvenil en Madrid le generó reconocimiento por “la lucha” que, a su juicio, llevan adelante los participantes. También destacó la valentía y la inteligencia de quienes asisten a las marchas y plantones: “Todo mi reconocimiento, todo mi reconocimiento a los jóvenes, principalmente por esta lucha”.

Cuevas aclaró que no opinaría sobre los asuntos internacionales ni sobre la política de otros países. “Sus temas políticos son de ellos y ellos los defienden”, afirmó durante el mensaje.

La política señaló que observa en los jóvenes una respuesta valiente para quienes los califican como parte de la “generación de cristal”. Para ella, las manifestaciones muestran que las nuevas generaciones “saben defender sus derechos humanos y sus naciones”.

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“Para mí representa un gran orgullo por la valentía y la inteligencia de los jóvenes, a quienes muchos a veces señalan de ser la generación de cristal y nos están demostrando en todo el mundo que saben defender sus derechos humanos y sus naciones”

El poder vuelve a las calles: españoles preparan huelga general

Mientras la exalcaldesa recorre las calles de España, las protestas han aumentado. De acuerdo con reportes de EFE, el domingo 4 de octubre se unieron más organizaciones a la protesta que hasta el último recuento suman más de 50 ciudades en manifestación, entre ellas Badajoz, Valencia, Madrid y otras; aunque en esta última ciudad, de acuerdo con organizaciones, ha concentrdo alrededor de unas 500 mil peronsas en la manifestación mientras que la Delegación del Gobierno estaría reportado la cifra a 70 mil participantes.

Un cartel de cartón en una tienda de campaña reclama contra el impacto de los alquileres turísticos durante una protesta por la crisis de vivienda.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid prepara una huelga general, aunque hasta el momento se desconoce la fecha exacta; sin embargo, Valeria Racu, vocera de la organización, ha expresado que su objetivo es que la protesta sea histórica y la primera en su naturaleza celebrada desde el 2012 en el país.

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Racu aseguró que ya se ha comunicado con grandes sindicatos del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), para organizar el paro.

El caso de Maricarmen expone la falta de vivienda asequible en España

El caso de Maricarmen Abascal provocó protestas en varias ciudades de España y colocó la vivienda en el centro del debate político. Esa versión sostiene que la jubilada fue desalojada después de no poder pagar un fuerte aumento de renta, aunque posteriormente alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria para volver a su casa.

Las imágenes de Maricarmen mientras paramédicos la sacaban en camilla del departamento donde había vivido como inquilina durante siete décadas conmocionaron al país, según el medio. Las movilizaciones exigieron rentas más bajas, el fin de los desalojos y prohibir que fondos de inversión compren propiedades residenciales.

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El movimiento de protesta derivó en una acampada instalada el 26 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid. En ese escenario, el gobierno de coalición de izquierdas presentó dos decretos para atender la crisis de vivienda, pero ambos fueron rechazados en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del informe 'Vidas Futuras', en el Disseny Hub Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

El primer decreto contemplaba suspender los desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, extender dos años los contratos de renta que vencieran antes de 2028, aumentar los impuestos a los departamentos turísticos y restringir la compra de viviendas por fondos de inversión. La propuesta fue rechazada por 178 votos contra 172.

La segunda iniciativa planteaba la renovación automática de contratos de renta, una demanda de sectores de la izquierda y del Sindicato de Inquilinos. El Congreso la desechó por 184 votos contra 166.

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El Partido Popular y Vox habían anunciado que votarían contra ambas propuestas. Junts per Catalunya también expresó su rechazo antes de la sesión, lo que dejó al gobierno minoritario sin los apoyos necesarios para aprobar los decretos.

Tras esa derrota parlamentaria, Pedro Sánchez convocó a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. En una comparecencia desde La Moncloa, reconoció errores de su gobierno y dijo: “Sé que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto”.