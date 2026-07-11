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Pareja de Sandra Cuevas acusada de presunto fraude queda en libertad

La exalcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer la noticia durante la madrugada de este sábado 11 de julio mediante un video publicado en TikTok

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Una mujer con cabello oscuro y labios rojos sonríe junto a un hombre con barba, ambos mirando a cámara. El hombre lleva una camiseta negra con logo Prada
Sandra Cuevas posa junto a su pareja, quien fue puesto en libertad tras una acusación de presunto fraude. (X: Sandra Cuevas)

Sandra Cuevas confirmó la liberación de Eduardo Pérez Tueme, empresario con quien sostuvo una relación sentimental y que enfrentaba un proceso judicial por un presunto fraude.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer la noticia durante la madrugada de este sábado 11 de julio mediante un video publicado en TikTok, donde aparece abrazando a su expareja.

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La publicación llamó la atención porque ocurre apenas días después de que la propia empresaria asegurara públicamente que no tenía ninguna responsabilidad en el proceso legal que enfrentaba Pérez Tueme y solicitara dejar de relacionarla con el caso.

En el video compartido en redes sociales, Sandra Cuevas escribió: “Gracias a Dios y a la justicia mexicana ya estás en casa, ‘cara de perro’. Aquí termina mi misión. Vuela alto, campeón”.

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La publicación rápidamente generó reacciones y preguntas sobre si ambos habían retomado su relación sentimental.

Primer plano de Sandra Cuevas junto a un hombre en una cama. Ella viste una prenda roja y tiene su mano sobre la cabeza del hombre. Texto en pantalla indica 'Sandra Cuevas'
Sandra Cuevas aparece recostada en cama con Eduardo Pérez Tueme, celebrando su liberación en un posteo de redes sociales. (TikTok: Sandra Cuevas)

El caso de Eduardo Pérez Tueme

Eduardo Pérez Tueme fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades de Coahuila, donde es investigado por un presunto fraude superior a ocho millones de pesos.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Coahuila, el empresario fue trasladado a Torreón para quedar a disposición de un juez. El caso también involucra un conflicto derivado de inversiones realizadas años atrás con el senador de Morena, Luis Fernando Salazar, según la versión expuesta previamente por Sandra Cuevas.

Antes de conocerse la resolución que permitió su liberación, la exalcaldesa había sostenido que el litigio correspondía únicamente a las partes involucradas y que ella no tenía participación en los hechos investigados.

Sandra Cuevas aseguró que su expareja será vinculado a proceso por presunto fraude contra el senador de Morena, Luis Fernando Salazar.

La postura de Sandra Cuevas

Tras publicar el video en TikTok, Sandra Cuevas respondió a algunos comentarios de sus seguidores y aclaró que el emotivo encuentro no significa que haya retomado su relación con Eduardo Pérez Tueme.

La empresaria reiteró que su presencia obedecía al apoyo brindado durante el proceso legal, pero dejó entrever que el vínculo sentimental llegó a su fin.

El mensaje contrasta con las declaraciones que emitió días antes, cuando aseguró que no asumiría responsabilidades por los actos de una expareja y pidió expresamente que su nombre dejara de aparecer ligado a la investigación.

La difusión del video volvió a colocar a Cuevas entre las principales conversaciones en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto la liberación del empresario como el significado del mensaje publicado por la exfuncionaria.

Las relaciones polémicas de Sandra Cuevas

La vida sentimental de Sandra Cuevas ha permanecido bajo el escrutinio público durante los últimos años debido a que varias de sus parejas han enfrentado investigaciones o detenciones.

Además de Eduardo Pérez Tueme, la exalcaldesa reconoció anteriormente haber mantenido relaciones con Alejandro “El Choko”, señalado como presunto líder del grupo delictivo La Chokiza, y con Giovanni Mata, alias “El Topo”, identificado por autoridades como presunto integrante de la Unión Tepito.

En redes sociales circulan imágenes en donde se vincula a "El Choko" con Sandra Cuevas. Foto: (Redes sociales)
En redes sociales circulan imágenes en donde se vincula a "El Choko" con Sandra Cuevas. Foto: (Redes sociales)

También fue relacionada sentimentalmente con el actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, aunque ambos negaron haber sostenido un noviazgo formal y aseguraron que únicamente existía una relación de amistad.

En fechas recientes, Cuevas afirmó que entre sus exparejas también figuran dos políticos que continúan en funciones y un elemento de la Secretaría de Marina. Asimismo, insistió en que no puede responder por las conductas de quienes fueron sus parejas y rechazó cualquier intento por vincularla con los procesos legales que ellos enfrentan.

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