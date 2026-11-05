Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX será en cuatro etapas y sin cierres para 2027 (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

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Uno de los proyectos de movilidad más importantes que estará realizando el gobierno de la Ciudad de México es la remodelación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Clara Brugada Molina, jefa de gobierno, aseguró que el próximo año empezarán los trabajos en la ruta que va de Indios Verdes a Universidad.

La mandataria anunció el proyecto el 14 de julio. La intervención contempla renovar toda la ruta sin suspensiones prolongadas para los miles de pasajeros que la utilizan el servicio cada día, en especial por ser la ruta principal para los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La Línea 3 será renovada por el deterioro de sus vías, trenes y sistemas eléctricos, de control y accesibilidad, además de la falla detectada en el tramo norte. El Gobierno de la Ciudad de México busca mantener el servicio casi en su totalidad durante las obras, con labores nocturnas y posibles cierres anticipados de estaciones.

Semovi adelanta detalles para la remodelación de la Línea 3

Semovi adelanta detalles para la remodelación de la Línea 3 (Cuatroscuro.com)

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México será objeto de una rehabilitación integral y el tramo entre Indios Verdes y La Raza requerirá una intervención mayor por una falla geológica, informó Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, durante su comparecencia ante la Comisión de Movilidad del Congreso capitalino.

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Las condiciones del suelo en el tramo Indios Verdes - La Raza obligarán a las autoridades a realizar una planeación específica por los hundimientos en la zona, los cuales han afectado principalmente al servicio y las vías.

García Nieto explicó que la fisura entre Indios Verdes y La Raza es similar a la ubicada en la calzada Ignacio Zaragoza, donde opera la Línea A, razón por la que esta área será uno de los principales retos en la remodelación.

Aunque aún no existe un monto definitivo, el secretario de Movilidad calculó que la renovación podría costar alrededor de $40,000 millones. El proyecto prevé sustituir todos los sistemas, construir dos grandes zonas de talleres y rehabilitar las estaciones. También incluye la compra de 45 trenes nuevos y mejoras de accesibilidad, como elevadores y escaleras eléctricas.

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Cierres nocturnos y obras en cuatro frentes para evitar afectaciones

Clara Brugada aseguró que no habrá cierres que afecten a usuarios de la Línea 3 (Jefatura Gobierno CDMX)

La intervención se realizará en cuatro frentes simultáneos, según con la Semovi. El objetivo principal de las autoridades es evitar cierres prolongados o de tramos que afecten directamente al traslado de los pasajeros, por ello, se plantea un trabajo en etapas o frentes.

Uno de ellos consiste en realizar trabajos durante las noches, otra etapa es en fines de semana y, en su momento, en periodos vacacionales: estas fases están planteadas para no perjudicar la operación regular de los trenes.

La Línea 3 combina tramos construidos en cajón, túnel y superficie, por lo que cada zona requerirá soluciones distintas. El gobierno capitalino prevé cerrar algunas estaciones antes de la medianoche para realizar las obras y reabrirlas por la mañana. Si fuera necesario suspender temporalmente el servicio en alguna estación, las autoridades avisarán a los usuarios.

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“Lo que se busca es intervenir primero los extremos para ir generando la intervención en su conjunto, va a ser una obra importantísima, pero no queremos detener la operación y que los usuarios sufran las consecuencias, si se necesita cerrar una estación, pues se les va a avisar”, sentenció el director de la Semovi.

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, explicó cómo será la etapa de intervención en la Línea 3 del Metro durante las obras de remodelación para evitar afectaciones a los usuarios (X/ @ClaraBrugadaM)

El financiamiento para la Línea 3 se plantea mediante un esquema de coinversión diseñado por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, mientras avanzan los trabajos administrativos y técnicos. La dependencia aún analiza los alcances financieros de la obra.

La Línea A también requiere una intervención mayor

Por separado, la Línea A presenta fallas estructurales en la calzada Ignacio Zaragoza que rebasan el mantenimiento ordinario. El presupuesto anual para conservación mayor de las líneas A y 12 supera los $600 millones, pero la Línea A requerirá recursos adicionales para una intervención de mayor alcance.

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La prioridad será renovar la Línea 3 sin detener por largos periodos una de las rutas más concurridas del Metro, aun si las obras obligan a modificar horarios o cerrar estaciones de forma temporal.