México

Entra en vigor la Ley de Economía Digital: qué operaciones comerciales se perfilan para restringir el uso de efectivo en México

Con el decreto firmado por Claudia Sheinbaum ya vigente, Hacienda tiene 15 días hábiles para decidir qué sectores comerciales en México quedarán obligados a dejar atrás el efectivo

El decreto fue publicado el 4 de noviembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. REUTERS/Henry Romero/File Photo
El decreto fue publicado el 4 de noviembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. REUTERS/Henry Romero/File Photo
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La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos entra en vigor este jueves 5 de noviembre, y gasolineras y casetas de peaje se perfilan como los primeros giros comerciales obligados a cobrar únicamente con medios digitales.

La propuesta surgió en las conferencias matutinas del 24 de septiembre y del 21 de octubre, donde funcionarios del Gobierno federal y la propia presidenta Claudia Sheinbaum detallaron los alcances de la medida, aunque la lista definitiva depende todavía de una determinación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe publicar en los próximos días.

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La norma se publicó el 4 de noviembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

Sheinbaum declaró ese mismo día que la ley no busca prohibir el efectivo. (YouTube/Claudia Sheinbaum)

El Artículo Tercero Transitorio otorga a la SHCP un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para definir qué sectores estratégicos y actividades relevantes quedarán obligados a operar sin efectivo.

La primera mención ocurre el 24 de septiembre

Durante “La Mañanera del Pueblo” del 24 de septiembre, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, presenta la propuesta de la Ley de Economía Digital.

Es él quien menciona primero a gasolineras y carreteras como los sectores donde se iniciaría la reducción gradual de efectivo, antes de que Sheinbaum lo retome en la ronda de preguntas.

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La mandataria reconoció que aún es necesario un análisis con Hacienda para estimar posibles pérdidas de recursos por el pago en efectivo. (Captura de pantalla, YouTube/Claudia Sheinbaum)
La mandataria reconoció que aún es necesario un análisis con Hacienda para estimar posibles pérdidas de recursos por el pago en efectivo. (Captura de pantalla, YouTube/Claudia Sheinbaum)

Peña Merino detalla ese día que “para operaciones por debajo de 500 pesos, 85 por ciento de ellas ocurren en efectivo” en México.

La meta oficial, dice, es alcanzar 50% de adopción de pagos digitales durante el primer año de aplicación de la ley, con horizonte hacia 2027.

Sheinbaum aclara ese mismo día: “No es que se vaya a prohibir el efectivo, ni mucho menos”. La mandataria relaciona entonces la digitalización con objetivos de seguridad, recaudación y reducción de delitos.

El 21 de octubre, Sheinbaum vincula la medida con la recaudación

En conferencia matutina del 21 de octubre, Sheinbaum cita como referencia el caso del Metro de la Ciudad de México, donde el uso de tarjetas de crédito o débito generó un incremento en los ingresos, al reducirse la recirculación de boletos.

Sin embargo, cuando un reportero le pregunta si la nueva ley generaría un aumento similar en la recaudación de gasolineras y casetas, la presidenta responde: “No. No quisiera atreverme a dar una cifra, pero sí va a aumentar los ingresos”.

Ilustración de una mano sosteniendo una tarjeta bancaria azul sobre un terminal de pago electrónico con teclado numérico.
La presidenta evitó confirmar una cifra exacta de aumento en la recaudación esperada por la nueva ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum señala que el cobro digital en gasolineras y casetas permitiría cruzar la información del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a los combustibles.

Lo explica así: “Vas a poder cruzar de una manera más fácil lo que se paga, incluso de IEPS, lo que se paga de gasolina con el IEPS”.

La conferencia del 21 de octubre contó con la participación de la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio. (Presidencia)
La conferencia del 21 de octubre contó con la participación de la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio. (Presidencia)

La presidenta reconoce ese mismo día que todavía es necesario un análisis con Hacienda y otras dependencias para calcular si existen pérdidas de recursos asociadas al pago en efectivo. Agrega que el Gobierno federal evalúa un trabajo intersecretarial para estimar esas fugas.

Una disposición adicional entrará en vigor en junio de 2027

Sheinbaum adelanta, en la misma conferencia del 21 de octubre, que a partir de junio de 2027 entrará en vigor una disposición que obligará a toda la cadena de suministro de combustibles —no solo a los importadores— a reportar y pagar el IEPS que les corresponda. Explica: “Si no cuadra el IEPS de un lado con el otro, pues va a tener que pagar lo correspondiente”.

Esta medida busca comparar los registros de las distintas etapas de comercialización de combustibles para detectar diferencias entre los impuestos declarados y los pagados.

Calendario laboral 2027: estos son los festivos nacionales y los que varían por comunidad autónoma (VisualesIA Scribnews)
A partir de junio de 2027, toda la cadena de suministro de combustibles estará obligada a reportar y pagar el IEPS correspondiente. (VisualesIA Scribnews)

La ley ya es un hecho, pero los sectores no están definidos

El Artículo 13 de la Ley de Economía Digital establece que la SHCP determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos podrá convertirse en la única forma de cobro.

Ilustración de una mano que acerca una tarjeta bancaria a una terminal electrónica frente a monedas, un billete y una pantalla.
La ley no establece todavía una lista cerrada de actividades económicas sujetas a esta restricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto legal no menciona a gasolineras ni casetas de forma explícita: esa identificación proviene únicamente de los anuncios previos hechos por funcionarios del Gobierno federal y la presidenta en sus conferencias matutinas, no del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El efectivo no desaparece de forma general

El Artículo 15 de la ley permite el pago en efectivo o cheque cuando se presente una Contingencia que imposibilite la recepción de medios digitales.

El Artículo 16 aclara que esas contingencias no pueden usarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de la norma.

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El efectivo seguirá siendo válido en la mayoría de las transacciones, salvo en los giros que Hacienda determine como obligados. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El efectivo seguirá siendo válido en la mayoría de las transacciones, salvo en los giros que Hacienda incluya en la lista pendiente.

Qué medios de pago reconoce la ley

El Artículo 2, fracción VII, define como medios de pago digitales y electrónicos a los códigos QR, los dispositivos NFC, las tarjetas de débito y crédito, las órdenes de transferencia de fondos —incluida la domiciliación— y cualquier otro dispositivo o interfaz que permita realizar pagos.

Mujer inserta tarjeta en terminal de pago, sostiene recibos de predial, luz y agua, frente a empleada sonriente detrás de un mostrador con monitor y calculadora.
El Artículo 2, fracción VII, de la ley define como medios de pago digitales a los códigos QR, los dispositivos NFC y las tarjetas de débito y crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los automovilistas que paguen en gasolineras o casetas, esto implicaría recurrir a tarjetas bancarias, transferencias electrónicas o a CoDi, la plataforma de cobro digital desarrollada por el Banco de México, operativa desde teléfonos móviles y sin comisiones adicionales para los usuarios.

Gobierno obligado desde hoy, comercios de forma voluntaria

Los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— ya están obligados a aceptar pagos digitales y electrónicos en todos sus trámites y servicios desde la entrada en vigor de la ley, sin periodo de transición, conforme al Artículo 10.

Primer plano de una bandera mexicana ondeando con un helicóptero oscuro y líneas eléctricas bajo un cielo azul parcialmente nublado
La obligación para comercios privados solo aplicará si su actividad es incluida por Hacienda entre los sectores restringidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los comercios privados, el Artículo 11 señala que podrán implementar estos medios de pago de forma voluntaria, salvo que su actividad sea incluida por Hacienda entre los sectores obligados a eliminar el cobro en efectivo.

El siguiente paso corresponde a esa dependencia: publicar la lista que determinará el alcance real de las restricciones al efectivo en el país.

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