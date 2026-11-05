Yahir tendrá presentación en La Maraka el viernes 6 de noviembre en medio de problemas en las cuerdas vocales y fuertes críticas

El intérprete reconoció que su voz se escucha lastimada en los videos que circularon tras sus últimas apariciones. (Composición fotográfica/Ocesa/Redes sociales)

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Yahir atraviesa un momento delicado de salud vocal en medio de fuertes críticas en redes sociales, luego de que usuarios señalaran fallas en sus presentaciones recientes. El cantante sonorense se prepara ahora para subir al escenario de La Maraka, en la Ciudad de México, junto a Charlie Zaa, según la agenda de conciertos confirmada para esta semana en la capital.

El intérprete reconoció que su voz se escucha lastimada en los videos que circularon tras sus últimas apariciones. Aseguró que trabaja para recuperarse por completo y que el origen del problema no es una lesión permanente en las cuerdas vocales.

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El concierto en La Maraka es un homenaje a Juan Gabriel

Un cartel promocional anuncia el concierto homenaje a Juan Gabriel encabezado por la agrupación Los De Aguilera junto con seis artistas invitados. (La Maraka)

La presentación de Yahir en el recinto no es un show individual, sino parte de “Recordando al Divo de México”, un concierto tributo a Juan Gabriel organizado por la orquesta Los de Aguilera, agrupación que acompañó al cantautor durante años en el escenario y en el estudio de grabación.

El evento se realizará el viernes 6 de noviembre en La Maraka, con apertura de puertas a las 20:00 horas e inicio del show a las 21:30. La producción lo presenta bajo el lema “10 años sin el Divo de México”, en referencia al tiempo transcurrido desde la muerte del cantautor.

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Según la descripción del propio recinto, la velada busca “honrar su memoria con respeto, fidelidad y sentimiento” a través de las canciones que marcaron la carrera de Juan Gabriel. El cartel incluye mariachi y los éxitos que, de acuerdo con la organización, “hicieron cantar y vibrar a generaciones enteras”.

Quiénes acompañan a Yahir en el escenario

Además de Yahir, el concierto reúne a Charlie Zaa, Ernesto D’Alessio y Ricardo Caballero como los cuatro cantantes invitados que interpretarán el repertorio del Divo de México junto a la orquesta Los de Aguilera. Los boletos para el evento se distribuyen en distintas categorías: Oro a 2.800 pesos mexicanos, VIP a 2.250, Preferente a 1.250, General a 950 y Vista Parcial a 500 pesos.

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La presentación está catalogada para mayores de edad. Yahir llegará a este escenario en medio del tratamiento que sigue por el reflujo que afectó sus cuerdas vocales, el mismo padecimiento que motivó las críticas que recibió tras sus últimas apariciones en el concierto de Edén Muñoz y durante su paso por La Casa de los Famosos México.

Qué le pasó a Yahir en la voz

Yahir - (Instagram/@lacasafamososmx)

El cantante reveló que sufre un reflujo “silencioso” que le quemó las cuerdas vocales, lo que provocó el deterioro notorio de su interpretación en shows recientes. Descartó pólipos, quistes o lesiones graves, y explicó que el tratamiento consiste en terapia, medicamento y clases de canto, sin necesidad de cirugía.

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El cantante, ex integrante de La Casa de los Famosos México y de La Academia, abordó el tema en un encuentro con la prensa. Ahí detalló que salió del reality con afectaciones de salud, entre ellas reflujo y alergias, de las que dijo estar recuperándose.

Explicó también que antes de ingresar al programa no tuvo presentaciones en vivo durante un mes. Su primer concierto después de cuatro meses sin cantar fue, precisamente, el que dio pie a la ola de críticas más reciente.

El concierto con Edén Muñoz que encendió la polémica

Yahir, invitado en concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros México

El 17 de octubre, Yahir fue el invitado sorpresa en el concierto de Edén Muñoz, celebrado en la Monumental Plaza de Toros México como parte de la gira “Como en los viejos tiempos”. El exvocalista de Calibre 50 lo invitó a interpretar juntos el tema “No te apartes de mí”, popularizado por el propio Yahir.

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Durante la presentación, el cantante sonorense enfrentó dificultades para alcanzar algunas notas y desafinó en varias ocasiones. Aunque los asistentes al concierto lo aplaudieron, en redes sociales las reacciones fueron distintas.

Algunos usuarios criticaron su desempeño y señalaron que ya no tenía voz para cantar. Otros, en cambio, expresaron preocupación por su salud y le recomendaron descansar.

Pese a las críticas que circularon tras el dueto, Yahir calificó la noche como un momento especial en su carrera. A través de Instagram escribió: “Ayer cumplí un sueño familiar”, y agregó que fue “un honor cantar como invitado en uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México”.

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El artista contó que fue invitado por Muñoz a esa presentación y decidió no faltar bajo ninguna circunstancia, pese a no encontrarse en condiciones óptimas de salud. Relató que intentó “echarle todos los kilos” a esa presentación y ofrecer la mejor versión posible de sí mismo frente al público.

Las críticas comenzaron durante el reality

El cantante Yahir responde a preguntas de la prensa durante la alfombra de un evento público. (Imagen Tv/Captura de Pantalla)

Las dudas sobre la voz de Yahir comenzaron antes del concierto con Muñoz. El 18 de septiembre, durante su participación en La Casa de los Famosos México 4, el cantante interpretó temas junto a Víctor García en una fiesta en vivo del programa.

En esa ocasión, los espectadores en redes sociales como X y TikTok señalaron que Yahir lucía desorientado con las tonalidades y con dificultades para respirar. Ese episodio marcó el inicio de los cuestionamientos que se intensificaron semanas después.

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En el encuentro con la prensa, Yahir dijo entender las críticas sobre su desempeño vocal. Sin embargo, cuestionó las burlas de algunos usuarios en redes, que según explicó, en su mayoría provienen de perfiles falsos.

“Para qué la mala leche, pues. Yo no lo haría. Yo no voy por la gente diciéndole: andas de muletas, güey, qué bueno, me da gusto”, expresó el cantante sobre quienes se burlaron de su situación.

El artista agregó que conoce a la mayoría de las personas de su círculo cercano y que ninguna de ellas actuaría de esa manera ante una situación similar. Señaló que ese tipo de comentarios le genera incomodidad, aunque aclaró que no se trata de algo que lo afecte emocionalmente de forma profunda.

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La cancelación de tres conciertos y el cambio de management

Las críticas por el estado de su voz no son el único contratiempo reciente para Yahir. El 8 de octubre, su representación anunció la cancelación de tres conciertos programados en Puebla, Pachuca y Toluca.

Las empresas organizadoras, Arta Producciones y Alma Show, atribuyeron la cancelación a “circunstancias logísticas”, sin confirmar una relación directa con el estado vocal del artista.

En una entrevista posterior con el programa Hoy, Yahir ofreció una explicación distinta. Aseguró que hubo un cambio de management mientras permanecía dentro de la casa del reality, y que la nueva empresa decidió no continuar con esos compromisos por “otras propuestas, otras ideas”.

El respaldo de Christian Nodal y el proceso de recuperación

(@LaCasaFamososMx)

Durante el encuentro con la prensa, Yahir destacó el respaldo de su familia durante este proceso, así como las recomendaciones de personas cercanas sobre médicos especializados.

Entre esos gestos, mencionó el de Christian Nodal, quien le recomendó un doctor para atender su condición. “Me dijo: aquí está el dato, recupérate, rey”, relató Yahir, a quien agradeció el gesto.

El artista indicó que ya se realizó los estudios correspondientes al reflujo y que todo salió bien. Afirmó que el padecimiento será controlado con medicamento y que agradece el acompañamiento de los doctores y de su maestra de canto durante el proceso de recuperación.

El tratamiento, según detalló, no requiere intervención quirúrgica ni en las cuerdas ni por el reflujo. Consiste en terapia y medicamento, además de clases constantes con su maestra de canto y comunicación permanente con su gastroenteróloga.

Trayectoria del cantante y su próxima presentación

Usuarios en redes sociales revivieron este momento (Youtube/Itzelina).

Yahir Othón Parra, originario de Hermosillo, Sonora, saltó a la fama en 2002 como integrante de la primera generación de La Academia, donde alcanzó el cuarto lugar. Desde entonces construyó una carrera de más de dos décadas como cantante y actor.

Entre sus logros figuran discos certificados en oro y platino, como Yahir (2003) y Otra historia de amor (2004), este último impulsado por el sencillo “La locura”.

En medio de la polémica por su voz, la agenda de conciertos en la Ciudad de México confirma una presentación de Yahir junto a Charlie Zaa en el recinto La Maraka, en la semana en curso. El cantante atribuyó el problema vocal a un reflujo que afectó sus cuerdas vocales y descartó lesiones permanentes, pólipos o quistes, además de la necesidad de someterse a una cirugía.