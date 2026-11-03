México

Sandra Cuevas destapa sus aspiraciones para la CDMX en 2030 y descarta incursionar en plataformas de contenido para adultos

Pese a que ha estado fuera de los cargos públicos, la política advierte que trabaja en un nuevo plan para contender por la jefatura de Gobierno

En una conferencia de prensa indicó que quiere ser la próxima mandataria de la Ciudad de México.
La exalcaldesa de Cuauhtémoc reveló sus intenciones de buscar la Jefatura de Gobierno en 2030. (Cuartoscuro)
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La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a sacudir el panorama político capitalino tras realizar una serie de declaraciones directas a través de una transmisión en vivo, donde delineó su futuro profesional, descartó tajantemente rumores sobre la apertura de una cuenta en plataformas de contenido por suscripción y fijó su meta más ambiciosa: asumir la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del año 2030.

Durante su interacción con usuarios en redes sociales, la expolítica capitalina dejó en claro que su atención principal está colocada en el terreno de los negocios privados, labor que compagina con el diseño de una nueva plataforma política. Ante las recurrentes preguntas y especulaciones sobre si contemplated abrir un perfil en la denominada «página azul» (OnlyFans), Cuevas zanjó el tema de manera tajante:

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“Mi oficio ahorita es ser empresaria. Estoy preparando un proyecto político. Eh, estoy preparando otras cosas que me dejan más que una página azul. Entonces, a los que me preguntan, pues les vuelvo a responder: no voy a entrar a una página azul, no es mi negocio”, sentenció, subrayando que sus actividades comerciales actuales y planes a mediano plazo le resultan mucho más redituables y afines a sus objetivos.

Sandra Cuevas no descarta que la senadora Cynthia López Castro gobierne la Cuauhtémoc en el 2027. Crédito: @SandraCuevas_
Cuevas asegura que será la próxima Jefa de Gobierno. (Crédito: @SandraCuevas_)

Va por la capital mexicana en las próximas elecciones

En medio de la lectura de comentarios de sus seguidores, la exfuncionaria reaccionó con humor a los halagos sobre su apariencia física antes de responder a quienes le sugerían buscar una candidatura presidencial. Fue en ese momento cuando destapó formalmente su hoja de ruta institucional para el cierre de la década:

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“Bueno, chicos, yo pretendo... No solamente pretendo, yo voy a ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México en el 2030. Entonces, yo entiendo que mucha gente no comprenda, muchos políticos, medios de comunicación, incluso, pues la gente que me hace favor de seguir o de escuchar o de ver, no entienden cuál es mi plan. Pero mientras yo me entienda con eso es suficiente, ya poco a poco irán comprendiendo de qué se trata, de qué va”, aseveró con seguridad.

Para justificar la reserva con la que maneja sus pasos actuales, Cuevas comparó el hermetismo de su estrategia con las controversias que rodearon su administración al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, asegurando que sus métodos rompían los moldes tradicionales de la política y que el tiempo terminó validando sus acciones.

“Así como tampoco entendían cuando era yo alcaldesa de Cuauhtémoc y que prácticamente tenía yo todos los focos en mí. Entonces, nadie entendía el porqué hacía las cosas, por qué había un Operativo Diamante, por qué me vestía de una forma, por qué me comportaba de la otra. No lo entendían. Entonces, hoy están copiando lo que yo ya hacía y ahorita yo estoy en otra faceta. Mi camino, mi estrategia es otra que solamente yo entiendo”, concluyó.

Con estas declaraciones, Sandra Cuevas reafirma su intención de mantenerse vigente en la esfera pública mediante una narrativa disruptiva, apostando a que su faceta empresarial sirva de trampolín para disputar el control político del Palacio del Ayuntamiento capitalino dentro de cuatro años.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc asegura que buscará la Jefatura de Gobierno en las próximas elecciones.

Cuevas festeja el quinto año de su hijo ‘Daniell’

En esta ocasión, la exalcaldesa de Cuauhtémoc y empresaria protagonizó un nuevo revuelo en las plataformas digitales al documentar, con lujo de detalles y una cuidada producción fotográfica en la capital francesa, la celebración por el quinto aniversario de su oso de peluche, bautizado con el nombre de Daniell.

El festejo, llevado a cabo con la imponente silueta de la Torre Eiffel como telón de fondo, desató de inmediato una intensa oleada de reacciones que oscilaron entre la perplejidad, la sátira de los internautas y el debate sobre los límites de la teatralidad en la escena pública.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la expolítica capitalina compartió una serie de postales de su estancia en el continente europeo, mostrando a «Daniell» ataviado con diversos atuendos diseñados a su medida.

Sandra Cuevas - (Instagram/@daniell_1.00)
Sandra Cuevas - (Instagram/@daniell_1.00)

La celebración no escatimó en detalles temáticos: las imágenes exhibieron un pastel conmemorativo de tres niveles personalizado con el nombre del muñeco en la parte superior, rematado con una figura alusiva a la película animada Ratatouille y una vela con el número 5, en alusión a los supuestos años de vida del personaje. En la mesa de honor, el oso estuvo flanqueado por otros muñecos de peluche, específicamente dos figuras de roedores inspiradas en la célebre cinta de Disney ambientada en París, a quienes Cuevas identificó como los acompañantes inseparables del festejado en su travesía transatlántica.

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