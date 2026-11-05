México

El Festival de las Calabazas llega a Teotihuacán este 7 y 8 de noviembre con fantasía medieval y presentaciones en vivo

El programa incluye danzas de brujas blancas, show de hadas de otoño, folk pagano, rituales con calabazas y un bazar mágico con calderos, tarot, hierbas, amuletos y artesanías

Multitud en un campo con personas vestidas de brujas y caballeros en combate, calabazas decorativas y las pirámides de Teotihuacán al fondo.
Asistentes disfrazados participan en danzas y combates durante un festival medieval ambientado con calabazas en las inmediaciones de Teotihuacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Teotihuacán será sede de una nueva edición del Pumpkin Fest México, un festival temático de otoño que combina calabazas, personajes de fantasía medieval y espectáculos en vivo. El evento se realizará el 7 y 8 de noviembre en el Estado de México, a poco más de una hora de la Ciudad de México.

La organización está a cargo de Aquelarre de Brujas México, colectivo perteneciente a Mundo Medieval. A diferencia de otros eventos de temporada centrados en el terror, esta propuesta busca exaltar la misticidad del otoño con un formato pensado para toda la familia.

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Qué es el Pumpkin Fest México y qué propone

Pupkin Fest México/Redes sociales

El Pumpkin Fest México es un festival que reúne calabazas decorativas, personajes de fantasía otoñal y actividades rituales inspiradas en la cultura de las brujas. El festival se desarrolla en dos jornadas, con bazar mágico, espectáculos en vivo y espacios fotográficos temáticos, en un ambiente dirigido a familias y mascotas.

El evento surge como parte de la agenda de festividades de otoño que se multiplican en México tras el Día de Muertos, con una propuesta que mezcla la estética de Halloween con elementos de fantasía medieval. El boleto de acceso incluye todas las actividades, rituales programados, conferencias y espectáculos del día elegido.

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A diferencia de recorridos de terror con historias de fantasmas, aquí el eje temático gira en torno a la magia natural, las calabazas y los personajes de cuento, lo que lo convierte en una experiencia apta para niños.

Fecha, horarios y sede del festival

El Pumpkin Fest México 2026 se llevará a cabo el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Club Campestre Teotihuacán, ubicado en la carretera Tuxpan-Poza Rica, salida kilómetro 27, en el municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México.

Los horarios de acceso son los siguientes: el sábado 7 de noviembre las actividades inician a las 12:00 pm y se extienden hasta las 8:00 pm. El domingo 8 de noviembre el festival abre desde las 11:00 am hasta las 6:00 pm.

La sede se encuentra en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, por lo que quienes asistan pueden combinar la visita al festival con un recorrido por las pirámides durante el mismo fin de semana.

Cartel ilustrado con calabazas iluminadas, hojas de otoño, mujeres con sombreros y faroles, una pirámide al fondo y un programa de actividades
Un cartel anuncia la realización del festival temático Pumpkin Fest México en el Club Campestre Teotihuacán durante noviembre de 2026. (Aquelarre fest)

Espectáculos y actividades programadas

La programación del festival contempla espectáculos en vivo y actividades interactivas distribuidas en distintos espacios del Club Campestre. Entre los shows principales destacan las danzas de brujas blancas y un show de hadas de otoño, además de música en vivo con propuestas de folk pagano y un concierto temático de cuerdas vinculado a la estética de Halloween.

El recorrido también incluye rituales y conjuros con calabazas alrededor del caldero, juegos temáticos de otoño para todas las edades y múltiples escenarios decorados con calabazas de distintos tamaños y diseños, pensados como espacios fotográficos.

Uno de los puntos centrales del festival es el bazar mágico de otoño, donde los asistentes pueden encontrar calderos, velas, escobas, libros, amuletos, runas, ropa, tarot, oráculos, atados de hierbas, esencias, cofres de brujas, varitas mágicas, herramientas rituales, pócimas, hechizos y artesanías.

El festival suma además una zona de alimentos y bebidas con temática otoñal, para completar la experiencia gastronómica dentro del recinto. También participan personajes de fantasía medieval que recorren el espacio e interactúan con los visitantes durante ambas jornadas.

Un puesto de madera con bolsos y cinturones de cuero en una calle de piedra con personas vestidas con ropa de época.
El festival suma además una zona de alimentos y bebidas con temática otoñal, para completar la experiencia gastronómica dentro del recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de los boletos y dónde comprarlos

Los boletos para el Pumpkin Fest México 2026 están disponibles en dos modalidades. El acceso por un día tiene un costo de 300 pesos, válido para dos personas, mientras que el pase para los dos días cuesta 500 pesos, también válido para dos personas. Los menores de 10 años entran sin costo.

El festival es, además, un evento pet friendly: las mascotas pueden ingresar de manera gratuita junto a sus dueños. Los precios de los boletos no incluyen cargos por servicio de la plataforma de venta.

Los accesos se comercializan en línea a través de Boletia y de la página oficial de Aquelarre México. El boleto adquirido da acceso a todos los espectáculos, pláticas y rituales incluidos en el programa del día correspondiente.

Cómo llegar al Club Campestre Teotihuacán

Multitud con disfraces y sombreros de bruja en un campo con carpas y calabazas, donde dos personas simulan un duelo frente a pirámides lejanas.
Quienes no cuenten con vehículo propio pueden llegar en transporte público tomando un autobús directo a Teotihuacán desde la Terminal Central del Norte, en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes viajan desde la Ciudad de México, la ruta sugerida es tomar la Autopista México-Pachuca, y posteriormente seguir la desviación hacia Pirámides/Teotihuacán. Desde ahí, hay que dirigirse hacia el municipio de San Martín de las Pirámides y ubicar la salida del kilómetro 27 de la carretera Tuxpan-Poza Rica, donde se encuentra el Club Campestre Teotihuacán.

El trayecto en auto desde la capital toma alrededor de una hora y media. Las señalizaciones locales hacia la zona del club están disponibles una vez que se ingresa al área cercana a la zona arqueológica.

Quienes no cuenten con vehículo propio pueden llegar en transporte público tomando un autobús directo a Teotihuacán desde la Terminal Central del Norte, en la Ciudad de México. Al llegar al pueblo o a la zona arqueológica, un taxi local o transporte de aplicación permite completar el trayecto hasta la entrada principal del club en pocos minutos.

Opción para extender la estadía

Quienes deseen prolongar la visita más allá de las horas de festival pueden reservar alojamiento dentro del mismo recinto, ya que el Club Campestre Teotihuacán cuenta con servicio de hotel propio.

Esta alternativa permite combinar la asistencia al Pumpkin Fest México con un fin de semana completo en la zona, sin necesidad de trasladarse de regreso a la Ciudad de México el mismo día del evento.

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