Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX requerirá más licitaciones antes de empezar con las obras

Gobierno CDMX presentará más licitaciones antes de empezar la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX (Cuartoscuro/Mario Jasso)

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El fallo de la licitación para la renovación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) ya se emitió y la propuesta ganadora corresponde a la empresa Mota Engil México, informó el gobierno de la Ciudad de México. La administración que encabeza Clara Brugada Molina señaló que la oferta elegida fue 43% más económica que la siguiente y adelantó que este jueves 24 de septiembre se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa en Utopía Mixihuca, Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas (SAF), detalló que el proyecto contempla la renovación integral de vías, obra civil y sistemas ferroviarios, así como la provisión de material rodante y la prestación de servicios de largo plazo asociados a la Línea 3 del Metro. La inversión total prevista supera los 40 mil millones de pesos.

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Pero antes de empezar con las obras, las autoridades explicaron que sigue en marcha la definición de todas las implicaciones técnicas y administrativas que definirán el proyecto de remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX, es por ello que se esperan más procesos de licitación.

Mota Engil será la encargada de remodelación de la Línea 3, pero alistarán más licitaciones

Pasajeros utilizan las instalaciones de la estación Universidad, en la Línea 3 del Metro CDMX, antes de iniciar su proceso de remodelación. (Jefatura Gobierno CDMX)

El titular de la SAF explicó que el procedimiento se desarrolló por etapas sucesivas abiertas a empresas nacionales e internacionales con capacidad financiera y experiencia en el sector, a pesar de que ya se tiene definida la empresa que participará en el proyecto, aún no se tienen que licitar los procesos para conceptos como la renovación del material rodante; también precisó que el proceso aún no concluye, ya que todavía faltan fases de autorización y la evaluación económico-financiera que revisará la SAF.

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El material rodante tendrá un proceso posterior de licitación. Según explicó, tanto la aportación de la entidad como ese componente formarán parte de la evaluación económico-financiera, que constituye la siguiente etapa del procedimiento.

De Botton Falcón indicó que después vendrá la autorización de los mecanismos financieros correspondientes. Esa parte, dijo, todavía se analiza y más adelante se presentará ante el Congreso local.

Sobre los criterios de revisión, expuso que la evaluación se realizó conforme a los lineamientos establecidos. El 80% correspondió a la capacidad técnica, revisada por personal del Metro y de la Secretaría de Movilidad, mientras el 20% se asignó a la propuesta económica.

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Mota Engil será la encargada de remodelación de la Línea 3, pero alistarán más licitaciones (Cuartoscuro)

El titular de la SAF precisó que los 25 mil 180 millones de pesos incluidos en la propuesta de Mota Engil México corresponden únicamente al monto de la oferta económica, de acuerdo con los criterios de selección. Añadió que esa cifra no contempla IVA, ni la aportación de la entidad, ni el costo del material rodante.

En ese sentido, subrayó que por ahora no existe un compromiso financiero que vaya a otorgarse. Señaló que eso ocurrirá una vez que el gobierno acuda al Congreso, dentro del marco del Paquete Económico, para presentar la solicitud de autorización correspondiente. De acuerdo con lo expuesto, ese paso se prevé hacia finales de este año.

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De Botton Falcón agregó que el esquema financiero será de coinversión. Bajo ese modelo, el inversionista aportará capital, tecnología y capacidad de ejecución, mientras el gobierno pondrá recursos y mantendrá la rectoría del proyecto.

El funcionario sostuvo que se trata de un nuevo modelo de intervención. La intención, dijo, es reducir al máximo las afectaciones para las personas usuarias durante el desarrollo de la obra.

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2021.- La Línea 3 del STC Metro reabrió sus puertas y volvió a brindar servicio luego de casi un mes deshabilitada derivado del incendio en las oficinas centrales del Metro, lo que también ocasionó que otras 5 rutas de este transporte público dejaran de funcionar. Esta Línea que recorre de la estación Indios Verdes en la Alcaldía Gustavo A. Madero hasta Universidad en Coyoacán, operará este lunes con solo con 15 unidades trenes debido al día festivo, para mañana aumentará la cantidad de los convoyes. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Respecto al calendario, indicó que la intervención se definirá con el Plan de Ejecución una vez que el proyecto quede formalizado. Por ahora, señaló, no se puede anticipar una fecha precisa.

Lo que sí se prevé es una intervención por tramos, con prioridad en trabajos por turnos y durante los fines de semana. Esa ruta busca limitar las afectaciones operativas en una de las líneas con mayor demanda del Metro capitalino.

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Empresa ganadora para renovar la Línea 3 será publicada en la Gaceta Oficial de CDMX

Entre los antecedentes del proceso, recordó que la licitación para las obras de la Línea 3 se publicó este 19 de junio en la Gaceta Oficial. Después de los señalamientos del 14 de julio, se registraron 11 interesados.

La lista de participantes quedó integrada por Alstom Ferroviaria México, Mota Engil México, CAF México, CRSC International, La Peninsular Compañía Constructora, Esencia K 9, ICA Constructora, SD Con, Consa Infraestructuras, Construcciones Rurales y GAM Ingeniería e Instalaciones.

De acuerdo con el secretario, todas las empresas interesadas recibieron la información técnica y operativa de la Línea 3, así como los criterios generales definidos por la entidad para este procedimiento.

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