Jugo de arándano y salud renal: qué pasa en tus riñones cuando lo consumes y quiénes deben evitarlo

Una infografía médica ilustra los efectos del jugo de arándano en los riñones junto con indicaciones sobre la formación de cálculos y los grupos que deben regular su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El jugo de arándano se ha relacionado con distintos beneficios para la salud, entre ellos el cuidado del sistema urinario y el aporte de vitamina C. De acuerdo con información del Texas Kidney Institute, esta bebida también puede contribuir al mantenimiento de niveles saludables de colesterol y presión arterial, dos factores importantes para el funcionamiento de los riñones.

Estos órganos cumplen una función esencial en el organismo: filtran la sangre para eliminar desechos y mantener el equilibrio de líquidos y minerales. Por ello, conservar una presión arterial y niveles de colesterol adecuados ayuda a reducir factores que pueden afectar su funcionamiento. En este contexto, el jugo de arándano puede formar parte de una alimentación equilibrada, siempre que se consuma de manera adecuada.

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Sin embargo, sus propiedades no significan que sea un remedio para las enfermedades renales. El Texas Kidney Institute señala que, para la mayoría de las personas sanas, beber jugo de arándano sin azúcar y con moderación suele ser seguro. También puede contribuir a disminuir el riesgo de determinadas infecciones urinarias, aunque no sustituye los tratamientos médicos ni garantiza la prevención de problemas en los riñones.

¿Qué beneficios tiene el jugo de arándano para la salud renal?

Una jarra de vidrio con jugo de arándanos, decorada con menta y arándanos, se encuentra sobre una superficie de madera rústica junto a un cuenco con más frutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos que destacan de esta fruta es su posible efecto frente a ciertas bacterias relacionadas con las infecciones urinarias. Sus componentes pueden dificultar que estos microorganismos se adhieran a las paredes del tracto urinario, lo que ayuda a reducir el riesgo de algunas infecciones. No obstante, este efecto no debe confundirse con una protección absoluta contra las enfermedades renales.

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Otro de sus aportes es la vitamina C, un nutriente que participa en el funcionamiento del sistema inmunitario. Además, el instituto señala que el consumo de esta bebida se ha relacionado con beneficios para los niveles de colesterol y la presión arterial, condiciones que también tienen relevancia en la prevención de complicaciones que afectan a los riñones.

A pesar de estas propiedades, es importante entender que el jugo de arándano no limpia los riñones ni elimina por sí mismo las enfermedades. Su consumo puede complementar hábitos saludables, pero no reemplaza una alimentación equilibrada, la atención médica ni los tratamientos indicados para cada paciente.

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El azúcar del jugo de arándano puede convertirse en un problema

Un vaso de jugo de arándanos de color índigo aparece en primer plano con arándanos y bayas azules flotando alrededor sobre un fondo rosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales aspectos que deben revisarse antes de comprar esta bebida es su contenido de azúcar. Debido al sabor ácido de los arándanos, muchos productos comerciales incorporan endulzantes para hacerlos más agradables al paladar. Por esta razón, no todos los jugos disponibles en el mercado ofrecen las mismas características nutricionales.

El consumo elevado de azúcar puede favorecer el aumento de glucosa en la sangre y contribuir al incremento de peso y a problemas relacionados con la presión arterial. Estas condiciones representan factores de riesgo para la salud renal, por lo que beber productos azucarados de manera frecuente podría contrarrestar los beneficios que se buscan al incorporar esta fruta a la dieta.

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El Texas Kidney Institute recomienda prestar atención a las etiquetas y comprobar qué proporción de jugo natural contiene el producto. Elegir una presentación sin azúcar añadida permite evitar parte de este aporte innecesario, aunque también es importante revisar la cantidad que se consume y no asumir que todos los productos etiquetados como jugo de arándano son iguales.

¿Quiénes deben tener precaución al beber jugo de arándano?

Un vaso con jugo de arándanos helado se ubica junto a un cuenco de madera lleno de arándanos frescos sobre una tela gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que viven con diabetes o hipertensión deben prestar especial atención a su consumo, debido a que ambas condiciones están entre las principales causas de enfermedad renal. En estos casos, ingerir bebidas con cantidades elevadas de azúcar puede dificultar el control de la glucosa y la presión arterial, aumentando los factores que comprometen la función de los riñones.

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También se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de incorporar esta bebida de manera habitual cuando existe enfermedad renal crónica o antecedentes de cálculos renales. Las necesidades alimentarias pueden variar según el estado de salud de cada persona, por lo que no es conveniente adoptar recomendaciones generales sin considerar las condiciones individuales.

En conclusión, el jugo de arándano sin azúcar puede ser una alternativa dentro de una alimentación equilibrada y aportar algunos beneficios relacionados con la salud urinaria. Sin embargo, no debe considerarse un tratamiento para los riñones ni una solución para prevenir todas sus enfermedades. La moderación, la revisión de las etiquetas y la orientación médica son fundamentales para consumirlo de manera responsable.

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