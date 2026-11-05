‘No Sabo Kids’: los jóvenes de origen mexicano y latino que ganaron visibilidad en las elecciones de EEUU

(Foto: IA)

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Jóvenes de origen latino nacidos en Estados Unidos, conocidos en redes como ‘No Sabo Kids’, se volvieron uno de los temas de conversación tras las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. Según proyecciones de cadenas de televisión y de la agencia AP, el Partido Demócrata tomaría el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. No existe una cifra que mida cuánto pesó este grupo en particular, pero su participación está en el centro del análisis.

¿Qué significa ‘No Sabo Kids’?

Personas caminan frente a una pantalla que marca la preferencia de los latinos en Estados Unidos, en el Centro Long para las Artes Escénicas en Austin, Texas (EE.UU.). EFE/Carlos Ramírez

Es una etiqueta de internet que se usa para los hijos de inmigrantes latinoamericanos que nacieron y se criaron en territorio estadounidense y que no dominan el español o lo mezclan con inglés. El nombre juega con la forma “no sabo”, un error común en niños que aprenden el idioma.

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Estudios académicos señalan que la expresión se ha usado de forma despectiva en redes sociales. Muchos jóvenes la han adoptado como identidad propia.

¿Qué cambió en esta elección?

Las estimaciones de CIRCLE indican que 70% de ese segmento respaldó candidaturas para la Cámara de Representantes, en medio de protestas estudiantiles contra las redadas migratorias del ICE en 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Se preguntaba cómo cambiaron las reglas del juego. No encontré reportes de cambios a las reglas electorales vinculados con este tema. Lo que los análisis describen es un cambio en quién salió a votar y por qué.

Pew Research Center explica que los giros del voto latino han estado relacionados sobre todo con diferencias en quién acude a las urnas, más que con electores que cambian de partido. Los números previos a la elección:

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2018: los latinos favorecieron a los demócratas por 47 puntos .

2022: ese margen bajó a 21 puntos .

2024: Donald Trump obtuvo casi la mitad del voto latino.

Antes de este 3 de noviembre: una encuesta de Pew ubicó a los candidatos demócratas con 51 % frente a 24 % entre votantes latinos registrados.

La misma encuesta, realizada del 28 de septiembre al 4 de octubre, registró que 53 % de los latinos que apoyaban a candidatos demócratas se decía “extremadamente motivado” para votar, frente a 41 % en 2022. Además, 62 % de los votantes latinos consideraba que el gobierno hacía “demasiado” en materia de deportaciones.

El papel de los jóvenes

Después de que Donald Trump captara casi la mitad del sufragio hispano hace apenas dos años, las proyecciones del 3 de noviembre muestran un electorado latino que se reorganizó alrededor de la política migratoria y redefinió sus prioridades. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

De acuerdo con un despacho de AFP, varios de estos jóvenes salieron de clases este año para protestar contra las redadas migratorias del ICE, y muchos afirmaron ser la voz de sus padres. Entre los latinos de 18 a 29 años, 70 % votó por candidatos demócratas a la Cámara, según estimaciones de CIRCLE, de la Universidad Tufts.

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Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, afirmó que la participación latina probablemente fue la mayor en una elección intermedia. La organización Poder LatinX los llama la generación “Yo sí voto”.

Lo que aún no puede afirmarse

Estas cifras corresponden al electorado latino en general , no solo a quienes se identifican como ‘No Sabo Kids’.

Medios como La Prensa de Honduras indican que todavía no hay evidencia estadística que permita considerarlos un bloque político organizado.

Hasta el momento, la mayor parte de lo que se difunde sobre ellos proviene de testimonios y videos en redes sociales, que no son una medición representativa.

Su vínculo con México

Después de que Donald Trump captara casi la mitad del sufragio hispano hace apenas dos años, las proyecciones del 3 de noviembre muestran un electorado latino que se reorganizó alrededor de la política migratoria y redefinió sus prioridades. REUTERS/Mike Segar

Entre los testimonios recogidos por AFP está el de Víctor Bucio, de 34 años, hijo de padres mexicanos, quien se describió como “no sabo” y votó en Texas, estado donde, según la agencia, 40 % de la población es latina.

La elección también dejó a dos políticos de origen mexicano como gobernadores electos:

Gina Hinojosa (Texas): de acuerdo con AFP, su triunfo terminó con tres décadas de gobiernos republicanos en el estado.

Xavier Becerra (California).

Ambos asumirán funciones en enero de 2027, según medios mexicanos. En su conferencia matutina del 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los triunfos. Según AFP, dijo que le da “mucho gusto que mexicoestadounidenses tengan este reconocimiento”. Crónica reportó que no hizo comentarios sobre posibles consecuencias para las negociaciones comerciales.

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Esa relación comercial sigue en revisión. Expansión reportó que Sheinbaum señaló que, al concluir el proceso electoral en EU, se espera definir el futuro del T-MEC.

¿Qué sigue?

Con el conteo y los estudios poselectorales por publicarse, falta precisar cuántos votantes jóvenes de origen mexicano participaron y cuál fue su peso real. Mientras tanto, la discusión sobre los ‘No Sabo Kids’ muestra que el voto de los hijos de inmigrantes se ha vuelto un tema de interés también en México.