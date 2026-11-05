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Liga MX Femenil: cómo ver la última jornada del Apertura 2026

Rayadas y América encabezan sus respectivos grupos

La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil llegará a su fin este jueves y viernes (X@LigaBBVAFemenil)
La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil llegará a su fin este jueves y viernes (X@LigaBBVAFemenil)
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La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil llegará a su fin este jueves y viernes cuando se dispute la jornada número 14, y a continuación te decimos cómo se podrá ver la transmisión de los partidos.

Por primera vez, el torneo femenil mexicano adoptó un nuevo formato: los equipos quedaron distribuidos en dos grupos, A y B, y los cuatro mejores de cada zona avanzan a la siguiente fase. El líder de un sector enfrentará al cuarto del otro, mientras que el segundo jugará ante el tercero, y así sucesivamente.

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La agenda deportiva de este domingo 18 de octubre reúne partidos de Liga MX Femenil, LaLiga, NFL y futbol internacional (Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)
La agenda deportiva de este domingo 18 de octubre reúne partidos de Liga MX Femenil, LaLiga, NFL y futbol internacional (Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)

¿Cómo ver la última jornada de la Liga MX Femenil?

Los nueve partidos de la jornada 14 de la Liga Mx Femenil se podrán ver por diferentes medios como Liga Femenil DNDSEA, Prime Video, Tubi o FOX One.

  1. Atlante vs Tigres UANL
    • Jueves 5 de noviembre
    • 15:25 horas
    • Transmisión: Liga Femenil DNDSEA
  2. Necaxa vs Atlas
    • Jueves 5 de noviembre
    • 17:00 horas
    • Transmisión: Tubi y FOX One
  3. Querétaro vs Toluca
    • Jueves 5 de noviembre
    • 19:06 horas
    • Transmisión: Tubi y FOX One
  4. Santos Laguna vs Xolos de Tijuana
    • Jueves 5 de noviembre
    • 21:10 horas
    • Transmisión: Tubi y FOX One
  5. Pachuca vs Puebla
    • Viernes 6 de noviembre
    • 17:00 horas
    • Transmisión: Tubi y FOX One
  6. Pumas vs Atlético de San Luis
    • Viernes 6 de noviembre
    • 17:00 horas
    • Transmisión: ViX y Liga Femenil DNDSEA
  7. Chivas vs América
    • Viernes 6 de noviembre
    • 19:06 horas
    • Transmisión: Prime Video, Tubi, FOX y FOX One
  8. Cruz Azul vs León
    • Viernes 6 de noviembre
    • 19:10 horas
    • Transmisión: ViX y Liga Femenil DNDSEA
  9. FC Juárez vs Monterrey
    • Viernes 6 de noviembre
    • 21:10 horas
    • Transmisión: Tubi y FOX One
Con un sistema de juego ofensivo, las regias le dieron la vuelta al marcador para llevarse los tres puntos.
Con un sistema de juego ofensivo, las regias le dieron la vuelta al marcador para llevarse los tres puntos. (TW Rayadas)

¿Cómo va el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

Rayadas y América encabezan sus respectivos grupos del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA a falta de una jornada. Monterrey suma 34 puntos en el Grupo A, con Tigres a dos unidades y FC Juárez con 30. América también tiene 34 en el Grupo B, mientras Chivas se mantiene como su perseguidor con 30.

La jornada 13 dejó goleadas que refuerzan la pelea por la parte alta. Rayadas venció 6-0 a Pumas y conserva el primer sitio del Grupo A, mientras América superó por el mismo marcador al Atlante para mantenerse al frente del Grupo B. Tigres también firmó una actuación contundente al derrotar 7-0 al Atlas.

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Marcela Restrepo marcó un gol olímpico en la victoria de Monterrey por 1-4 ante Santos Laguna en el Apertura femenino de México-crédito @Rayadas/X
Marcela Restrepo marcó un gol olímpico en la victoria de Monterrey por 1-4 ante Santos Laguna en el Apertura femenino de México-crédito @Rayadas/X
Una jugadora de Cruz Azul dribla el balón. Una jugadora de América Femenil se desliza en el césped. Una tercera jugadora. Público de fondo
América goleó a Cruz Azul Femenil con un marcador 10 - 0 (X/ @AzulFemenil)

FC Juárez mantuvo presión sobre los equipos regiomontanos tras ganar 2-1 en su visita al Puebla y llegar a 30 unidades. Toluca perdió 3-2 ante Chivas y se quedó con 26 puntos en el cuarto lugar del Grupo A, mientras León venció 1-0 al Atlético de San Luis y alcanzó 22 unidades.

Pachuca superó 5-0 a Querétaro, Cruz Azul venció 3-1 a Tijuana y Santos Laguna derrotó 3-1 a Necaxa. En el Grupo B, Atlético de San Luis conserva el tercer puesto con 19 puntos, seguido por Pumas con 17, Pachuca y Atlas con 16; Puebla tiene cuatro unidades y Necaxa permanece sin puntos.

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