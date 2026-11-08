México

Tras señalamientos de Sheinbaum, Carlos Ugalde defiende la elección de 2006: “Fox no controlaba los votos”

Ugalde exigió que las acusaciones de ser el responsable del 'fraude electoral' sean sustentadas con pruebas

Composición con dos retratos: Carlos Ugalde con gafas frente a una estantería y Claudia Sheinbaum frente a dos micrófonos
El expresidente del Instituto Federal Electoral Carlos Ugalde y la mandataria Claudia Sheinbaum expresan posturas encontradas sobre el desarrollo de las elecciones federales de 2006. (@LCUgalde | Presidencia )
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Luis Carlos Ugalde Ramírez, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) —hoy Instituto Nacional Electoral (INE)— rechazó las acusaciones en su contra, realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde lo señala de haber sido “el ejecutor del fraude electoral fraguado por Vicente Fox y Felipe Calderón” en el 2006. Ante esto, Ugalde exigió que se presenten pruebas concretas. Esto sucede en medio de la polémica por la que atraviesa el organismo electoral por irregularidades en contrataciones y conflictos de interés.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, Ugalde compartió un video defendiendo su labor como expresidente del IFE; sostuvo que los señalamientos repiten hechos que ya fueron revisados por el Tribunal Electoral.

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“Han pasado 20 años desde aquella elección y se siguen repitiendo y repitiendo acusaciones sobre hechos que ya fueron examinados por el Tribunal Electoral, una autoridad independiente del IFE y del Gobierno que resolvió las impugnaciones, valoró las pruebas presentadas y declaró válida aquella elección”, expresó el exfuncionario.

Ugalde pidió pruebas sobre la acusación de ser responsable del fraude electoral

Los señalamientos que hizo la presidenta en contra de Ugalde nacieron porque el expresidente Vicente Fox declaró en una entrevista donde “confesó” —según Sheinbaum— haber intervenido en las elecciones presidenciales del 2006 para que Felipe Calderón tuviera éxito. Luis Carlos rechazó haber ejecutado un fraude en los comicios presidenciales de 2006:

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“!Atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige algo más: demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas!”, dijo el expresidente del INE.

El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, emite un mensaje grabado frente a una estantería de libros sobre las acusaciones relacionadas con su desempeño al frente del organismo. En el video, Ugalde se refiere a la valoración de pruebas presentadas y cuestiona los señalamientos formulados en torno a comicios pasados.

Afirmó que la elección fue objeto de impugnaciones y que el Tribunal Electoral examinó las pruebas disponibles antes de declarar válida la votación; subrayó que esa instancia era independiente del gobierno federal.

Ugalde señaló que estas acusaciones carecen de evidencia: “¿Dónde están las instrucciones que supuestamente di?”, ¿Dónde están las grabaciones, los correos electrónicos o los testimonios que demuestren mi participación? Por cierto, las declaraciones irresponsables y erráticas de los últimos días de Vicente Fox han servido para alimentar aún más la confrontación y la confusión". El exconsejero explicó que el IFE de 2006 no funcionaba como una oficina dirigida por una sola persona. El organismo estaba integrado por nueve consejeros, contaba con vigilancia de los partidos políticos y operaba con un servicio profesional electoral desplegado en todo el país.

El expresidente del IFE diferenció al INE de Vicente Fox

Ugalde afirmó que las intervenciones públicas recientes de Fox no deben confundirse con las determinaciones que adoptaba el IFE: “Una cosa era lo que quería Vicente Fox y otra muy distinta las decisiones del IFE. Su actitud arrogante contribuyó a deteriorar el ambiente de aquella elección, pero Fox no controlaba al IFE ni participó en el conteo de los votos”, afirmó.

Durante la denominada Conferencia del Pueblo, Claudia Sheinbaum ofrece un mensaje desde el podio oficial sobre las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox respecto a su intervención en el proceso electoral de 2006 y los antecedentes políticos del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. La transmisión cuenta con recuadro de interpretación en lengua de señas mexicana.

El exfuncionario vinculó el resurgimiento de esas acusaciones con los escándalos de corrupción que, según afirmó, involucran a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE, y cuestionó que se le atribuya una responsabilidad personal en un proceso electoral que, remarcó, dependía de una estructura colegiada y nacional.

Ugalde defendió el derecho a disentir sin descalificaciones

El expresidente del IFE aclaró que actualmente no cupa un cargo como diputado, senador o gobernador, y que tampoco forma parte de algún partido político, y reconoció que, por haber sido parte de un cargo público, “está sujeto al escrutinio público”. Remarcó que en años anteriores “ha dado explicaciones sobre su actuación” y que lo seguirá haciendo porque esto contribuye a la democracia, “pero estar sujeto al escrutinio público no significa que deba aceptar acusaciones personales sin pruebas”.

Luis Carlos Ugalde afirmó que el actual proceso electoral es el más violento de la historia en México. | Jovani Pérez
Luis Carlos Ugalde afirmó que el actual proceso electoral es el más violento de la historia en México. | Jovani Pérez

El expresidente del IFE advirtió que la democracia se deteriora cuando quienes ocupan cargos públicos emplean su capacidad de comunicación para intimidar, exhibir o vulnerar a ciudadanos con menos recursos para defenderse.

“Cuanto mayor es el poder de una autoridad, mayor debe ser su responsabilidad”, expresó.

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