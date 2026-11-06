La Orquesta Filarmónica de CDMX dará conciertos para niños desde 233 pesos: fechas y sede

El programa reunirá El aprendiz de brujo, de Paul Dukas, y La historia de Babar, el pequeño elefante, de Francis Poulenc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá dos conciertos para niñas y niños que combinarán música sinfónica, narración e ilustraciones. Las funciones serán el sábado 7 de noviembre a las 18:00 y el domingo 8 a las 12:30 en la Sala Silvestre Revueltas. El programa estará dirigido por José Peñalver y los boletos partirán de $233.

La propuesta reunirá El aprendiz de brujo, del compositor francés Paul Dukas, y La historia de Babar, el pequeño elefante, de Francis Poulenc. El objetivo será acercar al público infantil a la música clásica mediante relatos, imágenes y personajes que acompañarán las interpretaciones orquestales.

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La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presentará un espectáculo familiar con recursos audiovisuales y narración en vivo. Los conciertos tendrán lugar en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, en Tlalpan, y habrá un descuento de 50% para estudiantes, docentes, personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

El programa reunirá dos obras inspiradas en relatos fantásticos

La primera obra será El aprendiz de brujo, una composición de Paul Dukas basada en una balada homónima del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, publicada en 1797.

La historia sigue a un aprendiz que utiliza los hechizos de su maestro para dar vida a una escoba. Su intención es que el objeto transporte agua, aunque el joven pierde el control porque no recuerda cómo detener el encantamiento.

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La pieza se hizo conocida para amplios públicos por su aparición en la película Fantasía, estrenada por Disney en 1940. El poema sinfónico figura entre las composiciones más difundidas de Dukas.

El compositor francés dirigió el estreno de la obra en París en 1897. La presentación ocurrió cien años después de la publicación de la balada escrita por Goethe.

El segundo título del programa será La historia de Babar, el pequeño elefante, de Francis Poulenc. La obra toma como punto de partida el cuento infantil creado por el escritor e ilustrador Jean de Brunhoff.

El relato comienza con un elefantito que atraviesa una pérdida y llega a París. Allí, una mujer lo recibe en su casa y le enseña costumbres desconocidas para él.

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Babar aprende a vestirse y hasta conduce un automóvil durante su estadía en la ciudad. Pese a esas experiencias, extraña la selva y a los animales con los que había vivido.

Más adelante, el elefante se reencuentra con sus amigos y vuelve a su hogar. Al regresar, termina convertido en rey.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá dos conciertos para niñas y niños el 7 y 8 de noviembre en la Sala Silvestre Revueltas. (cultura.cdmx.gob)

La música de Babar nació durante una lectura para las sobrinas de Poulenc

Francis Poulenc comenzó a crear la música de Babar mientras leía el cuento a sus sobrinas. El compositor improvisaba al piano para acompañar los pasajes de la historia infantil.

La idea surgida en aquel entorno familiar se transformó después en una partitura. La obra tuvo adaptaciones para piano y narrador antes de que Jean Françaix realizara una orquestación.

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La presencia de una narración permitirá que el público siga el argumento mientras escucha a la orquesta. El formato integrará los episodios del cuento con la música escrita para cada escena.

La selección de las dos obras propone una función centrada en relatos que se desarrollan a través del sonido. Los asistentes podrán acompañar el desborde mágico del aprendiz y el recorrido de Babar entre la selva y París.

El director José Peñalver estará al frente de las presentaciones. El músico reside en México y comenzó sus estudios con la viola dentro del Sistema de Orquestas de Venezuela.

Su formación como director continuó con Rodolfo Saglimbeni. A lo largo de su trayectoria, condujo agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

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También dirigió a la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán, la Orquesta Solistas de América y el Ensamble CEPROMUSIC. Su actividad incluyó participaciones en el Festival Internacional Cervantino y el Festival de Música Nueva Manuel Enríquez.

Las funciones incluirán ilustraciones y recursos multimedia en dos y tres dimensiones

La puesta contará con la colaboración de Cuásar Studio, un equipo especializado en iluminación y herramientas multimedia. Su participación incluirá representaciones visuales en dos y tres dimensiones durante el desarrollo de las obras.

Héctor Cruz y Abigail Cinco Aguirre estarán a cargo de la dirección creativa y de la programación de los dispositivos interactivos y multimedia. Lyn Andrea Quiñones Cruz participará en la asistencia y las ilustraciones.

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La ilustradora Lynda Cruz Juárez, especializada en tinta china, integrará la propuesta visual. Belén Mercado asumirá la narración de las historias durante el concierto.

La combinación de imágenes, relatos y repertorio sinfónico busca que las infancias conozcan la música clásica desde una experiencia vinculada con personajes y argumentos. El espectáculo estará diseñado para que el contenido musical dialogue con los elementos visuales de cada escena.

Las funciones no se limitarán a una ejecución orquestal convencional. La intervención multimedia acompañará la historia de las dos obras y reforzará el seguimiento de los relatos por parte del público.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México anuncia conciertos infantiles en Tlalpan. (Gobierno de la Ciudad de México)

Los boletos se venderán en la taquilla del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Los conciertos se realizarán en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.

La primera función será el sábado 7 de noviembre a las 18:00. La segunda presentación tendrá lugar el domingo 8 de noviembre a las 12:30.

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Las entradas estarán disponibles en la taquilla del recinto y tendrán un precio inicial de $233. El descuento de 50% estará disponible para estudiantes, docentes, personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y empleados del Gobierno de la Ciudad de México.

Las personas interesadas deberán presentar la acreditación correspondiente para acceder a la tarifa reducida. La programación forma parte de las actividades de la agrupación perteneciente a la Secretaría de Cultura capitalina.

La propuesta ofrecerá una alternativa de fin de semana para familias que busquen una actividad cultural dirigida a niñas y niños. La música de Dukas y Poulenc estará acompañada por relatos e ilustraciones que darán forma a las historias durante ambas funciones.

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