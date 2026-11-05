México

Denuncia contra película ‘Manos Negras’ acusa jornadas excesivas y falta de protocolos para menor durante rodaje

La denuncia pública señala que el equipo habría pedido medidas de seguridad, acompañamiento psicológico y protocolos especializados para las escenas que involucraban a una actriz infantil en las locaciones

Claqueta de cine negra con "TAKE 1", "SCENE 1", "UNITED STATES" y "ACTION!". Al fondo, butacas rojas de cine y una cámara bajo un foco brillante.
Una claqueta de cine abierta, mostrando "Toma 1" y "Acción" en inglés, se sitúa frente a una cámara y butacas de cine en un ambiente teatral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La película Manos Negras, escrita y producida por Xavier Sala, enfrenta una denuncia pública de organizaciones y personas de la industria cinematográfica que acusan presuntas irregularidades durante el rodaje en Veracruz, entre ellas falta de protocolos para proteger a una menor de edad, condiciones laborales deficientes y ausencia de una Coordinación de Intimidad certificada.

El comunicado sostiene que quienes lo suscriben se dirigen a las autoridades “con profunda preocupación e indignación por los hechos ocurridos durante el rodaje de Manos Negras y por las prácticas que estos han evidenciado”.

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La producción narra la historia de una niña afrodescendiente víctima de violación que busca acceder a un aborto libre y seguro. La filmación se realiza en comunidades de Omiquila y Almolonga, en los municipios veracruzanos de Naolinco y Actopan, de acuerdo con la denuncia.

(Foto: Internet)
(Foto: Internet)

“Esa ilusión abrió la puerta a la explotación laboral, los malos tratos, la manipulación y el chantaje en set”, señalan las y los denunciantes sobre la participación de las comunidades y la menor en el proyecto.

El documento está dirigido a autoridades competentes y a las instancias que asignan financiamiento público al cine, con énfasis en el Instituto Mexicano de Cinematografía.

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Entre las agrupaciones firmantes aparecen Asistentes de Dirección México, Asociación de Coordinación de Intimidad México, Cineastas Anónimos, Colectiva Colmena Verde, Colectivo Akelarre, Iniciativa Feminista Veracruz, La Gremia y Mujeres Produciendo.

“Hacemos pública esta carta porque ninguna instancia a la que acudimos ha tenido la capacidad de intervenir, exigir o mejorar, o detener esta filmación”, indica el texto.

La denuncia señala falta de protección para una menor durante el rodaje

Las personas firmantes describen desacuerdos desde la preproducción. La entonces productora en línea habría solicitado acompañamiento psicológico y una coordinadora de intimidad certificada por las escenas que debía representar la menor, quien no contaba con formación actoral, según el comunicado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un proyector de cine antiguo junto a varias bobinas de película y fragmentos de celuloide, evocando la nostalgia y el arte tradicional de la proyección cinematográfica sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La propuesta de incorporarla no fue aceptada por el productor y director de la película”, refiere la denuncia sobre la especialista que habría sido contactada antes del inicio de las grabaciones.

El escrito añade que la productora en línea presentó su renuncia por diferencias sobre medidas de seguridad, condiciones para las comunidades, pagos y el funcionamiento general de la producción. También refiere que no se atendieron las solicitudes para mejorar esas condiciones.

Durante el rodaje, la primera asistente de dirección habría advertido que la carga física, laboral y emocional era excesiva para la menor. Entre los señalamientos se menciona que se pidieron repeticiones cuando la niña estaba exhausta y que se habrían realizado escenas antes de que la actriz conociera las acciones previstas.

“Exigió filmar y llegar a los actos diarios de violencia que la niña sufriera por ellas un ataque de pánico y llanto, pese a haber aceptado retirarlas”, acusa el documento sobre una de las solicitudes atribuidas al director.

La denuncia también sostiene que el equipo habría pedido un trato digno para las actrices, en particular para una intérprete de la tercera edad. De acuerdo con el texto, ante cuestionamientos por el trato hacia ella, el director respondió que era su forma de trabajar durante todo el proceso y que la dureza formaba parte del trabajo.

Renuncias y peticiones contra el financiamiento público

La directora de arte también habría renunciado después de solicitar mejoras sanitarias en las locaciones. El documento refiere que expresó preocupación por una escena que involucraba a la menor y que requería, según su postura, una Coordinación de Intimidad.

“Todo el equipo sabía que este tipo de escenas requiere una Coordinación de Intimidad, más aún tratándose de la actriz principal y menor de edad”, habría señalado la directora de arte en mensajes citados por las personas denunciantes.

El comunicado afirma que la producción anunció después que contrataría a una psicóloga como coordinadora de intimidad. Las organizaciones distinguen ambas funciones y señalan que la profesional no habría sido contratada para cumplir las tareas propias de una coordinación especializada en rodajes.

Sala de cine con público de espaldas en butacas rojas, un proyector encendido frente a una pantalla blanca y la silueta de un gallo en la pared.
Varios espectadores permanecen reclinados en sus butacas frente a la pantalla iluminada durante una sesión de hipnosis previa a la función en un cine de la cadena Pathé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La responsabilidad de cubrir correctamente cada puesto corresponde a la producción, no a la profesional contratada”, expone el texto, que incluye un anexo con las funciones y la formación requerida para una Coordinación de Intimidad.

Ese anexo indica que la figura debe revisar el guion, mediar entre intérpretes y dirección, gestionar el consentimiento informado, coreografiar movimientos, supervisar el set cerrado y resguardar los límites acordados. También plantea que se requiere formación en prevención de hostigamiento y acoso sexual, perspectiva de género, primeros auxilios psicológicos y protocolos para menores.

Las y los firmantes piden que el IMCINE y los fondos de financiamiento cinematográfico no otorguen recursos públicos mientras no exista una instancia que supervise las condiciones de los rodajes. Solicitan también que Xavier Sala Camarena no vuelva a recibir financiamiento público.

“Que todo financiamiento público implique la participación de un sindicato que proteja a actrices, actores y equipo técnico de malos tratos, jornadas excesivas y cualquier otro abuso”, plantean las organizaciones.

Otra de sus peticiones es que los rodajes con menores incorporen, además de tutores, a profesionales de salud mental infantil y a representantes de instituciones dedicadas a los derechos de niñas, niños y adolescentes. También exigen que producciones que aborden temas corporales, emocionales, sexuales, de abuso o violencia cuenten de manera obligatoria con una Coordinación de Intimidad certificada.

La actualización incluida en el comunicado, fechada el 1 de noviembre, advierte que el llamado de la menor estaba programado para iniciar a las 3 de la mañana del día siguiente, en una curva de carretera con poca iluminación. El texto asegura que no había una persona responsable de permisos, seguridad y logística, ni personal de dirección encargado de salvaguardar a la niña y al equipo.

El IMCINE informa que solicitó documentos y suspenden el rodaje previsto

El IMCINE informó que recibió el 22 de octubre de 2026 señalamientos anónimos sobre las condiciones de rodaje de Manos Negras, película beneficiaria del Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE).

El instituto señaló que, desde entonces, da seguimiento al caso dentro de sus atribuciones y conforme a los Lineamientos de Operación del FOCINE. También solicitó a las personas responsables de la producción documentación que acredite el cumplimiento de las reglas del programa.

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(Instagram)

“El día de hoy, lunes 2 de noviembre, no se realizó el rodaje contemplado”, indicó el IMCINE en su comunicado difundido en redes sociales.

La dependencia reiteró que la integridad física y emocional de quienes participan en una producción debe ser prioridad, con atención especial a niñas, niños y adolescentes. La denuncia pública sobre Manos Negras incluye señalamientos por presunta falta de protocolos de protección para una menor de edad durante la filmación.

La ANDA ofrece orientación ante posibles vulneraciones de derechos laborales

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) también se pronunció tras conocer una queja relacionada con Manos Negras. El sindicato indicó que los hechos denunciados podrían implicar vulneraciones a derechos laborales y humanos de actrices, actores, personal técnico y creativo, incluida una persona menor de edad.

“Brindamos orientación inmediata a las personas que nos hicieron del conocimiento estos hechos, proporcionándoles información sobre las instancias institucionales competentes para presentar las quejas y denuncias correspondientes”, señaló la organización en un comunicado fechado el 3 de noviembre de 2026.

La ANDA precisó que, al momento de recibir la queja, no tenía conocimiento de la participación de actrices o actores afiliados al sindicato en la producción. Añadió que la información disponible indicaba que no había integrantes del organismo involucrados directamente en el rodaje.

“Sin embargo, esto no significa indiferencia ni falta de compromiso frente a situaciones de esta naturaleza”, sostuvo la asociación.

El organismo condenó cualquier acto que vulnere derechos laborales y humanos de personas trabajadoras, así como cualquier forma de abuso o explotación que afecte la integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes.

También pidió a las instituciones públicas y autoridades del sector cinematográfico implementar mecanismos de supervisión, prevención y atención para garantizar condiciones laborales y humanas durante las producciones audiovisuales.

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